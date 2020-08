Nuevo encuentro virtual de la mesa de trabajo que busca preservar la Reserva Natural de Ciudad Evita

Se trató del segundo cónclave entre vecinos de la organización ambientalista ReNaCE, concejales y funcionarios municipales y de la Justicia local. Avanzaron en el pedido de dos oficios judiciales para impedir el ingreso de camiones con material y las “tomas” en ese espacio a cuidar.

Este miércoles, se le dio continuidad al diálogo con los vecinos de la comisión ReNaCE (Reserva Natural de Ciudad Evita) y se avanzó en el pedido de dos oficios a la Justicia. El objetivo es reunirse con una periodicidad quincenal para abordar acciones tendientes a resguardar ese espacio.

Del encuentro virtual, participaron, entre otros, los presidentes de las tres bancadas opositoras, Miguel Saredi, Pamela Loisi y Eduardo “Lalo” Creus; la vicepresidenta del HCD, María del Carmen Cardo; el delegado de la localidad, Adolfo Martín; y el fiscal de la UFI N°1 de Gregorio de Laferrere, Fernando Garate. Además, hubo presencia de representantes de organismos como la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR) y la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN).

Si bien pasaron 20 días tras la primera reunión, según aclaró la concejal de Juntos por el Cambio Pamela Loisi la idea es realizar el contacto cada 15 días a través de la plataforma Zoom “para ver cuáles son las acciones y propuestas que salen de esa mesa de trabajo”. En tanto, desde el oficialismo se mostraron dispuestos a colaborar con la preservación del espacio natural.

Loisi indicó que se detallaron las acciones generadas desde la organización vecinal. “Nos comunicaron que han presentado, en el Concejo, un Plan de Manejo de esta Reserva y un proyecto que apunta a incluir algunas parcelas que no estaban dentro de la Ordenanza de Reserva Natural”, expuso. Y al respecto, precisó: “El 12 de junio hicimos una presentación en relación a estas parcelas que estaban por fuera de esta ordenanza, pero se tenía que cotejar que lo que están pidiendo los vecinos sea lo mismo”.

La edil explicó la gestión realizada por la Fiscalía, que labró dos oficios: “Uno, en relación al pedido de fuerzas de Gendarmería para que cuiden el espacio de la reserva y que no haya tomas; y el otro, ordena al jefe de la Policía Departamental que no dejen pasar los camiones con materiales. Como es una Reserva Natural y hay una ordenanza, tienen que impedir que entren porque no se puede construir adentro”.

En esa misma dirección, plantearon la necesidad de “visibilizar” esas tierras como zona de Reserva “poniendo la cartelería correspondiente, haciendo las zanjas y controlando los móviles”, añadió Loisi.

Por otra parte, resaltó que se habló de “reflotar” dos proyectos de ley de Declaración de la Reserva Natural de Ciudad Evita, con la intención que “las cámaras los puedan tratar”. “El nacional, con número de expediente 1.527, de 2019, presentado por Fernando Espinoza, que en ese momento era diputado, quedó trunco porque, después, no tuvo seguimiento. Y en la Cámara de Diputados de la Provincia fue presentado por Juan Carlos Haljan”, repasó.

En otro orden, según refirió la edil, se llevó a la mesa la inquietud de “incluir a las personas que corresponden al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que esas propiedades son del IVC”. En referencia a eso, Creus propuso: “Esta es una situación de larga data que amerita que el Municipio haga aprobar, en el Concejo Deliberante, la condonación de la deuda de impuestos que tendría la Ciudad por esas parcelas. El Gobierno de la Ciudad se desprende de la propiedad, el Municipio renuncia al reclamo de esa deuda y en La Matanza tendríamos la Reserva ya de propiedad municipal y reconocida desde todos lados”.

Creus manifestó que “fue una reunión de seguimiento de todo lo que ocurre en la Reserva y su preservación”, al tiempo que describió: “Hay una situación permanente de focos de incendio que se repiten, que los vecinos creen que son intencionales; gente que va con motosierras y tala árboles de la Reserva clandestinamente; se arrojan residuos constantemente y se generan basurales”.

Asimismo, definió el espacio como “muy importante para todos”. “Está un poco descuidada y necesita más presencia del Estado desde muchos ángulos. Los vecinos son los únicos que, permanentemente, están replantando especies autóctonas y peleándose con quienes van a arrojar cosas”, completó.