“No podía hacer la vista gorda”, dijo Cubría al repudiar la «violencia institucional» en la toma de Rafael Castillo

La legisladora bonaerense por el Frente de Todos y dirigente matancera del Movimiento Evita manifestó su preocupación ante los hechos de violencia ocurridos en el barrio La Nueva Unión, durante el reciente accionar policial en ese asentamiento durante un operativo para retirar los medidores del servicio eléctrico. Presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense.

La diputada provincial por el Frente de Todos y referente del Movimiento Evita de La Matanza, Patricia Cubría, repudió, a través de un proyecto de declaración, presentado en las últimas horas en la Legislatura bonaerense, hechos de violencia ejercidos por fuerzas policiales, el 4 de febrero, contra los habitantes de un asentamiento del barrio La Nueva Unión, ubicado entre las calles García Polledo, Martín García Merou y Río Cuarto, en Rafael Castillo.

Cabe recordar que, allí, el 4 de febrero, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, junto al personal de la empresa Edenor, “irrumpieron sin presentación de orden judicial y evitando, además, cualquier tipo de diálogo con los delegados zonales», dijo la legisladora y cuestionó que se produjera «una escalada de violencia institucional que continuó en la Comisaría 3ª de Rafael Castillo, con un saldo de diez vecinos detenidos y otros lesionados por los golpes”.

Ante la gravedad de los hechos, Cubría presentó un documento en la Cámara baja provincial, “para hacerlos visibles y que no vuelvan a suceder». «Cuando haya posibilidad de una sesión, lo votaremos”, explicó, en diálogo con El1 Digital.

Al tomar conocimiento de dichos incidentes, la referente matancera y legisladora del oficialismo decidió intervenir, con una advertencia para su propia fuerza. “Como parte del Frente de Todos, planteo que la solución a los conflictos sociales en un territorio no se resuelven con violencia; entonces, nunca la salida al problema que puede haber en un barrio es quitar medidores de Edenor”, sentenció.

En ese sentido, advirtió que “en todo caso, la empresa debería estar incorporando los que falten para que todos accedamos al servicio de la luz y no quitarles derechos a vecinos humildes, que ya demasiado tienen con estar forzados a sobrevivir en las situaciones en las que están». «Esto es un hostigamiento”, agregó.

Asimismo, respecto de su decisión de elevar el tema a la Legislatura bonaerense, Cubría argumentó: “Lo presenté allá porque me pareció que no podía hacer la vista gorda cuando llegó la denuncia de los vecinos de lo que había pasado”.

“Corresponde ética y políticamente, son mis convicciones. No puedo dejar pasar cuando veo que los vecinos humildes de mi Distrito están siendo agredidos de esa manera y, por eso, lo expreso públicamente, porque no nos parece que haya que continuar con este tipo de metodología y advertimos que va a generar más violencia y eso no es solución para ningún conflicto”, reflexionó. “Como representante del pueblo, estoy defendiendo a mis vecinos que han sido agredidos de esta manera”, ratificó.

“Modus operandi”

La diputada bonaerense recordó un antecedente registrado en 2020 en otra toma del Distrito, en medio del contexto de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, cuando la Provincia promulgó la ley que prorroga hasta el 31 de marzo del próximo año los desalojos pero que excluye las usurpaciones.

“Tuvimos una secuencia parecida durante la pandemia en pleno invierno, en donde, también, llegó con violencia la policía a quitar medidores de Edenor a un barrio de la ruta 1.001, con 5.000 habitantes. Eso se resolvió con la intervención directa del Gobernador (Axel Kicillof) ante la empresa para que agreguen medidores”, relató.

“En el caso del barrio de Rafael Castillo, nos enteramos ya cuando nos mandaron los videos de situaciones violentas en el lugar, con policías aplastándole el cuello a un vecino, con los detenidos heridos. Toda una situación que no corresponde, empezando con que el objetivo no corresponde; dejar sin luz a los humildes en plena pandemia cuando hay una ley que, además, prohíbe desalojos hasta de alquileres. Entonces, nos preguntamos el por qué de ese hostigamiento, cuando dejar un barrio sin luz significa, también, dejarlo sin agua”, criticó la dirigente matancera.

Para Cubría, la barriada en cuestión se trata de “una toma, como muchas otras en territorio bonaerense, que tiene más de un año de existencia, y no es una cosa nueva, in fraganti”.

“Es la misma situación de varios barrios populares que demandan luz, y que no debería haber llegado a este punto. No es violando las leyes vigentes que impiden los desalojos en el marco de la pandemia. No es atropellando y amedrentando a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad como se resuelven los problemas”, reafirmó la funcionaria en referencia a la normativa modificada por el Gobierno bonaerense que permite las expulsiones en las tomas que se produjeron a partir del 12 de marzo de 2020.

“Hago la declaración en la Cámara porque, aparentemente, es un modus operandi de encontrarle la vuelta a una ley existente; entonces, no debería estar autorizado ningún desalojo porque estamos todavía en pandemia y no se ha vacunado a toda la población. No corresponde que desalojen, que quiten medidores, ni que usen la fuerza pública para eso. Bastantes problemas de inseguridad tenemos en La Matanza para que este sea el trabajo de las fuerzas”, apuntó.

Por otra parte, defendió su postura al hacer hincapié en que “la emergencia habitacional sigue”. “Quiero ver que las obras se hagan, hay que hacer muchas en Matanza, no solo viviendas, también lotes con servicios para construir una casa, porque es inaccesible para los humildes y para la clase media”. “Eso tiene que ser una política de Estado, estable, permanente, que acompañe las obras”, cerró