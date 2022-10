Continuando con la ampliación de actividades culturales para impulsar y fomentar las diferentes disciplinas artísticas que se desarrollan en el distrito, la Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza presenta un nuevo ciclo de Teatro Experimental “Teatro por Alumnos”, destinado a generar un espacio para alumnos avanzados y docentes de teatro de La Matanza que deseen exponer sus obras y producciones teatrales.

La presentación tendrá lugar el próximo 15 de octubre, a las 18:30 horas, en el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal” ubicado en la calle Belgrano 75 de Ramos Mejía, con entrada libre y gratuita, podrán retirarse de 10 horas a 18 horas, en las oficinas del teatro.

De esta manera, y entendiendo al Teatro como un vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico y como herramienta de comunicación, una vez al mes los vecinos podrán disfrutar de obras teatrales realizadas por talleres y escuelas de teatro locales.

En esta primera edición participarán elencos de la Prof. Marta Gerardi, docente de los Talleres Municipales de Teatro de la Casa de Cultura de Ramos Mejía, que pondrán en escena las obras Hay que apagar el fuego y El patio de atrás.

Hay que apagar el fuego (de Carlos Gorostiza)

Una comedia dramática en la que los personajes ponen de manifiesto la crisis de valores. Una historia que gira en torno al triángulo amoroso entre Cayetano, su esposa Libertad y Pascual, el mejor amigo de Cayetano, un hombre sin escrúpulos.

Intérpretes: Juan Otero, Mabix Drendak, Mario Camardella

Directora: Marta Gerardi

El patio de atrás (de Carlos Gorostiza)

Un conflicto familiar donde cuatro hermanos que no pueden separar el vínculo con la familia de origen, se sienten llenos de frustraciones personales y no logran generar proyectos y ser independientes. Ven sus propias vidas como espectadores en lugar de ser sus protagonistas, viven bajo un mismo techo por el temor a la soledad y no por el placer de compartir los días juntos. Una historia que hará reír y emocionar a los espectadores.

Intérpretes: Laura Sclar, Leo Cynkier, Juan Otero, Graciela Giménez

Directora: Marta Gerardi

Para más información:

Secretaría de Cultura y Educación

Municipio de La Matanza

Facebook: /Cultura y Educación – La Matanza

IG: @culturalamatanza