“Nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a esta enfermedad”, dijo el Presidente en una nueva visita al Conurbano

Desde Avellaneda, junto al Gobernador Kicillof y un numeroso grupo de intendentes, como viene repitiendo últimamente, Alberto Fernández se mostró optimista con respecto a la posibilidad de que la vacuna rusa Sputnik V llegue al país en diciembre. “El horizonte empieza verse y tenemos que ser optimistas”, resaltó.

En una nueva visita al Conurbano bonaerense, donde repitió la imagen de mostrarse rodeado de los intendentes peronistas que ya había puesto en juego el viernes pasado en Lomas de Zamora, el Presidente, Alberto Fernández, se refirió este martes a la posibilidad de que, entre diciembre y enero, la Argentina cuente con 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V que se anunció ayer.

“Hoy, es un día distinto porque sentimos que estamos más cerca de encontrarle una solución a esta pandemia. Es un trabajo que llevamos hace muchos meses en silencio. El horizonte empieza verse y tenemos que ser optimistas”, dijo el jefe de Estado y criticó a quienes cuestionan el origen de estas dosis en particular, que podrían ser las primeras en llegar al país.

“No le preguntamos a nadie qué ideología tienen las vacunas, solo si salvan la vida de los argentinos y si salvan vidas, vamos y las compramos. No me importa quién la produce y, a veces, veo que hablan de Rusia con tanta liviandad, cuando es una potencia mundial que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como la potencia que es. Parece que alguno no se enteró que se terminó el mundo bipolar y la Guerra Fría. Nos meten en una discusión que no nos importa, porque lo único que nos importa a quienes gobernamos es terminar con la pesadilla de la pandemia”, remarcó Fernández.

En ese marco, adelantó también que, esta tarde, junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien viajó a Rusia por las negociaciones, empezarán a diagramar los operativos de vacunación que será gratuita y obligatoria y se dirigirá, primero, a los grupos en riesgo y a los trabajadores esenciales.

“Ya solo pensar en que estamos pensando en cómo vamos a vacunar a los argentinos en cada rincón del país, es algo que nos alienta porque la pandemia era un enemigo invisible y nos acechaba pero, ahora, el horizonte empieza a verse. Nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad”, planteó el Presidente, al compartir con el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y un nutrido grupo de alcaldes, la inauguración de obras en el edificio del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

“Le agradezco a la inmensa mayoría de los argentinos que respetó las medidas de cuidado porque no saben cómo ayudaron a prevenir que la cosa no fuera peor. A todos esos argentinos, de corazón, gracias, porque hicieron mucho para salvar sus vidas y las de los otros”, sumó.

Para Fernández, la posibilidad de empezar a desandar el fin de la pandemia implica “mucha libertad” para “hacer todo lo que pretendía” al asumir el gobierno, en diciembre pasado. “Vamos a dar vuelta la Argentina de una vez y para siempre”, sumó Fernández y cuestionó a qué normalidad se apunta a volver porque, antes de la pandemia, esa normalidad generaba “muchos desequilibrios y desigualdades”. “Lo que podemos es tener otra normalidad que nos incluya a todos para que todos puedan crecer y desarrollarse”, agregó.

Fernández defendió, también, el Plan de Seguridad para el Conurbano bonaerense con el que Nación invertirá 38.000 millones de pesos para combatir la inseguridad y “proteger a los que menos tienen” porque “son quienes más padecen” los hechos delictivos en las calles. “A ellos les debemos una respuesta”, reconoció Fernández y apuntó a la necesidad de mejorar la Justicia para que “dé respuestas rápidas y acordes” al Estado de Derecho.

En ese sentido, criticó el funcionamiento del sistema judicial durante el macrismo porque, consideró, ese gobierno “hizo un mal uso de las instituciones”. Por eso, demandó que la Cámara de Diputados “se digne a tratar la reforma judicial” que el Ejecutivo giró y el Senado ya aprobó para descentralizar la Justicia Federal. “Solo busca que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado con rapidez, no que yo ponga jueces amigos y los traslade como se me antoja”, defendió.

Por su parte, durante su discurso, Kicillof también ponderó la posibilidad de contar con una de las vacunas en el corto plazo y aseguró que eso “cambió todo”. “Hay diez vacunas en la última fase de ensayos y desde la Provincia, junto al Gobierno nacional, nos dedicamos a explorar todas las alternativas de vacunas que hay”, amplió el Gobernador para recordar que hay negociaciones abiertas “desde julio” con “proveedores chinos, ingleses, rusos y norteamericanos”.

“¿A quién se le mete en la cabeza discutir de dónde viene la vacuna, politizar la pandemia y politizar la vacuna?”, cuestionó. “Se están cerrando los acuerdos para la primera vacuna que aparece con una cantidad de provisión suficiente”, apuntó sobre la Sputnik V y destacó que “la va a distribuir la Nación y la van a tener todas las provincias”. Esta mañana, su ministro de Salud, Daniel Gollan, adelantó que la Provincia apunta a tener listo el operativo de vacunación masiva para diciembre.

“Es un día formidable porque esta enfermedad no tenía borde y hoy podemos decir que, en la Argentina, gracias a la decisión política de Alberto, no va a haber una sola vacuna, sino varias vacunas y van a estar disponibles para empezar a ponerle fin a esta pesadilla. Nos permite planificar porque empezamos a ver el borde de esta pandemia”, ponderó en ese sentido.

Se presume que, tras el acto, el Presidente repetirá el ritual que viene repitiendo en las últimas semanas en sus bajadas al Conurbano, cuando aprovecha para almorzar con Kicillof y los intendentes propios para aceitar cuestiones de gestión en los territorios. A la jornada de este martes, además del intendente anfitrión, Jorge Ferraresi, se sumaron Fernando Espinoza, de La Matanza; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Mayra Mendoza, de Quilmes; y Alberto Descalzo, de Ituzaingó, entre otros.