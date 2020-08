Monseñor Torres Carbonell inició su ministerio pastoral como nuevo obispo de la Diócesis de Gregorio de Laferrere

Fue durante una misa celebrada el sábado y presidida por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, en la Catedral Cristo Rey de esa localidad.

El sábado 15 de agosto, con una celebración eucarística presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, inició su ministerio pastoral como obispo de Gregorio de Laferrere el monseñor Jorge Martín Torres Carbonell.

Se trata del tercer obispo que conduce la diócesis, que abarca dos tercios del Partido de La Matanza y el distrito de Cañuelas, luego de los obispos Juan Horacio Suárez y Gabriel Barba, quien dejó vacante el cargo al ser trasladado a la sede diocesana de la provincia de San Luis.

La misa se llevó a cabo en la Catedral Cristo Rey, ubicada en Monseñor López May 3.350, en Gregorio de Laferrere, y concelebraron los obispos de Merlo-Moreno, Fernando Carlos Maletti; de Morón, Jorge Vázquez; de San Justo, Eduardo Horacio García; de San Isidro, Oscar Vicente Ojea, sus auxiliares, Martín Fassi y Guillermo Caride; y los obispos auxiliares de Buenos Aires, Joaquín Mariano Sucunza, y de Lomas de Zamora, Ignacio Damián Medina.

Cabe recordar que, debido a la pandemia de COVID-19 y para cumplir con las normativas vigentes, la celebración se transmitió por medio de las redes sociales y solamente pudo asistir un número muy ajustado de autoridades e invitados especiales.

Tras la toma de posesión de la sede episcopal, simbolizada por la entrega del báculo de manos del arzobispo metropolitano, cardenal Poli, el flamante obispo de Gregorio de Laferrere pronunció la homilía, que se produjo, también, en el contexto de la fiesta católica de la Asunción de la Virgen María.

“Creo que más allá de que muchos no hemos podido reunirnos hoy aquí para celebrar este inicio de ministerio, es porque nos ocupa poder acompañar a nuestro querido pueblo que vive este tiempo de desafíos, desafíos difíciles. Entonces, aunque no se pueda estar de modo presencial, nos convoca el rezar y pedirle a nuestra Madre que nos sigamos acompañando para ayudar a que aparezcan las fortalezas en los otros, especialmente a los que están bajando los brazos. En esto, no tenemos que demorarnos y con lo que brota de un corazón atento poder ayudar a encontrar salidas posibles”, expresó en uno de sus fragmentos.

También, el flamante obispo se refirió al actual contexto de pandemia.

Asimismo, recordó fragmentos de Evangelii Gaudium, la primera exhortación apostólica del Papa Francisco.“Las palabras del evangelio que escuchamos iluminan este hoy difícil, el ‘salir sin demora’ y ‘el acompañar’. Porque es un tiempo este que ya lleva varios meses en el que seguimos aprendiendo con esfuerzos, con dolores y con tristezas hondas también, con la impotencia que nos dio el no poder despedir a los que fallecieron y a sus familiares. Pero que nada nos confunda para cuidar y cuidarnos, porque hay muchos contagios y con la prudencia que se necesita alentarnos y así ayudar a los que están entregando su vida por la salud de todos nosotros”, remarcó.

“Hoy entonces me siento llamado junto a ustedes a vivir lo que nos enseña Francisco en la Evangelii Gaudium, para ocupar el lugar del pastor que algunas veces esta adelante, otras en el medio y en otras atrás; agregando que en ese lugar están algunos que con su olfato van a otro ritmo sosteniendo a los rezagados, alentándolos. Con este mensaje de Francisco y el andar en los santuarios que me marcaron el camino en la Iglesia, surgió mi lema: ‘Para acompañar los pasos del pueblo peregrino’. Y que echo fuertes raíces en este inmenso conurbano con la vida de hermanos tan queridos”, expresó.

El flamante obispo hizo referencia, además, a un mensaje del Papa Francisco a los jóvenes. “Somos enviados hoy para anunciar la Buena Noticia de Jesús a los tiempos nuevos’. Para la realidad actual con este mensaje de Francisco a los jóvenes, tenemos un mensaje de esperanza, porque mirándolos a ellos que siempre alientan con novedades, sin cálculos egoístas y queriendo estar para servir con todo el espíritu propio de la edad y con la frescura de querer buscar nuevos proyectos que los definen a ellos; nos animarán a los mayores a tener ese espíritu que busca lo nuevo invitándonos a nueva vida en la Iglesia con apertura esperanzadora. Es un don que hay que pedir, para ‘no quedar anclados en lo antiguo’ y así dejarnos conducir por el Espíritu Santo que anima todo tiempo en la Iglesia”, afirmó.

Además, Torres Carbonell expresó: “En estos meses son muchas las personas que como Jesús en sus salidas, supieron y quisieron mirar a los que quedaban al costado del camino, organizando una olla popular, sintetizando así la solidaridad y con esa la mirada desinteresada que los pobres nos enseñan, salir un poco de nuestros esquemas institucionales y poder mirar distinto. En esa mirada a las barriadas guardo mensajes recibidos que me dijeron: ‘ya nos volveremos a encontrar en la Capilla’, encuentro que incluye celebración y un compartir. Está el deseo del reencuentro, pero cuidando este momento y celebrando de otra manera, con la fe de los que aprendieron a dejarse acompañar por Dios y los santos: ‘Padre, ya volveremos a encontrarnos con la Virgen, el mate y la chipa”, manifestó.

Por su parte, en las redes sociales, el alcalde Fernando Espinoza también saludó la llegada del nuevo obispo: “Con enorme alegría recibimos a nuestro flamante nuevo Obispo de la Diócesis de Laferrere, monseñor Jorge Martín Torres Carbonell, designado por nuestro querido Papa Francisco para reemplazar al monseñor Gabriel Barba, quien se hizo cargo del obispado de la provincia de San Luis”.