Oficial: en el tercer trimestre, la desocupación subió al 7,1 por ciento

En este aspecto, la tasa de subocupación fue de once por ciento, mientras que los otros ocupados demandantes y ocupados no demandantes alcanzaron, en conjunto, un 11,2. En consecuencia, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles fue de 29,3 por ciento del 47,6.