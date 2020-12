Nuevos intentos de usurpación en la Reserva Natural de La Matanza

Los vecinos de la localidad de Ciudad Evita evitaron este fin de semana que un grupo de personas, que habían logrado ingresar con máquinas y autos, llevaran a cabo otra vez la ocupación ilegal de una de las hectáreas que componen dicho espacio ecológico el cual está ubicado en las intersecciones de la Ruta Provincial 21 y Cristianía.

“El problema fue en la parcela 1264 donde una señora de nombre Elaine Mabel Sánchez tiene usurpado una importante cantidad de hectáreas, 170 aproximadamente”, relató Daysi Rendo representante RENACE y agregó: “La mujer sigue ingresando maquinarias, agrimensores, puso una custodia privada con un costo muy alto y está publicitando esos terrenos como un futuro barrio privado con un centro comercial. Ayer intentó ingresar unas máquinas viales de forma pagas particular. No es la primera vez que sucede”.

Ante dicha situación debió intervenir la policía, quienes labraron una infracción a la mujer solamente por falta de orden municipal para obra, pese a que el tema está judicializado y, según especificó la abogada Celia Zelaya: “Se pidió que se caratule como desobediencia porque hay una medida cautelar de un juez civil que le ordenaba a esta señora que no podía hacer ninguna acción de hecho y la hizo metiendo una máquina intentando nivelar”.

“La Delegación Municipal estuvo con los vecinos como en otras oportunidades también acudieron. La respuesta en realidad la tiene que dar el Poder Judicial porque esa parcela y todo el resto de los desalojos de ocupaciónestán en manos de un juez. El Municipio en las últimas dos audiencias manifestó la posición de “no a las tomas” y de no permitir las usurpaciones”, detalló la representante de RENACE.

La abogada, quien acompaña la lucha, resaltó: “Esta señora les decía a los compradores que en la semana iba a haber un oficio judicial que los iba a autorizar a ingresar y eso realmente es mentira. Con la parcela 1264,que estos dos días estamos en conflicto, seguramente la semana que viene también vamos a estar porque esta mujer invirtió plata”.

“Se inició una causa penal por averiguación de ilícito. Ahora depende de la Fiscalía de turno, que es la tres de centralizada de Laferrere, que evalúe toda la documentación e información y que caratule en una desobediencia”, expresó Celia.

Vecinos en la lucha

A pesar de recibir intimidaciones y amenazas por parte de personas ajenas al conflicto, los residentes de la localidad de Ciudad Evita e integrantes de la agrupación se han ido organizando a lo largo de los años para evitar el avance de las tomas de tierras en el predio.

“Los vecinos de RENACE hemos demostrado nuestra oposición e hicimos guardia impidiendo que ingresen. Custodiamos y logramos un patrullaje con rondines. Se colocó un domo para tener una visión completa de lo que va sucediendo en la parte más sensible que es del otro lado de la Ruta 21, en Los Pilares. Esto ha logrado algo de seguridad, pero tampoco es la solución,”, afirmó Daysi Rendo.

Sin embargo, a la preocupación constante por las usurpaciones se le suman los incendios provocados a diario de forma intencional según expresó la representante: “El sistema de ocupar es quemar los pastizales y así construir. Tuvimos cinco focos de incendio la semana pasada gravísimos, por lo que a los bomberos se les complicó el ingreso y, entre los vecinos ayudaron con el agua porque no pudo entrar la autobomba. Esto se viene repitiendo constantemente, desde el martes pasado hasta ahora hubo más de siete incendios provocados”.

En el año 2015 los integrantes de RENACE lograron que a través de una ordenanza municipal se proteja la Reserva Natural, aunque no está resguardada en su totalidad debido a que la misma cuenta con 500 hectáreas de las cuales solo 300 fueron declaradas Reserva, pero más de la mitad de éstas fueron usurpadas y lo que los vecinos defienden a diario es que no continúen las ocupaciones.

La cuestión legal

“La titularidad de dominio la tiene el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó la abogada Celia Zelaya y manifestó: “Las personas que entraron hoy al predio en realidad están siendo estafadas, lo cual no implica que sepan que están comprando tierras que no son parceladas. Saben que están comprando tierras usurpadas porque el predio claramente no tiene servicios. La artífice de toda esta estafa es la señora Elaine Sánchez que ya viene hace ya varios años intentando ocupar”.

A su vez, Celia afirmó que la mujer alega ser la poseedora de esas tierras: “Decía que era propietaria y mostraba unos papeles de la Municipalidad en los cuales había iniciado un expediente pidiendo autorización de limpieza. Uno era del 2016 y otro del 2019, lo cual tampoco tenemos la certeza de que fueran correctos porque autorizaba supuestamente a limpiar, pero no decía una ubicación efectiva. Por otro lado, no tiene ningún juicio, es el juez quien puede decir que esa posesión es verdadera y dársela a título y dominio”.

“Esta señora tiene una medida cautelar que no puede realizar ninguna acción de hecho en ese predio. El dueño de la máquina dijo que a él lo contrataron para nivelar, entonces son dos cosas muy diferentes y eso va mostrando que esta mujer lo que está haciendo es engañar”, sostuvo la abogada de RENACE.

En la Municipalidad quedó asentado de forma explícita que ninguna persona puede llevar a cabo acciones para modificar la Reserva Natural y, además seordenó que no se le puede proporcionar a nadie agrimensuras, mientras que se realizaron las denuncias correspondientes en ACUMAR, debido a que la misma es parte de la cuenta Matanza-Riachuelo.

Preservar el medio ambiente

La necesidad habitacional, si bien viene desde hace varios años, se intensificó tras la pandemia, pero también es un derecho constitucional preservar los espacios verdes y la usurpación de los mismos no es solución viable ante dicha problemática.

“No dudo que debe haber gente humilde que seguramente necesita vivienda, es una necesidad de muchos ciudadanos o de casi todos, pero no es algo que se tiene que resolver a la fuerza o cometiendo un delito”, manifestó Celia Zelaya y agregó: “El derecho que reclamamos los vecinos es que se cuide la Reserva Natural. También que se proteja una zona que se llama zona a preservar, la cual se llama ZAP por una ordenanza municipal, la 9430”, expresó la abogada.

La Reserva de La Matanza es el único pulmón natural en todo el partido, la cual posee lagunas, especies de aves y árboles nativos que están en extensión y los humedales que funcionan como filtros depuradores, reservorios de agua dulce y colaboran con el impacto de las lluvias.

En el año 2018 y 2020 desde ACUMAR se llevaron a cabo dos estudios e investigaciones en la zona con personal especializado y determinaron que la misma no es apta para habitar porque es un humedal, según detalló Celia Zelaya.

“La Reserva en si tiene que ser preservada, más allá de ser importante para el desagote de las grandes lluvias. Al tener los humedales libres de construcciones no se inundaría Ciudad Evita. Esos humedales, las lagunas con todos esos pastizales pampeanos y todo lo que es la vegetación nativa almacena dióxido de carbono que es importantísimo para la supervivencia hum ana y es nuestro pulmón de oxígeno”, puntualizó Daysi representante de RENACE.