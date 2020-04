«No tenemos la certeza de cuándo volverán las clases, nuestra prioridad es el cuidado de la salud», definió Trotta

El ministro de Educación de la Nación ratificó que el posible reinicio del ciclo lectivo «no es una decisión educativa, sino epidemiológica» que está supeditada al análisis de los expertos en relación a la situación nacional y mundial de la pandemia, así como de la Organización Mundial de la Salud.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó en diversos medios que la cartera “aun no tiene la certeza” de cuándo se retomará el ciclo lectivo, ya que es una decisión supeditada a “la priorización de la salud” y, en ese marco, las clases volverán “cuando los expertos que analizan la realidad argentina, así como la pandemia a nivel global, y la Organización Mundial de la Salud, recomienden que volvamos”.

En esa línea, señaló que la reanudación del ciclo lectivo “no es una decisión educativa, es una decisión epidemiológica”. Además, también confirmó que se continuará con la priorización de la enseñanza a distancia, por medio del programa nacional Seguimos Educando.

“Tenemos una prioridad, que es priorizar el cuidado de la salud. Lo que no tenemos es la certeza, de cuándo esa priorización de la salud nos va a permitir volver a las aulas, porque nuestro gobierno tomó la decisión de suspender las clases trece días desde que se efectuó el primer caso positivo de coronavirus, mucho antes que numerosos países europeos, que tardaron hasta 40 días” diferenció el ministro.

“Hoy no tenemos la certeza de cuándo, la realidad de la pandemia nos puede permitir que no implique ningún riesgo para nuestro niños, niña y adolescentes, para los docentes y para las familias en general, volver a las aulas. Por eso, seguimos priorizando todo este proceso de enseñanza a la distancia dentro de un programa, que se llama Seguimos Educando, que impulsa el Gobierno nacional”, recordó Trotta.

Calendario escolar

En relación al calendario escolar, el funcionario marcó: “No estamos yendo físicamente a la escuela, pero seguimos aprendiendo, con los maestros a distancia y con la familia acompañando. Digo esto porque parte del calendario escolar, que es una preocupación que tienen todos, no implica que garanticemos los saberes. No necesariamente hay que modificar el calendario escolar. Lo que tenemos que ver es la trayectoria de nuestros estudiantes, porque son 14 años de estudios obligatorios, desde la sala de 4 hasta que se finalice el secundario. Es allí donde tenemos que poner el foco: cómo en el 2020 garantizamos saberes, y aquellos aprendizajes que no podemos garantizar en este 2020, nos vamos a focalizar intensificándolos en el 2021”, proyectó. «Hay una posibilidad de articular el ciclo lectivo 2020 con el de 2021», mencionó.

En relación a las vacaciones de invierno, el funcionario nacional definió: «Tiene que haber vacaciones. No me quiero adelantar, porque no sabemos cuándo vamos a volver a las clases, aunque los maestros siguen trabajando a la distancia mientras transitamos una pandemia impensada. Cada decisión que tomemos tiene que ser para el bienestar de todos. Pero nuestra sociedad va a necesitar un respiro cuando superemos este desafío que nos golpea a todos».

Sobre la posible reanudación, insistió: “No es una decisión educativa, es una decisión epidemiológica. Tenemos que poner en valor, como sociedad, los aprendizajes tan dolorosos que están llevando adelante los países del hemisferio norte, Italia y España, países tan cercanos a la Argentina. Sí le queremos dar tranquilidad a las familias argentinas, acerca de que cada decisión que adopta nuestro gobierno tiene una única finalidad, que es cuidar la salud de todos los argentinos”.

“Vamos a volver cuando los expertos que analizan la realidad argentina, y la pandemia a nivel global, y la Organización Mundial de la Salud, recomienden que volvamos. Eso es lo que vamos a hacer inmediatamente”, ratificó.

Enseñanza a distancia

Consultado sobre qué ocurre con los alumnos que aún no tienen acceso a internet o a una computadora, y la continuidad de la educación a distancia, el ministro repasó: “Nosotros seguimos desarrollando dentro de este programa, Seguimos Educando, diversas alternativas, algunas que podríamos mencionar como analógicas: 14 horas de televisión por día, siete programas de radio, y la distribución de casi siete millones de cuadernos en toda la Argentina, para tener una agenda de trabajo día a día entre esas familias. El desafío es que no se profundice la desigualdad educativa”, definió el ministro.