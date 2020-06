Nota de la Federación Empresaria de La Matanza (FEM)

Consideramos imprescindible y necesarias las medidas tomadas como oportunamente por Usted así como también las tomadas por el Sr. Predisente de la Nación como por el gobernador de la Provincia en materia sanitaria por lo que las apoyamos.

De todas formas muchos sectores de nuestra ciudad están pasando momentos muy difíciles y sobre todo el sector que representamos que es el comercio en general y las pymes en particular.

Como lo venimos diciendo y estamos convencidos que la cuestión sanitaria no esta separada de la parte económica. La salud sin la economía así como tampoco la economía sin salud pueden sobrevivir. La situación actual esta llevando a nuestro sector a borde del abismo y con la posibilidad cierta de la desaparición de cientos de miles de pequeños comercios para la imposibilidad de poder trabajar y poder llevar el sustento básico a la mesa de sus hogares, mas aun, esta situación lleva a los mismo a ir incrementando sus deudas todos los días. Hemos llegado a un limite en el comercio local y una situación terminal para muchos por lo que vemos necesario tomar las medidas suficientes para una apertura del comercio tomando absolutamente TODOS los recaudos y con los protocolos respectivos a los efectos de ir regularizando la situación de todos.

Sr. Intedente , somo conscientes que hay un antes y un después dela pandemia del COVID-19 y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario a los afectos no solo de lograr en objetivo sino también por la salud de cada uno de nosotros y de los vecinos del partido de La Matanza . De esta forma el comercio en general vera un horizonte de como ir saliendo de la misma , para que todos podamos planificar nuestro futuro. Sin mas , los saludamos muy atte.

Presidente Claudio Pugliese Secretario Roberto Braguzzi

Càmaras Representadas :

CÀMARA DE COM. E. IND. GREGORIO DE LAFERRERE

CENTRO DE COM. IND. Y . PROF DE SAN JUSTO

CÀMARA DE COM. E. IND. ESTEBAN CROVARA

CÀMARA COM. IND. Y PROF. DE RAFAEL CASTILLO

CÀMARA DE COM. E. IND. PROF. Y DE SERVICIOS DE VIRREY DEL PINO

CENTRO DE COM. IND. Y PROF. DE TAPIALES MADERO

CENTRO DE PANADEROS DE LA MATANZA

ASOCIACIÒN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE RAMOS MEJÌA

CÀMARA DE COM.IND. Y PROF. DE GONZALEZ CATAN

CÀMARA DE COM. E. IND. Y PROFESIONAL DE CELINA

CENTRO COM. IND. Y PROF. DE LA TABLADA

CENTRO DE ALMACENEROS DE LA MATANZA

CÀMARA DE IND. COM. Y PROFESIONAL DE ISIDRO CASANOVA

CÁMARA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS BS.AS

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES

(INDUMENTARIA, CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y

OTROS)

COMERCIO EN GENERAL :

Dado a las características cambiantes en la situación de la actual pandemia Covid-19

este protocolo podrá ser modificado por el

Municipio, para adecuarse a las circunstancias que demande el momento.

MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN DIAS Y

HORARIOSA SEGUN DNI:

-Apertura de los locales será de 10:00 a 16hs con días y atención por DNI pares e impares.

°Pares de 10:00 a 13:00hs .

°Impares de 13:00 a 16:00hs.

Terminación 0 y 1 Lunes.

Terminación 2 y 3 Martes.

Terminación 4 y 5 Miércoles.

Terminación 6 y 7 Jueves .

Terminación 8 y 9 Viernes.

-Personal que prestará servicio en el establecimiento comercial menos de 25 m2 1 personal de

atención.

° De 25 a 40 m2 2 personas

° De 40 a 60 m2 3 personas

° De 60 a 100 m2 4 personas

° Hasta 200 m2 6 personas

° Más de 400 hasta 600 m2 12 personas

° De mayores superficies a evaluar con personal técnico en seguridad e higiene.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES (INDUMENTARIA,

CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y OTROS)

▪ El responsable del establecimiento deberá implementar normas de seguridad e higiene recomendadas

por el Ministerio de Salud.

▪ El personal que se desempeñe, no se debe encontrar incluido dentro de los comprendidos como

grupos de riesgo.

▪ El personal deberá guardar las medidas de seguridad e higiene.

▪ Se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual que tengan

permanentemente a su disposición, en el lugar de trabajo, alcohol en gel autorizados y registrados por el

Ministerio de Salud para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. El uso de

todas las medidas sanitarias de prevención (barbijos, máscaras, guantes, anteojos), será obligatorio

entre el trabajador y el cliente o entre los propios trabajadores.

▪ Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de

protección, también aplicable a todos los trabajadores de terceras empresas que presten servicios en el

local, ya sea con carácter habitual o de forma puntual.

▪ Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de

inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Municipalidad o centro de salud correspondiente. El

trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un

profesional sanitario.

▪ Proceder al lavado de manos cuando ingrese a comenzar su jornada y luego durante la misma. Utilizar

máscara rígida de acetato. Mantener la distancia mínima de 2 mts con los clientes o con otros

empleados como así también proceder a higienizar sus manos luego de cobrar, ya sea con efectivo o

mediante tarjetas.

▪ Limpiar el establecimiento con lavandina diluida, una parte de esta en cinco de agua. Se deberán

limpiar pisos y mostradores como así también cualquier otra superficie que sea considerada de

contacto.

▪ El ingreso será controlado en lo que hace a cantidad de clientes y el distanciamiento entre los mismos

o con los empleados, teniendo en cuenta las dimensiones del local.

▪ Se recomienda la ventilación en forma continua o frecuente del local.

▪ Se deberá tener a la vista en el ingreso al local, cartelera informativa sobre las medidas de higiene que

se deben practicar.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES (INDUMENTARIA,

CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y OTROS)

▪ Al ingresar al local, los clientes deberán tener disponible, un vaporizador con solución de alcohol en

gel o de alcohol al 70%

▪ Deberá haber un trapo de piso con solución uno en cinco de agua y lavandina humedecido en forma

permanente, a fin que los clientes se puedan frotar en el la suela de sus calzados.

▪ Fuera del local, se deberá ordenar una fila de espera teniendo en cuenta que los clientes guarden el

distanciamiento obligatorio de dos metros como mínimo. A tales fines se podrá realizar la

correspondiente marcación en la vereda.

▪ Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que

deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos

casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en

contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.

▪ Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual utilizados se

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

▪ Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno,

con especial atención a mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles,

herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a

aquellos utilizados por más de un trabajador.

▪ Cuando en el local vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al público, las medidas de

limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, si no también, en su caso, a zonas privadas de los

trabajadores, tales como vestuarios, cabinas, baños, cocinas y áreas de descanso.

▪ No se utilizarán los baños de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo que sea

estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios,

grifos y manijas de puerta.

▪ Todos los locales deberán disponer de cestos de basura, de ser posible con tapa y pedal, en los que

poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas

de forma frecuente y al menos una vez al día.

▪ Todos los locales en esta primera etapa abrirán al público de 10 hs a 16 hs, destinando la primera hora

de 10 hs a 11 hs de usó exclusivo para personas de riesgo.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES (INDUMENTARIA,

CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y OTROS)

▪ El tiempo de permanencia en los locales será estrictamente necesario para que los clientes puedan

realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.

▪ En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al

mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros

entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelera y señalización. En todo

caso, la atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador.

▪ En los establecimientos y locales comerciales que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el

servicio un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa por parte de los

clientes de los productos.

▪ No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba.

▪ Los clientes deben utilizar en forma obligatoria tanto en la vía pública como en el interior del local, la

máscara comunitaria (barbijo casero).

▪ En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares, los probadores

deberán utilizarse por una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfectarán. En caso de

que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento

implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes o

puesta en cuarentena por 24 hs.

▪ En caso que un cliente decida cambiar su producto, el comercio deberá descartar la bolsa o recipiente

en el que se traslade el mismo. Al efectuar el cambio el producto cambiado debe desinfectarse o aislarse

en cuarentena por 24 hs.

▪ En locales que brindan servicios se establecerá un sistema de cita previa que garantice la permanencia

en el interior del establecimiento o local. Sera un cliente por cada empleado, sin que se puedan habilitar

zonas de espera en el interior de los mismos.

▪ Se garantizará la atención individualizada al cliente con la debida separación física de 2 metros,

incluyendo todas las medidas sanitarias de prevención (barbijos, máscaras, guantes, anteojos).

▪ En todo caso, sin excepción alguna se deberá utilizar el equipo de protección individual oportuno que

asegure la protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo asegurar el mantenimiento de la

distancia de dos metros entre cliente-cliente y trabajador-trabajador en los rubros posibles. Estas

medidas de distancia deberán cumplirse, en los vestuarios, cabinas y baños de los trabajadores, así

como en las áreas de descanso, comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES (INDUMENTARIA,

CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y OTROS)

Dado a las características cambiantes en la situación de la actual pandemia Covid-19 este protocolo

podrá ser modificado por el Municipio, para adecuarse a las circunstancias que demande el momento.

En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio para quienes no tienen

otra alternativa de traslado.

✓ Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que

vayas a realizar.

✓ Desplazarse provisto de un kit de higiene personal, gel o solución alcohólica y elemento de

protección facial (barbijo/tapaboca).

✓ Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para garantizar la

higiene y desinfección del interior del mismo.

✓ En caso de movilizarse hacia el lugar de trabajo en vehículos propios y/o de la empresa deberán

contar con la higiene obligatoria de los vehículos, no portará más de dos personas. Mantenerlo

ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.

✓ DESALENTAR EL USO DE TRANSPORTE MASIVO DE PERSONAS, fomentando el traslado particular.

✓ NO AUTORIZAR EL USO DE TRANSPORTE para personal de trabajador comercial este medio tiene que

estar a cargo del responsable o del establecimiento o utilizar personal de cercanía donde desarrolle su

actividad.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES (INDUMENTARIA,

CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y OTROS)

Dado a las características cambiantes en la situación de la actual pandemia Covid-19 este protocolo

podrá ser modificado por el Municipio, para adecuarse a las circunstancias que demande el momento.

PROTOCOLO ANTE SÍNTOMAS O CASO POSITIVO DE COVID-19 ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE

SIGNOS Y SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 DENTRO DEL ÁMBITO LABORAL 1. Asistir al

trabajador que presente síntomas compatibles con COVID-19.

1-Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes .

2- Aislar al trabajador y proporcionarle un barbijo.

3- Evitar el contacto personal con otros trabajadores.

4- Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo.

5- Solicitar al trabajador que identifique a las personas con las que tuvo contacto.

6- Realizar una desinfección del sector donde el trabajador estuvo en contacto.

7- Organizar el traslado de trabajador a su domicilio.

8- Comunicarse con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos

de la autoridad sanitaria competente.

9-Extremar las medidas de control de temperatura diaria al personal y terceros, al momento de su

ingreso al lugar de trabajo.

10-Prohibir el ingreso inmediato de quienes registren una temperatura superior a 37,5° y adoptar las

indicaciones de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales.

ACTUACIÓN ANTE CASO POSITIVO DE COVID-19 DENTRO DEL ÁMBITO LABORAL

En caso de confirmarse un caso positivo de coronavirus de un trabajador o trabajadora (que podemos

denominar “Positivo”) que forme parte de alguno de estos grupos de trabajo, la empresa deberá

inmediatamente cumplimentar las siguientes acciones para garantizar la salud de los trabajadores y

trabajadoras y permitir la continuidad de la actividad de producción y suministro de esa línea industrial a

la mayor brevedad posible:

Etapa 1:

1. Dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes dependientes del ámbito

nacional, provincial y municipal.

2. Aislar en forma urgente al trabajador o trabajadora Positivo, de acuerdo a las recomendaciones

e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente para ese trabajador o trabajadora y

colaborar con dichas autoridades para el seguimiento del caso.

3. Aislar inmediatamente a los trabajadores y trabajadoras que formaron parte del grupo de

trabajo en el que participó el trabajador o trabajadora Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e

instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente para ese grupo y colaborar con dichas

autoridades para el monitoreo de ese grupo

4. Ejecutar inmediatamente un procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total del

lugar que permita reiniciar la producción en el menor plazo posible. A tal fin, se determinará una guía de

referencia para garantizar que el procedimiento de limpieza y desinfección sea efectivo.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD LOCALES COMERCIALES (INDUMENTARIA,

CALZADO, JUGUETERIAS, REGALERIAS, MUEBLES Y OTROS)

Dado a las características cambiantes en la situación de la actual pandemia Covid-19 este protocolo

podrá ser modificado por el Municipio, para adecuarse a las circunstancias que demande el momento.

Etapa 2:

5. Una vez comprobado y acreditado la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección

total del lugar mencionado en el punto 4 anterior, la empresa deberá comunicar a los restantes grupos

de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los horarios ya acordados para cada grupo.

6. La empresa, antes del inicio de las tareas de cada grupo, deberá informar a los trabajadores y

trabajadoras las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad a los trabajadores en sus

puestos de trabajo.

7. La empresa dispondrá de un equipo de contingencia adecuado para dar continuidad a las tareas

correspondientes al grupo de trabajadores y trabajadoras aislados hasta que hayan cumplimentado

debidamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria correspondiente para su posterior

reincorporación.

DEBER DE REGISTRO DE LAS EMPRESAS. FACULTADES DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE

LAS AUTORIDADES SANITARIAS COMPETENTES.

La empresa llevará un registro auditable de la implementación de cada una de las medidas y acciones

previstas en este Protocolo de Actuación. Dicho registro quedará a disposición de la autoridad sanitaria

competente que lo requiera.

PROTOCOLO DE ATENCION COMERCIAL EN LOCALES DE ROPA E INDUMENTARIA

SAN JUSTO- LA MATANZA

Nuestra actividad comercial si bien no se considera esencial, forma parte de la economía de la ciudad y

presta satisfacción al cumplimiento de una necesidad básica como el acceso a la vestimenta, en

contexto de la témpora invernal que se aproxima y la necesidad de satisfacer la misma, se exponen las

siguientes directrices provisionales que pueden ayudar a prevenir la exposición al COVID-19 en nuestro

lugar de trabajo.

Estas recomendaciones tienen como objetivo desarrollar una guía para mitigar los efectos negativos de

la pandemia de COVID-19 en nuestra actividad comercial. La situación está evolucionando, y se pueden

requerir acciones pragmáticas para enfrentar los desafíos venideros, al tiempo de garantizar los

derechos, seguridad y bienestar de los ciudadanos. Los puntos mencionados a continuación tienen la

intención de proporcionar orientación a todos los involucrados en la atención de un local comercial de

indumentaria. Debido a la urgencia y la rápida evolución de la situación, es posible y probable que se

realicen nuevas actualizaciones de esta guía acorde avance, retroceda, o modifique dicha pandemia.

Protocolo adaptado a las normativas del Ministerio de Salud PBA

Las siguiente medidas serán adoptadas como prácticas para la prevención de infecciones respiratorias y

de contacto, tales como gripe, coronavirus, u otro patógeno que se transmita por flush o gotas de saliva

al hablar, toser y estornudar; y que contaminan superficies y objetos en un área de circunferencia de

aproximadamente de uno a dos metros de diámetro, generando la posibilidad de transmisión en el

contacto con las mismas, respetando el distanciamiento social pertinente.

Es tan importante el cliente como los empleados/dueños que realicen la misma, por lo cual se detalla el

ideal de protocolo para dicha atención, según los lineamientos solicitados en las revisiones realizadas:

Dueño/empleado debe ingresar previo al inicio de actividades, chequear que se poseen todos los

insumos en cantidad y suficiencia para realizar la sanitización del local durante la jornada y proveer los

mismos durante la atención al cliente en caso de ser necesario, de no poseer los mismos no se deberá

de iniciar la atención comercial hasta que este inconveniente se encuentre subsanado.

– Cabe destacar que el personal que se desempeñe en el local no se deberá encontrar dentro de las

personas incluidas en grupos de riesgo. Asi mismo, no podrán atender y deberán recomendar a

personas consideradas de riesgo (embarazadas, adultos mayores, niños menores de dos años) retirarse

del local, participando así de la responsabilidad ciudadana de cuidarnos entre todos. – Al ingreso al

local comercial por parte del personal dueño/empleado; se procederá al lavado de manos con agua y

jabón durante 30 segundos según lo informado, ó la utilización de alcohol en gel ó rociará las mismas

con alcohol al 70%. Siendo obligatorio el uso de tapa bocas o mascara facial durante la jornada laboral.

– Al ingreso al local comercial por parte del cliente, se rociarán ambas manos por parte del

dueño/empleado con alcohol al 70% o proveerán de alcohol el gel, lo cual disminuirá en caso probable

el inoculo viral dentro del local, cumpliendo con las mismas normas de los locales con atención al

cliente hoy autorizados como esenciales.

– Una vez dentro se informará y procurará mantener distancia entre las personas como mínimo dos

metros.

– La muestra ó transacción del paso de indumentaria se hará con un lugar intermedio de apoyo a fin de

evitar el contacto personal, y a su vez ese lugar se rociará con alcohol al 70% pre y post apoyo de

indumentaria.

– Queda prohibido, por el momento, el uso de los probadores

– Posterior a la elección de la prenda, inicia el momento de transacción, el mismo se recomienda según

normas nacionales e internacionales se haga atreves de pago digital online o con tarjeta, de no ser

posible el pago según estos métodos, el pago efectivo deberá realizarse mediante sistema de aislación

vidrio o acetato en el lugar de facturación según las normal establecidas previamente de apoyo, lugar

intermedio tipo pasa mano (simil banco o locales financieros)

– Luego de la transacción, proceder al lavado de manos o sanitización de las mismas con alcohol en gel,

el cual deberá estar a disposición de clientes y personal en mostradores, mesas y superficies de apoyo.

– El proceso de muestra de la prenda se realizará por parte del empleado a través del soporte o percha,

sin manipulación de la misma, a fin de evitar el manoseo y posible contaminación.

– Las prendas no elegidas se rociarán a modo de prevención con alcohol 70% previo a exhibirlas en los

percheros nuevamente.

– Dejar en exhibición solamente las prendas del perchero, embolsar y guardar en depósito el resto del

stock de prendas. Para facilitar la sanitización del local y asegurarnos que el cliente recibe una prenda

no contaminada.

– Durante todo el acto de ingreso, elección, venta y egreso del cliente, remarcar la necesidad de evitar

tocarnos o refregarnos la cara durante el tiempo de atención de ambas partes. En lo que respecta a

dueños y empleados se recomienda:

– No compartir mate, vasos, toallas y demás artículos de higiene personal (de ser más de un empleado,

proporcionar lugar adecuado para realizar la tarea de higiene al ingreso al local, entre atención y

atención, y al retirarse del mismo al final de la jornada), teniendo un lugar separado para dichas tareas

– Evitar los saludos de mano y beso, al ingreso y egreso. – Incitar a la población mayor de 65 años o con

problemas respiratorios y demás personas incluidas en grupos de riesgo a utilizar vías telefónicas o

digitales (correos electrónicos y redes sociales) para la realización de la compra o consultas, evitando la

concurrencia presencial al local.

– Recalcar a la población vulnerable la importancia de quedarse en su casa y, en los casos estipulados,

respetar la cuarentena de 14 días.

– Sanitizar (con solución 70% alcohol y 30% agua destilada) percheros, y rociar prendas exhibidas entre

la atención de cliente y cliente.

– Sanitizar con solución (70% alcohol y 30% agua destilada) o con un trapo con agua clorada (5 partes de

agua y 1 de lavandina, concentración mínima de 20g CL/L y un maximo de 35 gr CL/L) superficies de

contacto y picaportes al ingreso del local, y luego al cierre trapear pisos con solución clorada.

– Cubrir con papel film teclados, teléfonos, pos net para facilitar la sanitización de los mismos durante el

día de trabajo y el recambio del mismo al ingreso laboral el día siguiente.

– Disponer de varias lapiceras y útiles escolares para realizar con mayor frecuencia el recambio de los

mismos y poder sanitizarlos entre atención y atención de los clientes.

– Colocar estructuras de acrílicos o nylon en los mostradores que funcionen como barrera entre los

clientes y los vendedores.

– Poseer a disposición alcohol en gel para el momento en el cual el cliente o personal desee utilizar.

– Airear los ambientes en lo posible trabajar con las puertas del local abiertas. – Contar con personal

reducido acorde el tamaño del local.

– Los clientes deberán ingresar de a uno por vez al local respetando el número permitido de personas

por metro cuadrado (1 cada 4 metros cuadrados). La espera se realizará afuera del local comercial,

manteniendo dos metros de distancia entre las personas que realizan la cola (siendo responsabilidad

del comercio que los clientes respeten la misma)

– Colocar al ingreso del local un trapo con agua clorada para que todos los clientes limpien la suela de su

calzado al ingresar al local (5 partes de agua y 1 de lavandina, concentración mínima de 20g CL/L y un

máximo de 35 gr CL/L) frotándola allí 4 o 5 veces.

– Se recomienda que el personal que esté trabajando no utilice accesorios tales como pulseras, relojes,

anillos, etc. También utilizarán una indumentaria única dentro del local comercial, al terminar la

jornada se quitarán la misma y embolsarán para luego lavarla diariamente .

– Colocar cartelera informativa en las vidrieras sobre las medidas de seguridad e higiene que se deberán

practicar en el local comercial recomendadas por el Ministerio de Salud.

– Estimular e ingresar en un plan de control municipal , para el seguimiento de dichas normas a fin de

comprometernos a cumplir las mismas, cartelera que señale que el local está fiscalizado. En caso de

observar un cliente o personal con síntomas, como proceder. ¿Qué hacer con un caso sospechoso?

– Se recuerda que para evitar la diseminación de infecciones respiratorias, es importante que las

personas que presentan síntomas tales como fiebre, tos, dolor de garganta NO concurran a sus sitios

de trabajo. – ¡Procurar aislarse! No entrar en contacto directo con nadie. En el caso de presentar

síntomas informarlo por vía digital a su empleador y de inmediato.

-Comunicarse por teléfono con el centro de asistencia de su zona donde le indicarán los pasos a seguir:

– 107 para síntomas

– 132 para denuncias

– En Provincia de Buenos Aires: 148

– Debe indicárseles la consulta médica para obtener el diagnóstico y tratamiento adecuado, y la

permanencia en sus casas hasta la fecha de alta médica, con previo llamado a la autoridad sanitaria.

A fin de reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios a través de superficies y objetos

contaminados con secreciones, todos los que habitan un espacio laboral son responsables de colaborar

en la higiene del mismo:

– Desinfectar diariamente mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc, según normas

estandarizadas.

– Previo a la aplicación de desinfectante y para asegurar la remoción mecánica de la suciedad presente

deben limpiarse las superficies con agua y detergente.

– La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca

(escobas, cepillos, etc.).

– Para asegurar la adopción de esta pauta, se debe utilizar equipo de protección individual adecuado

para limpieza y desinfección.

– Complementariamente a esta medida, se debe procurar la ventilación de ambientes cerrados mediante

la apertura de puertas y ventanas a fin de permitir el recambio de aire.

– Disponer de dispensers de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con alcohol recomendadas

para ser utilizados por empleados y asistentes, como así también verificar que no se acabe el jabón del

baño ni las toallas descartables para la higiene adecuada.

Recomendaciones visuales para los establecimientos

– En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la línea

de atención ciudadana (148) ante la presencia de síntomas, la adecuada higiene de manos y la

apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección

respiratoria.

– Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de

acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el público

general, pasajeros, visitantes. Algunos recordatorios importantes sobre los coronavirus y cómo

reducir el riesgo de exposición según la CDC (Centro de control de Infecciones de Estados Unidos).

• Los coronavirus que se encuentran sobre superficies y objetos mueren de forma natural al cabo

de horas o días. Las temperaturas cálidas y la exposición a la luz solar reducirá el tiempo de

supervivencia del virus sobre superficies y objetos.

• La limpieza normal de rutina con agua y jabón elimina gérmenes y suciedad de las superficies.

Reduce el riesgo de propagar la infección por COVID-19.

• Los desinfectantes (ya explicados) matan los gérmenes de las superficies. Al matar los gérmenes

de una superficie luego de limpiarla, puede disminuir aun más el riesgo de propagar infecciones.

• Almacene y use los desinfectantes de manera responsable y adecuada según lo indicado en la

etiqueta. No mezcle blanqueador con cloro con otros productos de limpieza y desinfección. Hacerlo

puede provocar vapores que podrían resultar muy peligrosos si los inhala. Mantenga todos los

desinfectantes fuera del alcance de los niños.

• No malgaste ni acumule desinfectantes u otros suministros. Esto puede provocar la escasez de

productos adecuados que otras personas necesitan usar en situaciones críticas.

• Practique el distanciamiento social, use cubiertas de tela para la cara y siga las prácticas de

higiene de prevención adecuadas, como lavarse las manos frecuentemente y usar un desinfectante

de manos a base de alcohol (con al menos un 70% de alcohol) cuando no disponga de agua y jabón.