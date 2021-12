Operativo de DNI en San Justo

La Municipalidad de La Matanza, a través de la Secretaría General de Coordinación de Gestión e Innovación, y el Registro Nacional de las Personas, realizará un nuevo operativo de documentación desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de diciembre en la Plaza General San Martín, Almafuerte e Hipólito Yrigoyen, de San Justo.

El operativo, que no se suspende por lluvia, se llevará a acabo de 9 a 16 Hs. y el DNI podrá ser retirado a las 24 horas de haberlo realizado. El trámite sólo se abona en efectivo y, en caso de que el vecino no cuente con recursos económicos, un trabajador social que se encuentra en el lugar le realizará una carta para eximir el pago.

Los trámites de documentación que podrán realizarse son:

• Recién nacido (valor $0,00)

• Cambio de género (valor $ 0,00)

• Nuevo ejemplar por robo o extravío (ejemplar A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $450)

• Cambio de domicilio (A a C, valor $300; ejemplar D en adelante $450)

• Cambio de datos personales (valor $300)

• Cambio por adopción (valor $300)

• Actualización entre los 5 y 8 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal; valor $300)

• Actualización a los 14 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal, valor $300)

• Reposición y Rectificación (se deberá acompañar la partida A a C, valor $300; ejemplar D en adelante $450)

• Adopción de Nacionalidad (valor $300)

Se solicita a los vecinos asistir con tapaboca y respetar el distanciamiento social para prevenir el contagio del Coronavirus.