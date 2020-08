«No puede haber hambre en un país que produce alimentos», dijo Daniel Arroyo al recorrer el Mercado Central

El ministro de Desarrollo Social recorrió el mercado concentrador de frutas y verduras ubicado en la localidad de Tapiales para inaugurar un nuevo sector de «alimentación soberana», que promoverá la cobertura de la demanda social con alimentos de calidad. En ese marco, el funcionario advirtió por los efectos de la pandemia en los sectores más vulnerados.

En una nueva visita a La Matanza, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, recorrió el Mercado Central, donde se presentó un nuevo sector de «alimentación sana, segura y soberana» y, en ese marco, advirtió por el aumento de la demanda alimentaria que se profundizó por la pandemia. «No puede haber hambre en un país que produce alimentos», definió el funcionario.

«La tarea y el desafío que muchos encaran acá, con el esfuerzo de mucha gente viniendo de madrugada a trabajar, tenemos que acompañarlo. Y lo que está haciendo el Mercado, con una ayuda a los comedores, es la línea que hay que seguir y vamos a colaborar con eso desde el Ministerio», aseguró Arroyo, luego de recorrer las naves frutihortícolas y el galpón de Acción Comunitaria, donde se implementa el Programa de Donaciones Voluntarias, y el sector de cocina-comedor del Mercado, que también integra el área de alimentación del mercado que abastece de alimentos al AMBA y a otras zonas del país.

Allí, Arroyo conoció que numerosos puestos colaboran con la donación de productos que destinan a comedores de la Provincia y que, ante la pandemia, también vieron incrementada su demanda. «Me comentaban que, hoy, tienen 540 comedores y eso marca la realidad argentina. Antes del inicio de la pandemia, sostenían a cien comedores. Tenemos el desafío de que, en la Argentina, no haya hambre, pero también tiene que haber buena nutrición. No puede haber hambre en un país que produce alimentos y, además, tiene que haber buena alimentación. Esa es nuestra tarea», definió el ministro, quien, esta semana, al reactivar la Mesa contra el Hambre, había graficado que el Estado nacional pasó de cubrir una asistencia alimentaria para ocho millones de personas a once millones, por efecto del coronavirus.

Por su parte, Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, remarcó que, a partir de la nueva gestión, asumida con el cambio de gobierno, se está «reforzando el rol social del Mercado». » En el camino de entender a la alimentación como un derecho y que, para poder garantizarlo, tenemos que tener soberanía sobre la alimentación, estamos reforzando el rol social del Mercado, con el compromiso de abastecimiento y la discusión de los precios, y esta nueva gerencia de alimentación sana y segura, entendiendo la complejidad de toda la cadena alimentaria, desde el pequeño productor que accede a la tierra, hasta la parte de la comercialización con precios justos. El alimento no es una mercancía, sino un derecho», definió el referente de los pequeños agricultores, que vienen demandando condiciones más justas de acceso al suelo y de valorización de su producción, con precios justos para los consumidores.

«La calidad nutricional y el fortalecimiento de la agricultura familiar son desafíos centrales de lo que viene», cerró el ministro durante su recorrido por el Mercado Central, que lo trajo nuevamente a La Matanza, luego de su visita de la semana pasada a la Granja Cirujas, de González Catán, para conmemorar los 30 años del programa Pro-Huerta, que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de familias de todo el país. En esa ocasión, Arroyo también había destacado que «la reconstrucción» que se planea para la pospandemia «viene por la producción de alimentos».