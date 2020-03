Nora Cortiñas: “Cuando pase todo, podremos hacer marchas y marchas”

La histórica miembro fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se refirió a cómo se conmemora en un particular contexto. “Esperemos que haya diferentes expresiones entre los jóvenes”, expresó.

En medio de la propagación del coronavirus y del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se conmemoran 44 años del último golpe de Estado en el país. En diálogo con El1 Digital, “Norita” Cortiñas, miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo llevó un mensaje de optimismo a la comunidad: “Cuando pase todo, podremos hacer marchas y marchas”.

“Lo viviremos con el recuerdo. Yo pondré en mi puerta mi pañuelo atado y seguramente habrá algún vecino que al pasar se preguntará por qué lo hacemos”, expresó Cortiñas.

De la misma forma que mantuvo su voluntad de acero y su militancia durantes años, Cortiñas convocó a la comunidad a llevar adelante una jornada de reflexión y memoria a pesar del contexto. “Esperemos que haya pañuelazos y diferentes expresiones sobre todo por parte de los jóvenes”, arengó.

“Creo que con esto de no poder salir, habrá muchas expresiones por internet. Porque hay que hacer mucha memoria y, cuando pase todo esto, podremos hacer marchas y marchas”, enfatizó.

También tuvo palabras sobre el coronavirus: “Esto que sucede es solo por ahora, porque es la forma de parar un virus que mata”. “Pero, como nosotros somos inteligentes para qué vamos a querer morir antes de tiempo”, completó.

“Las madres somos pocas y no nos pudimos juntar, por eso confiamos en la gente más joven, mientras tanto todos tenemos que acatar las instrucciones que nos dan y el pueblo tiene que ser solidario entre sí”, pidió.

Por último, subrayó: “Acá lo importante es que la gente no olvide, porque la memoria no la puede borrar nadie, todos los crímenes horrendos que se cometieron con los genocidas que los perpetraron y que no pueden quedar impunes”.