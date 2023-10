OLA PERONISTA – MASIVA CARAVANA DE LOS CANDIDATOS DE UNIÓN POR LA PATRIA QUE FINALIZÓ EN LA MATANZA

Tras recorrer siete distritos de la tercera sección electoral, Sergio Massa, Axel Kicillof y Verónica Magario fueron recibidos por el Intendente Fernando Espinoza para encabezar a lo largo de 30 cuadras y una plaza del barrio Dorrego repleta de militantes peronistas y vecinos, una multitud de más de 30 cuadras colmadas, finalizó la caravana más masiva en el distrito, casi comparable con la que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en 2017.

ESPINOZA: “EL 10 DE DICIEMBRE VUELVE UN GOBIERNO PERONISTA”

«Desde La Matanza vamos a marcar nuevamente la diferencia para que tengamos un presidente y un gobernador peronista”, afirmó en su discurso Fernando Espinoza, también candidato a su reelección como Intendente.

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).agradeció a los bonaerenses, ya que » estuvimos recorriendo las muchas cuadras de la caravana y no se puede creer el amor, el sentimiento y la mística que fluye por cada una de las venas de las vecinas y vecinos que salieron a acompañarnos», señaló en distintos momentos de la tarde

«Este empuje en la recta final hacia el 22 de octubre es para que Axel sea gobernador y Sergio nuestro presidente. La Matanza te va a dar el triunfo más grande porque vamos a reventar las urnas. Está claro que con esta caravana otra vez se enciende y se percibe que va a ser una elección distinta a lo que fue una primaria. El 10 de diciembre vuelve un gobierno peronista. Con la motosierra no se construye nada, se destruye», analizó al referirse al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

VERÓNICA MAGARIO: “MILEI, NO LE MIENTAS MÁS AL PUEBLO»

La vicegobernadora bonaerense y candidata a la reelección mencionó desde el vehículo que hizo las veces de escenario: “Estamos en uno de los barrios más amados de mi distrito y junto a los hombres y mujeres que van a dar vuelta la historia de este país. Sergio Tomás, te decimos que el pueblo argentino te necesita, porque necesitamos sostener los derechos de los trabajadores, la educación pública y nuestros hospitales. Sergio y Axel son el futuro que necesitamos”.

Y además cargó contra el postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al manifestar que «no va a venir ningún mentiroso más a esta Argentina a querer vendernos espejitos de colores como ya lo hizo Macri. Milei, no le mientas más al pueblo porque vos no estás por los derechos del pueblo».

«Si alguien quiere que esta provincia prospere tiene que estar de este lado, junto a Axel, que es un hombre que ha hecho por esta provincia lo que ha hecho en estos dos años lo que jamás se vio», sostuvo Magario. Además, respaldó a Massa: «Sergio, necesitamos recuperar el bolsillo de los argentinos y una vida digna, sabemos que vos lo vas a hacer».

KICILLOF: «EL PUEBLO SABE QUE NO PUEDE VOLVER LA DERECHA»

Ante los miles de militantes de las numerosas agrupaciones peronistas y organizaciones sociales del distrito que participaron con sus banderas y carteles, el gobernador bonaerense apuntó contra Javier Milei y Patricia Bullrich. «Le queremos decir a esos candidatos de derecha que la educación del pueblo no se vende, se defiende. No sirve pensar la salud como un negocio, también se defiende».

«Parecen no tener ningún afecto por la soberanía nacional. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas». Por último, expresó que «aquellos que piensan que los 40 años de democracia son producto de una casualidad, no es así. Hay un pueblo que luchó y no piensa olvidar: son 30.000 los compañeros desaparecidos».

«No puede volver a gobernar la derecha, tenemos que tener bien alta las banderas de Perón, Evita, Néstor y Cristina», sentenció.

El gobernador bonaerense y candidato a la reelección comentó a medios televisivos que «la gente tiene ganas de salir adelante, no piensa que la solución sea dinamitar nada, ni perseguir a nadie, ni negar los desaparecidos y entregar las Malvinas».

«La solución es seguir expandiendo la capacidad del Estado y seguir mejorando la educación y salud. Esto es una fiesta popular, si queremos convencer tenemos que demostrar que lo expresamos lo hacemos con alegría”.

SERGIO MASSA: “VOY A SER EL PRESIDENTE DE LOS TRABAJADORES”

Tras un acto en el barrio porteño de Bajo Flores por el Día de la Identidad Villera, la comitiva de Massa y Máximo Kirchner se trasladó hasta González Catán para subirse al camión donde además de los candidatos participaban la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el funcionario provincial Andrés ‘Cuervo’ Larroque y el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, entre otros.

“Tengo claro que si hay una deuda en la Argentina es con los trabajadores y las trabajadoras. Desde La Matanza, la Capital del Trabajo, quiero que se queden tranquilos porque voy a ser el Presidente de los trabajadores y las trabajadoras.

«Cuando llegué sabía que venía a recorrer las calles de miles y miles de argentinos que por ir ahí no la están pasando tan bien y que sienten que estos años de gobierno no fueron suficiente para recuperar el ingreso», comenzó, a modo de cierre, Sergio Massa.

El ministro candidate sonreía: decenas de matanceros cantaban su nombre al son de la música del redoblante y de los estallidos de bengalas. Intentado hacerse oír por encima del ruido. Afirmó que defendería y mejoraría la Salud pública frente a la amenaza de la privatización y prometió: «Quédense tranquilos, tengo claro que si hay una deuda que Argentina tiene es con los trabajadores. Son seis años de caída de ingresos que hay que recuperar», expresó.

“Para nosotros hay una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan”, mencionó en el final, con la ovación militante y de vecinos de Catán y otros barrios matanceros, en tanto la Marcha Peronista a todo volumen y los fuegos artificiales ponían fin a un acto muy importante y de mucha esperanza para el pueblo argentino.