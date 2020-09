“No se entiende por qué tenemos que permanecer cerrados”, cuestionan los gastronómicos

Así lo expresó una comerciante gastronómica, en el marco de la manifestación que el sector realiza hacia el Municipio en reclamo de poder reabrir sus puertas luego de seis meses. “Presentamos un protocolo que se usa en otros municipios y no nos dicen nada. No hay voluntad política de ver cómo podemos hacer”, criticó.

En la mañana de este martes, cientos de comerciantes gastronómicos llevan adelante una convocatoria en las puertas del Municipio con la intención de ser recibidos y autorizados para poder reabrir los bares y los restaurantes del Partido a seis meses de aislamiento social por el coronavirus. Se trata de la tercera manifestación del sector a nivel local.

En diálogo con Radio Universidad, Daniela Delgado, propietaria de un reconocido bar del Distrito que participa de la convocatoria, expresó que “algunas personas han tratado de reinventarse y sobrellevar la situación para seguir en movimiento, como el delivery y el take away, pero eso no alcanza”.

“Entiendo que nuestra actividad era una de las más peligrosas en la pandemia, por eso, nos mantuvimos callados, aguantando”, indicó y añadió que “después, empezó a no respetarse la cuarentena y se abrieron otras actividades, lo que conllevó a la circulación de gente en cualquier lugar”. “No se entiende por qué nosotros tenemos que permanecer cerrados”, cuestionó.

“Pedimos el entendimiento y la escucha del intendente y su equipo porque se fueron habilitando locales en distintos municipios aledaños, con veredas de por medio, donde hay bares abiertos en una vereda y, enfrente, por ser La Matanza, no, algo ridículo, como en Gaona o Don Bosco”, criticó.

Pero, además de esa llamativa situación, Delgado mencionó que el hecho de que estén abiertos negocios gastronómicos en los municipios aledaños “hace que la gente que pedía delivery a los locales de acá, prefiera salir e ir a los que abrieron”. “Estamos con la soga al cuello”, advirtió.

Protocolos presentados

Con respecto a las medidas sanitarias con las que funcionarían los bares y restaurantes, la comerciante señaló que todo fue realizado y que “los distritos trabajan con los mismos protocolos”. “Presentamos un protocolo que se usa en otros municipios y no nos dicen nada. No hay voluntad política de ver cómo podemos hacer”, aseguró.

“No negamos que exista el coronavirus, pero la cuarentena ya no se respeta y la gente sale y tiende a juntarse. Es mejor que sea en los bares, donde se van a respetar los protocolos”, concluyó, a la espera de que, en esta ocasión, haya una respuesta positiva: “Vamos a seguir movilizándonos hasta ser escuchados”.