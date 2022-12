“Nunca voy a ser una mascota del poder”, dijo CFK tras conocer el fallo del TOF 2

La vicemandataria nacional hizo su descargo en redes sociales y se refirió al trato que recibió de la Justicia como “mafia y Estado paralelo”. Luego de conocer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un descargo en un video en vivo desde sus redes sociales en el que aseguró que “nunca” va a ser “mascota del poder” y desestimó una posible candidatura en 2023 para llegar “sin fueros” al 10 de diciembre en la continuidad de la causa denominada “Vialidad”.

“Me van a poder poner presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando a algunos ‘Caputto’ de la vida no se les ocurra financiar a alguna otra banda de marginales para que antes me pegue un tiro, porque eso es lo que quieren: me quieren presa o muerta”, denunció la expresidenta en el final de un video que se extendió por casi una hora. “Yo, mascota de ellos no voy a ser y, como dice la canción que tanto le gusta a Máximo, no voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, advirtió. “Mi nombre no va a aparecer en ninguna boleta porque no voy a condenar a mi espacio político que me dio la oportunidad de ser dos veces presidenta y una vice, para que le digan que sostiene a alguien sentenciado como yo”, dijo en referencia al PJ. “Mafia y Estado paralelo, eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua”, manifestó en referencia al tratamiento que tuvo por parte de la Justicia. “La condena real no es la prisión, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, aseveró, y planteó que con la sentencia lo que condenan es “un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”. En ese sentido, aseguró que quienes quieren practican “lawfare” en su contra “no van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos quieran”.

A su vez, remarcó que en 2023 no va a tener fueros. “Termino (su cargo como vicepresidenta) y me vuelvo a mi casa como me volví el 10 de diciembre de 2015, la misma de la que salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar a mi compañero”, destacó. Al mismo tiempo, señaló que esa es “una muy buena noticia para usted Magneto (CEO del multimedios Clarín), que va a poder mandar a sus esbirros a que me metan presa”.

“El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta”, planteó, y destacó que un “aspecto fundamental en el lawfare es el periodismo”. “Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios”, señaló Fernández de Kirchner.

La titular del Senado aseguró que el que la condena “es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina”, pero no en su totalidad. “No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio, sino de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente”, aseveró.

Por otra parte, en el inicio de su interpelación, la expresidenta aseguró que, tal cual lo había dicho el 2 de diciembre de 2019, la condena a seis años en su contra por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita”. “No es que fuéramos clarividentes ni adivinos”, aclaró previo a repasar el camino que recorrió la mencionada causa en su contra.

“Si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, ocho años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”, sostuvo.

En el transcurso de su descargo, CFK hizo un repaso por los chats que se filtraron recientemente y que involucran a jueces, fiscales, exagentes de la CIA, funcionarios de la Ciudad, empresarios y responsables del Grupo Clarín, tras un viaje que realizaron a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis, que consideró “escandaloso” y los acusó de delinear y conformar “una mafia absoluta”.

En ese marco, la vicepresidenta expuso las conversaciones y aseguró que confirman “la conformación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales”. Finalmente, explicó que cuando era presidenta de la Nación no tuvo “manejo de las leyes que fueron aprobadas” por el Poder Legislativo y remarcó que “el Presidente de la república tampoco administra el presupuesto”. “Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores”, insistió.