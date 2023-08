Noches de Teatro Independiente en La Matanza

El Municipio continúa desplegando propuestas culturales para toda la comunidad, en esta oportunidad el ciclo “Noches de Teatro Independiente”, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación local, pone en escena Mujeres Conurbanas con dos unipersonales que se presentarán el viernes 4 y el viernes 18 de agosto, a las 19 horas, en el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal” de Ramos Mejía, con entradas gratuitas, que podrán retirarse a partir del 1º de agosto (para la función del viernes 4) y del 14 de agosto (para la función del viernes 18), de 10 a 18 horas, en las oficinas del teatro, ubicado en Belgrano 75.

Noches de Teatro Independiente, presentará las obras de teatro “Diario de Olvido” y “Por si algún día”, incluidas en la agenda Mujeres Conurbanas, un proyecto de las artistas matanceras Natalia Rey y Patricia Signorelli, que busca visibilizar, compartir y entablar redes entre artistas, gestoras, productoras, etc. del conurbano, a través de la puesta en escena de obras creadas, protagonizadas y dirigidas por mujeres.

La obra, “Diario de Olvido” es una adaptación de la obra “Autobiografía de Irene” de Silvina Ocampo, relata las ensoñaciones de Laura, una persona que no posee recuerdos. Su memoria está constituida por los sucesos futuros que ella predice. Laura no cuenta su vida, ya que no consigue recordarla, sino que enuncia sus olvidos y las premoniciones de su pasado, y en ese mecanismo, no logra dilucidar qué voces la habita, dado que no logra reconocer la suya propia. (Actriz: Laura Torres / Dirección: Valeria Folini / Dramaturgia: Torres-Folini).

En tanto, “Por si algún día” – sumerge al espectador en el tiempo propio de los objetos, se vuelve objeto de las memorias. La toman, la desdibujan, la enfrentan. El cuerpo guarda la memoria de todo lo que sucedió: lo dicho y lo no dicho. En él habitan, como fantasmas, ecos de la sangre. Los objetos, así como el cuerpo, recuerdan y revelan la historia. Ordenar es, a veces, ordenar el dolor. (Actriz: Gabriel Pages / Dirección: Valeria Folini).

Noches de Teatro Independiente es un ciclo que pone en escena obras de autores de diversas miradas, estilos y narrativas, a través de compañías teatrales, no solo de La Matanza, sino de toda la provincia de Buenos Aires, permitiendo el encuentro del público con el mágico mundo teatral de manera gratuita.

Para más información:

Secretaría de Cultura y Educación

Municipio de La Matanza

Facebook: /Cultura y Educación – La Matanza

IG: @culturalamatanza