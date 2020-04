Medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional en relación al Covid-19

Transferencias a las provincias

● Se transfirió 1.447 millones de pesos adicionales para fortalecer

la capacidad de respuesta de los hospitales y centros de salud de

todo el país en el marco de la pandemia de COVID-19. Durante

abril está prevista otra transferencia total de recursos por 2.200

millones de pesos. En total, los fondos para afrontar la pandemia

que serán enviados a las distintas jurisdicciones alcanzará los

17.800 millones de pesos.

● Las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones administrarán los

recursos para la compra de equipamiento e insumos, contratación

de recursos humanos y capacitación, como el financiamiento de

prestaciones de salud destinadas tanto a la detección, atención y

seguimiento de casos de COVID-19, como el acceso a la oferta de

todos los servicios de salud que se brindan en el sistema público

nacional.

Moratoria AFIP

● La AFIP anunció la fecha de corte para tener condiciones más

favorables en el financiamiento de deudas de pymes y

monotributistas.

● La inscripción sigue hasta junio y hay más beneficios hasta el

29 de mayo.

(AFIP – Resolución General 4690/2020 – 1ro de abril)

Suspensión del cobro de peajes

● Suspensión del cobro de las tarifas de peaje.

● La medida rige desde el pasado 20 de marzo y se extiende

hasta el 12 de abril inclusive.

● Alcanza también a los usuarios de TelePASE en todas las rutas

nacionales y en los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la ciudad

de Buenos Aires.

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo

y la Producción

● Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las

contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional

Argentino.

● Asignación Compensatoria al Salario, para todos los

trabajadores en empresas de hasta 100 empleados.

– Para los empleadores de hasta 25 trabajadores: 100%

del salario neto, con un valor máximo de UN (1) Salario

Mínimo Vital y Móvil vigente.

– Para los empleadores de 26 a 60 trabajadores: 100% del

salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del

Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

– Para los empleadores de 61 a 100 trabajadores: 100%

del salario neto, con un valor máximo de hasta un 50%

del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

● REPRO: Asistencia por la Emergencia Sanitaria para los

trabajadores en relación de dependencia del sector privado en

empleadores que superen los 100 empleados. La prestación

por trabajador tendrá un mínimo de $6.000 y un máximo de

$10.000.

● Sistema integral de prestaciones por desempleo.

● Los sujetos que cumplan con los requisitos, accederán a uno

de los siguientes beneficios:

-Postergación de los vencimientos para el pago de las

contribuciones patronales al Sistema Integrado

Previsional Argentino.

-Reducción de hasta el 95% de las contribuciones

patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino

devengadas durante el mes de abril del 2020 para

empleadores que no superen los 60 trabajadores

contratados (aquellos que lo superen, deberán promover

el Procedimiento Preventivo de Crisis).

● La AFIP dispondrá los vencimientos especiales para el pago de

las contribuciones patronales.

● Se elevará durante el periodo que establezca la Jefatura de

Gabinete de Ministros, los montos de las prestaciones

económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un

máximo de $10.000. Será competencia del Ministro de Trabajo,

empleo y Seguridad Social modificar la operatoria del Sistema

integral de prestaciones por desempleo.

● Los empleadores alcanzados por los beneficios deberán

acreditar ante la AFIP, la nómina del personal alcanzado y su

afectación a las actividades alcanzadas.

(DNU 332/2020 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social y JGM- 1 de abril)

Prohibición de despidos

● Se prohíben los despidos sin justa causa y por las causales de

falta o disminución de trabajo fuerza mayor por el plazo de 60

días.

● Se prohíben las suspensiones por las causales de fuerza

mayor y falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días.

(DNU 329/20 – 31 de marzo)

Créditos Ahora 12

● Extensión hasta el 30 de junio del programa Ahora 12, y

dispuso la incorporación de nuevos rubros como alimentos,

bebidas, insumos médicos y medicamentos, considerados

esenciales en la actual emergencia sanitaria por la pandemia

de coronavirus.

● Impulso a compras de productos online en cuotas fijas, a raíz

de las actuales medidas de aislamiento social preventivo y

obligatorio.

(Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Comercio

Interior – Resolución 104/2020 – 31 de marzo)

Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa

● Creación de un Fondo de Afectación Específica que contará

con 30 mil millones de pesos que el Estado transferirá al Fondo

de Garantías Argentino. Las garantías otorgadas tendrán como

objetivo facilitar el repago de los préstamos para capital de

trabajo, incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones

patronales, y cobertura de cheques diferidos, y estarán

destinadas a aquellas empresas inscriptas en el Registro

MiPyMES.

(Ministerio de Desarrollo Productivo – Decreto 326/2020 – 31

de marzo )

Pago extraordinario para personal de seguridad y

defensa

● Pago extraordinario de $5.000 a abonarse por única vez con

los haberes del mes de abril de 2020. El pago de la suma fija

poseerá un carácter no remunerativo y no bonificable, y estará

sujeto a la efectiva prestación de servicios.

(JGM – Ministerio de Defensa – Ministerio de Seguridad.

Decreto 318/2020 – 28 de marzo)

Prórroga de vencimientos de deudas para PyMEs

y Micro PyMEs

● Se extiende hasta el 30 de junio del 2020 inclusive el plazo para

que los contribuyentes puedan acogerse al mencionado

Régimen.

(AFIP – Decreto 316/2020 – 28 de marzo)

ATN y financiamientos a las provincias

● Transferencia a las provincias $6.000 millones a través de

Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para ayudar a paliar los

efectos de la pandemia de Covid-19.

● La última semana de marzo se transfirieron 3.000 millones de

pesos. Los otros serán transferidos los primeros días de abril.

● La distribución será un 80% por índice de coparticipación y el

20% restante en base al Índice de Población, en consenso con

los ministerios de Salud y de Desarrollo Social.

● Financiamientos por 65 millones de dólares a través de

organismos multilaterales y préstamos por 2.500 millones de

pesos para destinar al sistema de salud.

● Se dispuso un préstamo del Fondo Fiduciario Federal de

Infraestructura Regional (FFFIR) para financiar a través del

PAMI obras que permitan la finalización del hospital del

Bicentenario de Ituzaingó, del Policlínico 2 de Rosario y de la

Unidad Asistencial Milstein de la Ciudad de Buenos Aires, a los

que suma el financiamiento previsto para el complejo

hospitalario de la Ciudad de Formosa y la construcción del

hospital de Chilecito en La Rioja.

● Otorgamiento a los 24 distritos, 65 millones de dólares a través

de la CAF y FONPLATA, en una primera etapa con 1 millón por

jurisdicción con el fin de apoyar los sistemas sanitarios,

fortalecer las acciones de protección y asistencia de grupos

vulnerables y, a la vez, seguir sosteniendo el impacto de las

medidas de aislamiento social preventivo.

(Ministerio del Interior – 26 de marzo)

Pago extraordinario al personal sanitario

● Pago diferencial extraordinario de $5.000 para las tareas

prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio, y

comprenderá a quienes presten servicios en centros

asistenciales de salud en el sector público, privado y de la

seguridad social que, en relación de dependencia, estén

abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia

de COVD-19. El pago de la asignación estímulo poseerá

carácter no remunerativo y estará sujeta a la efectiva

prestación de servicios.

(Ministerio de Salud – Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social – Decreto 315/20 – 26 de marzo)

Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos

● Nuevos incentivos a las entidades financieras para que

incrementen los préstamos a MiPyMEs para el pago de

sueldos. Esta línea se incorpora, en las mismas condiciones, a

la que la entidad lanzara el 19 de marzo, en la que se

promovían créditos a MiPyMEs a una tasa fija no superior al

24% anual para afrontar capital de trabajo.

(Banco Central – Comunicación 6946 – 26 de marzo)

Modificación de partidas presupuestarias

● Incremento de partidas presupuestaria destinadas a áreas

críticas.

● Reasignación de partidas presupuestarias que permitan

garantizar el Subsidio Extraordinario y la atención médica a los

beneficiarios de pensiones no contributivas, la construcción del

Pabellón Sanidad en la Región I de Campo de Mayo, e

incrementar las transferencias a provincias que corresponden

al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, entre otras.

● Asimismo se incrementa el presupuesto del Ministerio de

Salud con el objetivo de adquirir las vacunas del calendario

nacional de vacunación, el de los hospitales actuantes en el

ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y de la

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud

“Dr. Carlos G. Malbrán”, con el fin de atender gastos

relacionados con la implementación de determinaciones de

diagnóstico de laboratorio para COVID-19, entre otros.

(JGM- Decisión Administrativa 443/2020 – 26 de marzo)

Financiamiento del Banco Mundial para fortalecer

el sistema de protección social

● Aprobación de un apoyo presupuestario para la Argentina por

300 millones de dólares para fortalecer el sistema de

protección social y minimizar el impacto de la crisis en los

sectores más vulnerables.

● Tiene como objetivo reforzar el Proyecto de Protección de

Niños y Jóvenes de la Administración Nacional de la Seguridad

Social (ANSES), para garantizar la inclusión de 350 mil niños

que aún no son alcanzados por la política de Asignación

Universal por Hijo (AUH) que lleva adelante el Gobierno.

● El organismo multilateral realizará dos desembolsos. Uno en

2020 por 165 millones de dólares, y otro en 2021 por 135

millones.

Créditos para garantizar la producción

● Líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para

garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e

insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el

funcionamiento de la economía en esta coyuntura.

● Una línea por $320.000 millones que permitirá proveer capital

de trabajo a las empresas a tasas preferenciales por un plazo

de 180 días con tasa de interés será 26% anual.

● $25.000 millones en créditos del Banco de la Nación Argentina

a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene

personal y limpieza y productores de insumos médicos.

● $8.000 millones en financiamiento para la producción de

equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de

teletrabajo.

● $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en

los parques industriales, con recursos del Ministerio de

Desarrollo Productivo.

(Ministerio de Economía – Banco Nación – Ministerio de

Desarrollo Productivo – 24 de marzo)

Bono extraordinario para jubilados, pensionados y

beneficiarios de AUH y AUE

● Subsidio extraordinario por un monto máximo de $3.000 que

se abonará por única vez en el mes de abril de 2020.

● Beneficiarios: pensionadxs del sistema SIPA que cobren la

mínima; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto

Mayor (Ley 27.260); beneficiarios de pensiones no

contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijxs o más y

demás pensiones graciables cuyo pago está a cargo de

ANSES.

● Las personas que perciben una única jubilación o pensión

mínima (hoy de $15.892), cobrarán un adicional por única vez

de $3.000. Las personas que cobran una jubilación o pensión

menor a $18.892 cobrarán la diferencia entre su haber y este

monto.

● Esta medida impactará en 8,9 millones de personas y

representará en promedio un beneficio adicional de 1800

pesos para quienes cobran la jubilación mínima.

● Pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y

Asignación Universal por Embarazo (AUE) equivalente al monto de

un beneficio mensual (3.103 pesos).

● No alcanza a los retirados o pensionados de las Fuerzas policiales

o del Servicio Penitenciario de las provincias.

● Los subsidios extraordinarios no serán susceptibles de descuento

ni computables para ningún otro concepto.

(ANSES – Decreto 309/20 – 23 de marzo)

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para

trabajadores no registrados y monotributistas

● Se otorgarán por única vez en abril $ 10.000 para trabajadores de 18 a

65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no

tengan otro ingreso. Podría repetirse en mayo si el aislamiento continúa.

● Podrán anotarse para percibirlo los trabajadores no formales y los

monotributistas de categorías A y B. Se analizará la totalidad del grupo

familiar, para definir su asignación.

● La inscripción se realizará en la web de ANSES a partir del 27 de marzo.

● Si tienen cuenta bancaria a su nombre, se podrán cargar los datos para la

transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

● Los beneficiarios de la AUH y la AUE también cobrarán este bono y no

necesitan hacer ningún tipo de trámite: se les depositará en la cuenta

donde cobran las asignaciones.

● La medida beneficiará a 3,6 millones de familias que tienen un único

ingreso vinculado a este trabajador independiente.

(ANSES – Decreto 310/20 – 23 de marzo)

Precios máximos

● Se establece la fijación de precios máximos de venta al

consumidor de bienes de consumo general a los valores vigentes al

día 6 de marzo del presente año a partir del 20 de marzo y por 30

días (prorrogables).

● Alcanza a hipermercados, supermercados, supermercados

minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y

autorservicios.

● Para acceder al listado de precios máximos de productos por

provincia, a través de https://preciosmaximos.argentina.gob.ar

(Ministerio de Desarrollo Productivo Secretaría de Comercio

Interior – Resolución 100/20 – 20 de marzo)

Suspensión de traba de medidas cautelares para

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

● Se suspende hasta el 30 de abril la traba de medidas cautelares

correspondientes a sujetos que registren la condición de Micro,

Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptos en el “Registro de

Empresas MiPyMES”.

(AFIP – Resolución General 4684/20 – 19 de marzo)

Régimen de facilidades de pago

● En el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES” para la regularización

de las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad

social y/o aduaneras -así como sus intereses y multas extiende

hasta el 30 de junio inclusive, la vigencia transitoria correspondiente

a la cantidad de planes de facilidades de pago admisibles, así como

la cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiamiento

aplicables.

(AFIP – Resolución General 4683/2020 – 19 de marzo)

Obras públicas

● Aumento del presupuesto para obra pública en 100.000 millones de

pesos para realizar obras viales, de construcción y refacción de

viviendas y escuelas, y de infraestructura relacionada al turismo.

● Finalización de dos hospitales en el partido bonaerense de La

Matanza.

● Puesta en marcha la construcción de ocho de emergencia en las

provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa Fe. Requerirán

una inversión de 1.040 millones de pesos y serán construidos en los

partidos bonaerenses de Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero,

Hurlingham y Moreno, en terrenos de las Unidades de Pronta

Atención (UPA), y en las provincias de Chaco, Córdoba y Santa Fe en

espacios municipales que cumplan con los requisitos necesarios. En

cada unidad brindarán atención sanitaria dotaciones de 100

médicos, especialistas y trabajadores de la salud. Estarán edificados

sobre instalaciones de mil metros cuadrados y funcionarán como

centros de emergencia de atención de terapia intensiva e

internación. El proyecto estará a cargo de la Oficina de las Naciones

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

(Ministerio de Obras Públicas – 18 de marzo)

ProCreAr

● Relanzamiento del programa ProCreAr con dos modalidades:

construcción y refacción de viviendas, con 100 mil créditos, y una

nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de

los hogares, con 200 mil créditos de hasta 30 mil pesos cada uno.

(Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat – 18 de marzo)

Créditos ANSES

● Se extiende por dos meses más, abril y mayo, el período de gracia

para el pago de las cuotas de los créditos concedidos por el

organismo a sus afiliados.

● Esta medida alcanza a 8.836.433 millones de beneficiarios.

● El período de gracia que se inició el 1 de enero pasado y que debía

finalizar el próximo 31 de marzo, se ampliará ahora hasta el 31 de

mayo.

Comercio exterior

● Se requerirá autorización previa para la exportación de insumos y

equipamiento médico que el país necesita para afrontar la

pandemia.

(Ministerio de Desarrollo Productivo, Mecon, Ministerio de Salud – 17

de marzo)

Medidas complementarias en materia social

Prórroga del cierre de fronteras, de la asistencia a

argentinos en el exterior y repatriación paulatina

● Prórroga a la prohibición de ingreso al territorio argentino hasta el

día 12 de abril de 2020 inclusive.

● Se restablece el ingreso gradual y planificado de argentinos a través

de corredores seguros, priorizando a los grupos de riesgo, al mismo

tiempo que se extiende la vigencia de la asistencia a argentinos en

el exterior en el marco de la pandemia hasta tanto retornen al país.

(PEN – Decreto 331/2020 – 1 de abril)

Tarjeta Alimentar

● Mientras dure la emergencia por el coronavirus se realizarán cargas

semanales de dinero.

● Todos los miércoles se acreditará dinero para que la gente pueda ir a

comprar en los mercados de cercanía. La operatoria que comenzará

este miércoles 1° de abril.

● El monto total mensual no se modifica.

(Ministerio de Desarrollo Social – 31 de marzo)

Autorización a las farmacias habilitadas a elaborar

alcohol y repelente de insectos.

● Autoriza por el plazo en que se extienda la emergencia sanitaria la

elaboración y tenencia de alcohol en gel y de productos repelentes

en las oficinas de farmacias.

(Ministerio de Salud – Resolución 681/20 – 31 de marzo)

Eliminación de impuestos de importación para

insumos críticos

● Se fija un Derecho de Importación Extrazona del 0% para las

mercaderías como alcohol, artículos de laboratorio o farmacia,

guantes, desinfectante, equipamiento y demás insumos

sanitarios.

● Se exime asimismo del pago de la tasa de estadística a las

operaciones de importación. Ambas disposiciones tendrán

vigencia durante la emergencia pública en materia sanitaria.

(Ministerio de Desarrollo Productivo – Decreto 333/20 – 1 de

abril)

Control en el mercado de carne vacuna

● Los sujetos alcanzados deberán informar la cantidad diaria de kilos

de media res y cuero vacunos comercializados, su precio promedio

diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de

tales productos.

● Se podrá publicar periódicamente en su página web y con acceso

público, los precios de referencia y prevé sanciones ante

incumplimientos de la medida.

(Ministerio de Desarrollo Productivo Subsecretaría de Industria –

Resolución 103/20 – 31 de marzo)

Incorporación del COVID-19 al régimen de

enfermedades de notificación obligatoria

● Incorporación del COVID-19 entre las enfermedades de notificación

obligatoria y establece que deben aplicarse las estrategias de

vigilancia clínica y de laboratorio, determinadas por el Sistema

Nacional de Vigilancia de la Salud en su plataforma informática.

(Ministerio de Salud – Resolución 680/20 – 30 de marzo)

Alquileres

● Suspensión hasta el día 30 de septiembre de desalojos de

inmuebles por falta de pago y prorroga, hasta la misma fecha, la

vigencia de los contratos de locación cuyo vencimiento haya

operado desde el 20 de marzo pasado.

● Congelamiento del precio de los contratos de alquiler, debiéndose

abonar hasta el 30 de septiembre el monto correspondiente al mes

de marzo del corriente año. Para el pago de la diferencia entre la

cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones

contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la presente

medida, y para el pago de deudas, no podrán aplicarse intereses ni

otras penalidades previstas en el contrato.

● Contratos alcanzados: de inmuebles destinados a vivienda única

urbana o rural; de habitaciones destinadas a vivienda familiar o

personal en pensiones, hoteles u alojamientos similares; de

inmuebles destinados a actividades a pequeñas producciones

familiares y pequeñas producciones agropecuarias; de inmuebles

alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su

profesión; de inmuebles alquilados por MiPyMES; alquilados por

Cooperativas (INAES).

● Excepción: si el canon del alquiler es para cubrir las necesidades

básicas o las de su grupo familiar primaria para la locadora y

conviviente.

(PEN – DNU 320/2020 – 29 de marzo)

Hipotecas

● La cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre

inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren

ocupados no podrá superar el importe de la cuota al mes de marzo

del corriente año, hasta el día 30 de septiembre.

● La medida se aplicará también a los créditos UVA.

● Suspensión, por el mismo plazo y para el mismo tipo de vivienda, las

ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales. Para el pago

de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según

las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá

pagarse por la presente medida, y para el pago de deudas, no podrán

aplicarse intereses moratorios, compensatorios, ni punitorios ni

otras penalidades previstas en el contrato.

(PEN – DNU 319/2020 – 29 de marzo)

Asistencia a argentinos en el exterior

● Hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad

básica a los nacionales argentinos o residentes cuya situación no

les permita resolverlo por sus propios medios.

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto –

Resolución 62/20 – 28 de marzo)

Descentralización de la detección diagnóstica de

COVID-19

● Distribución progresiva de los reactivos para las determinaciones

● Capacitaciones de la Administración Nacional de Laboratorios e

Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” y la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) a las distintas jurisdicciones del

país para que puedan montar las técnicas pertinentes a fin de lograr

la descentralización de confirmación de los casos.

(Ministerio de Salud – 28 de marzo)

Habilitación de solicitud de credencial virtual del

DNI

● Habilita excepcionalmente la solicitud y emisión en forma remota la

credencial virtual del DNI, copia del DNI tarjeta ya emitido para

dispositivos móviles.

● Tendrá vigencia de 30 días corridos posteriores a la fecha de

finalización del período de aislamiento social.

● Deberán acreditar situación urgente e impostergable o de fuerza

mayor. Únicamente en los casos: a) extravío, sustracción o

ilegibilidad del DNI emitido. b) DNI nuevo tramitado previamente, de

manera presencial por el ciudadano (que no haya sido recibido).

(Ministerio del Interior – RENAPER – Disposición 195/20 – 27 de

marzo)

Prohibición del cobro de comisiones por las

operaciones en cajeros automáticos

● Hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, las entidades financieras no

podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos,

extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros

automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites

de importe –salvo los que expresamente se convengan por razones

de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del equipo– ni

de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no

clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la

cual se efectúe la correspondiente operación.

(Banco Central. comunicación A6945 – 26/3/2020)

Prórroga de la inscripción al Programa de

Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar)

● Se extiende el plazo de inscripción hasta el 15 de abril. Educación

Superior Terciario y universitario: a) estudiantes ingresantes de 18 a 24

años b) estudiantes avanzadxs hasta 30 años. c) estudiantes de

enfermería (PRONAFE) sin límite de edad.

● Se prioriza a grupos en condición de vulnerabilidad: mujeres con hijxs

que se encuentren a cargo de un hogar monoparental, integrantes de

comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios,

personas trans, travestis, y las personas con discapacidad.

(Ministerio de Educación – ENACOM – Resolución 138/2020 – 25 de

marzo)

Producción de Insumos Médicos

● Programa de desarrollo y crecimiento de equipamiento médico, kits,

insumos para estimular la innovación y el crecimiento de la

producción.

● Se acelera el pago a reintegros a la exportación para las firmas

industriales.

(CONICET, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de

Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía, y Ministerio de Salud

– 24 de marzo)

Suspensión del cierre de cuentas bancarias

● Suspensión hasta el 30 de abril inclusive la aplicación de multas y la

obligación de proceder al cierre e inhabilitación de cuentas

bancarias con motivo del rechazo de cheques por falta de fondos.

● Suspensión de la obligación de que las instituciones crediticias

requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de

crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan

suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones.

(Decreto 312/20 – 24 de marzo)

Suspensión temporaria del corte de servicios por

falta de pago

● Las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de

energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil

e Internet y televisión por cable, no podrán suspenderlos por falta de

pago -hasta 3 facturas consecutivas o alternas-.

● La medida regirá por 180 días y comprende a usuarios titulares de la

AUH y AUE, jubilados y pensionados, a quienes perciben seguro de

desempleo, a usuarios electrodependientes, MiPyMES, Cooperativas

de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES,

instituciones de salud, públicas y privadas, y las Entidades de Bien

Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos

en el marco de la emergencia alimentaria, entre otros.

(Ministerio de Desarrollo Productivo – Decreto 311/20 – 24 de marzo)

Convocatoria a personal superior retirado para

prestar servicios en el marco de la Emergencia

Sanitaria

● Instruye a la Policía Federal Argentina, Director Nacional de la Policía

de Seguridad Aeroportuaria, Director Nacional de la Gendarmería

Nacional y Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina

a presentar propuestas para convocar a personal superior retirado a

prestar servicios para brindar apoyo.

● Instruye a las autoridades a convocar al personal subalterno en

situación de retiro a prestar servicio con el objeto de brindar apoyo

en el desempeño de las tareas encomendadas a las Fuerzas.

(Ministerio de Seguridad – Resolución 51/2020 – 22 DE MARZO)

Intimación a las empresas productoras,

distribuidoras y comercializadoras que participan

de la cadena de producción de los insumos críticos

sanitarios

● Establece el listado de insumos críticos sanitarios. Intima a las

empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de esos

insumos a aumentar la producción, distribución y comercialización

de dichos insumos hasta el máximo de su capacidad instalada.

● Arbitra los medios para asegurar su distribución y provisión a la

población y entidades de salud.

(Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Productivo –

Resolución Conjunta 1/2020 – 20/3/2020)

Agencia Nacional de Discapacidad

● Habilitación de un servicio de videollamadas para personas con

discapacidad auditiva. Se ofrece un servicio de videollamada que

atenderá consultas de 10 a 15 con el objetivo de brindar información

adecuada, confiable y accesible sobre factores de riesgo y medidas

preventivas.

Provisión de alimentos en comedores

comunitarios y obras de infraestructura

● Incremento en las partidas para asistir a comedores escolares,

comunitarios y merenderos.

● Creación de unidades ejecutoras de bancos de materiales para llevar

adelante obras de infraestructura en escuelas, clubes barriales o

viviendas precarias.

(Ministerio de Desarrollo Social – 17 de marzo)

Línea 134 para denuncias por incumplimiento de la

cuarentena obligatoria

● Creación de la línea 134 para centralizar las denuncias y garantizar

el cumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno nacional.

(Ministerio de Seguridad – Resolución 40/2020 – 16 de marzo)

Programa “Seguimos Educando”

● La plataforma web www.seguimoseducando.gob.ar que tiene por

objetivo la continuidad de los planes educativos para alumnos de

primaria y secundaria con material pedagógico y educativo digital.

Establece la Gratuidad de la navegación en la plataforma educativa,

que está disponible en todos los dispositivos móviles. En los lugares

donde no haya conexión a internet se complementará con material

gráfico y pendrives. Será replicado a través de Radio Nacional, Paka

Paka y Canal Encuentro con transmisión adicional en todo el

territorio Nacional.

(Ministerio de Educación – Enacom – Resolución 106/2020 – 15 de

marzo)

Asistencia integral ante situaciones de violencia

de género

● Refuerzo de los canales de atención de la Línea 144 (única línea de

teléfono de alcance federal abocada a la atención, contención y

asesoramiento integral de las personas en situación de violencia por

motivos de género, sus familiares y su círculo de confianza)

asegurando su cobertura permanente en la media que subsista la

emergencia sanitaria, para brindar atención, contención y

asesoramiento inmediato e integral.

(Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad)

Programa “Lucha contra la violencia institucional”

● Prevé atención, asesoramiento jurídico y asistencia psico-social,

ante un hecho de violencia por parte de agentes de las fuerzas de

seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de

salud o funcionarios públicos en contextos de restricción de

autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda,

internación, etc).

● La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional

es quien brinda el servicio de atención y asesoramiento gratis desde

todo el país al 0800-122-5878 o a través de DNPCVI@jus.gov.ar

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)