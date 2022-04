Miopía: «La pandemia nos agravó el problema porque todo era online», dicen oftalmólogos

“La miopía es un problema para ver de lejos que se ocasiona en la infancia y en la adolescencia, es muy común. En los ‘60s se pensaba que era genético, pero en los últimos 40 años se descubrió que está producido por vivir adentro con luz artificial y por leer mucho. Son dos factores que a veces se asocian y a veces no, pero es una realidad que la pandemia nos agravó el problema porque todo era online, con computadoras, celulares, tablets y libros”, explicó.

Asimismo, destacó que la unidad de medida de luminosidad llamada lux, que se encuentra dentro de las casas, corresponde a 300 grados Kelvin, mientras que la luz que podría encontrarse, por ejemplo, en un balcón o terraza, puede ser de cinco, diez o cien. “Nuestros ojos se adaptan, entonces podemos estar dentro y fuera, con mucha o poca luminosidad, pero esta gran diferencia afecta al ojo y estar todo el tiempo en nuestras casas, como lo estuvimos en la pandemia, no hace bien por la falta de luz», detalló.

Iribarren manifestó que la miopía es un problema que se corrige con lentes. Si una persona tiene cuatro o cinco puntos, se considera baja y uno puede someterse a una cirugía para solucionar la condición. Sin embargo, quien cuente con miopía alta de seis o siete puntos, a pesar de corregirla con una intervención quirúrgica, suele reaparecer a los cinco o diez años. “Si se la toma a tiempo, se pueden realizar distintos tratamientos que la previenen”, destacó.

Para concluir, el oftalmólogo argumentó que es necesario investigar anualmente para obtener datos precisos sobre pacientes con miopía y, en Argentina, los estudios se llevan a cabo con programas a los que acceden los gobiernos provinciales y de la Ciudad en chicos de seis años al momento de ingresar a la escuela primaria: “Es un problema ya que, a esa edad, casi no hay nadie que tenga miopía porque todavía no leen; entonces, habría que hacer los mismos estudios a los doce y 18 años, dado que un seguimiento continuo permite saber si aumentaron o no los casos”, finalizó.