Obra Pública: vecinos de tres barrios celebran la repavimentación de Scarlatti

Se trata de los frentistas de los barrios San Enrique, Santa María y Caridad, quienes, tras más de 15 años de reclamos, ahora se muestran esperanzados. “Yo decía que tenía que ver para creer y hoy, que están las máquinas acá, estoy feliz por todos los que necesitan el asfalto”, expresó un vecino de la zona. Finalmente, tras más de una década de reclamos, iniciaron las obras de reasfaltado en la calle Domingo Scarlatti, en González Catán, en un total de 24 cuadras. En esa extensión, se encuentran dos cementerios privados, la CEAMSE y la unidad penitenciaria N° 43. A su vez, los vecinos de tres barrios -San Enrique, Santa María y Caridad- serán los principales beneficiados por los trabajos de repavimentación, ya que, por ejemplo, el mal estado de la calzada provocó que la empresa de transporte Almafuerte dejara de prestar servicio con sus líneas 218 y 622.

El ansiado pavimento para los habitantes de la zona sur del Partido ya es un hecho en marcha. “Yo decía que tenía que ver para creer y hoy, que están las máquinas acá, estoy feliz por todos los que necesitan el asfalto”, expresó un vecino de la zona, Sergio Mansilla en declaraciones a El1. En la misma línea, Mansilla aseguró que el pedido de reasfaltado para la calle ya lleva más de 15 años: “Luchamos mucho para que vinieran a pavimentar, porque nos pedían que juntáramos firmas de los vecinos y que las lleváramos al Municipio. Nos mandaban a San Justo, o al km. 32 y nunca recibíamos nada; siempre nos prometían algo, pero nunca se concretaba”, recordó. Una obra necesaria “Las tareas ya comenzaron y llegarán desde la colectora de la Ruta Nacional N° 3 hasta la calle Tranway; de hecho, esa era la planificación desde un principio”, especificó el subsecretario general de Gobierno local, Mario Barresi, en comunicación con este medio.

“Esa arteria conectaría con el pavimento que pasa por el corralón municipal y, a su vez, enlazará directamente a la avenida Simón Pérez”, sumó al tiempo que agregó: “Ese es el tramo más álgido porque es donde están la CEAMSE y los cementerios, y es una obra que hacía tiempo los vecinos nos venían reclamando”. Por último, el funcionario comentó que los trabajos incluyen una obra hidráulica y, también, mejorará el transporte público en la zona en cuestión.

“No hay que olvidar que esa calle estaba muy deteriorada debido a que tiene un tránsito pesado de camiones. Sumado a esto, los vecinos ya no querían más algo paliativo, sino que ya nos pedían una solución definitiva, algo que a veces se puede hacer, como en este caso”, cerró.

Un anuncio por demás esperado

En octubre de 2021, se firmó el convenio para repavimentar Domingo Scarlatti. En esa ocasión, se hicieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Leonardo Nardini, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, la presidenta de AySA, Malena Galmarini y el intendente, Fernando Espinoza. En ese contexto, la Provincia anunció la inversión de más de 1.500 millones de pesos para un paquete de obras públicas entre las que se destaca el reasfaltado de la calle Domingo Scarlatti. La empresa que está a cargo de las tareas de construcción es TPS Constructora.

Un reclamo viral: “La pileta de Scarlatti”

Cansado de no obtener respuestas, a finales de septiembre del año pasado, a Sergio Mansilla se le ocurrió hacer videos para las redes sociales e improvisó una pileta en medio de la calle: “Dimos en el blanco; estaba cansado de ver que este barrio no avanzaba y vivíamos abandonados desde hacía tanto tiempo. Scarlatti une la Ruta Nacional N° 3 con la Provincial N° 21 y alguien tenía que hacer algo”, remarcó.

“Se me ocurrió hacer esto un domingo de sol. Llegó a quienes tenía que llegar y, después de los reclamos y los videos, logramos el cometido”, sentenció.

Piden más patrullaje

“Esperamos que vuelvan a pasar los patrulleros para que haya más seguridad ya que desde que no ingresa el colectivo a muchos nos robaron. Es caro pedir un remís y a veces no quieren entrar, y es un gasto diario que muchos no podemos afrontar”, planteó un vecino.