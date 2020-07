Mercado Central: los operadores, “más tranquilos” porque “ahora se desinfecta todos los días”

Así lo reconoció el presidente de los mayoristas frutihortícolas, Fabián Zeta, al referirse al protocolo de sanitización que se realiza tras conocerse 89 contagios en la corporación.

“Ahora, estamos más tranquilos porque se sanitiza todos los días”, expresó Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en diálogo con Radio Universidad, al referirse al protocolo de higiene que se efectúa a diario, tras la preocupación por la gran cantidad de casos de COVID-19 que se habían disparado en ese ámbito.

“Estamos un poco más tranquilos ya que hicimos las gestiones en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que llegue la policía sanitizante y, ahora, se está desinfectando el Mercado todos los días. Entonces, trabajamos mucho más tranquilos, y también los clientes”, detalló. En tanto los sábados, se hace “una fuerte sanitización”, agregó, aunque advirtió: “Tuvimos que esperar 70 días hasta que se decidió tomar la temperatura a todos en los ingresos, cuando desde un principio veníamos diciendo que era necesario. Por eso se nos dispararon un montón de casos”.

A pesar de eso, aclaró que “siempre se conservó el distanciamiento, el uso de barbijos, el alcohol en gel y lavarse las manos, porque el trabajador tomó consciencia de eso desde un principio”. Asimismo, en cuanto al personal que debió ser aislado, destacó que “ya se fueron reintegrando y cada vez se escuchan menos casos”. Respecto a los contagios en el ámbito del Mercado, Zeta manifestó: “Se contaron 89 casos, pero no tenemos dudas de que hubo más, porque solo se contaban los dueños y empleados de los puestos, y acá tenés otras comunidades”. “Creemos que, por no tener un protocolo apropiado, se nos había ido de las manos; pero no es culpa nuestra, y eso no recae sobre los operadores, sino sobre el Directorio”, atribuyó.

Por otro lado, sobre el incendio intencional que sufrieron hace unos días, Zeta afirmó que “hubo dos detenidos, de los cuales a uno lo liberaron”. “El operador perdió todo lo que tenía, fue una pérdida millonaria, y creo que los que incendiaron no eran gente del mercado, porque no encontraban las salidas”. Y remarcó: “Me llama mucho la atención que no les encontraron celulares y que justo se liberó a la policía del puesto por donde entraron”.