“No queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años”, manifestó el Presidente

En un claro mensaje contra los dichos publicados Mauricio Macri, el presidente sostuvo que “cuando unos ganan mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad sino algo más parecido a una estafa”. En su recorrida por las instalaciones de la fábrica Hidromet, en la que presentó una línea de Precios Cuidados para la Construcción, reafirmó su compromiso con “el trabajo y la producción. “Vinimos a hacer otro país”, destacó.

En una escena que se volvió habitual en las últimas semanas, el Presidente Alberto Fernández visitó en el mediodía de este lunes, junto al Gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; la planta industrial que la empresa dedicada a la producción de griferías y accesorios, Hidromet, tiene en el partido bonaerense de San Fernando. Desde allí presentar el nuevo programa Precios Cuidados destinado a la construcción, sector al que el Gobierno apunta como eje de la reactivación del trabajo pospandemia, que incluirá una variedad de alrededor de 90 productos de primeras marcas, correspondientes a 17 rubros diferentes, que estarán disponibles en más de 500 bocas de expendio de todo el país.

En el marco de su exposición, y tras agradecer la invitación y destacar a Hidromet, el mandatario nacional manifestó que “en este país, el verdadero dilema está entre los que creemos en un Estado asociado a los que producen y a los que trabajan para poder integrar a todos, y los que creen que la Argentina es un país para pocos” y aseguró que estos últimos “están convencidos que el mejor negocio es tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales donde no pagan impuestos y se enriquecen”. “Así -resaltó- potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron o construyeron evadiendo impuestos”.

“Un Gobierno que sumerge en la pobreza al 40 por ciento de los argentinos, porque quita el trabajo, porque promueve la especulación, es una que les sirve a pocos”, manifestó Fernández y señaló que “cuando unos ganan muchos y otros pierden mucho, eso no es una sociedad, sino algo más parecida a una estafa”. “Nosotros no queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años”, disparó en un encendido discurso que tuvo lugar este lunes luego de que el expresidente Mauricio Macri “rompiera el silencio”, como él mismo definió, en una columna publicada el domingo en el diario La Nación, en la que denunció la supuesta “inconstitucionalidad” de varias de las políticas impulsadas por el oficialismo y volvió cuestionar la cuarentena y las medidas sanitarias que tuvieron como objetivo evitar la propagación del coronavirus.

“Pero hay otra Argentina, de empresarios que sacan la plata de sus bolsillos y arriesgan, que se enorgullecen de conocer la historia familiar de cada uno de sus empleados, y son felices de ver que las familias crecen en las empresas que ellos, o sus padres, fundaron”, ponderó. “Esa es la Argentina que nosotros queremos potenciar, que vinimos a hacer, una que nos sirva y nos incluya a todos”, sostuvo el Ejecutivo nacional e insistió que “ese país que soñamos no la pueden hacer los empresarios solos, ni el Estado solo”. “Necesitamos es que los empresarios trabajen con nosotros, y los dos juntos con los trabajadores”, manifestó al tiempo que volvió a poner el eje en “la producción y el trabajo”, como claves para la salida de la crisis.

“Esta empresa (Hidromet) no nació hoy, pero en 2015 tenía el doble de trabajadores de los que hoy tiene, y producía mucho más y competía en todo el mundo ¿Que le paso estos años? redujo sus trabajadores, redujo su producción y pagó 5.000.000 de dólares en intereses”, relató Fernández tras dialogar con el responsable de la PyME en cuestión. “Cada puesto de trabajo que se pierde es una familia desamparada en el sistema social argentino. Y cada uno de estos grifos que no se exportan son dólares que no entran al país y que la argentina necesita para seguir creciendo, para seguir prestando, para seguir produciendo”, planteó y apuntó hacia la reactivación del consumo y la importancia del programa Ahora 12, ampliado la semana pasada.

“Tenemos que pensar en los que consumen, porque no existe un capitalismo sin consumo”, destacó y ponderó el programa de financiamiento en 12 y 18 cuotas que ahora incluye más productos y servicios, y un periodo de “gracia” de tres meses. “El Ahora 12 -surgido en tiempos de Axel Kicillof como ministro de Economía fue tan exitoso que no se animaron a borrarlo de la escena pero (durante los últimos cuatro años) lo empequeñecieron, lo hicieron casi inviable para que la gente entienda que nadie se iba a beneficiar con una política del Gobierno de Cristina”, destacó.

“Ahora necesitamos que los argentinos y las argentinas vuelvan a consumir para que las empresas tengan destinatario concreto de su producción”, resalto y en este sentido, concluyó: “No nos avergüenza tener un Estado presente. Lo que nos da mucha vergüenza es haber tenido un Estado asociado a los especuladores”.