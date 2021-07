Organizan una colecta solidaria para merenderos del Distrito

La agrupación Sonrisiando junta alimentos no perecederos para merenderos en situación de vulnerabilidad, en el marco de los festejos por el Día de la Niñez.

En el marco de los festejos por el Día de la Niñez, la agrupación Sonrisiando llevará a cabo, el domingo 8 de agosto, de 10 a 16, una campaña solidaria para colaborar con merenderos comunitarios del Distrito y otros municipios. Por eso, piden la colaboración de la comunidad para recolectar alimentos no perecederos.

Los puntos en que las personas podrán acercar sus donaciones son la Plaza Bomberitos, situada entre General Acha y Pueyrredón, localidad de Ramos Mejía, y la Plaza de la Unidad, en Avenida General San Martín y Alberdi, en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. Lo recolectado será donado a los merenderos Hakuna Matata, ubicado en San Justo ; Semillitas de Amor, en Pablo Podestá; y al refugio para personas víctimas de violencia de género Uguet Mondaca, que tiene como referente del espacio a Marcela Morera, madre de Julieta Mena, víctima de violencia machista.

En comunicación con El1 Digital, Darío Alderete, referente de Sonrisiando, mencionó: “Necesitamos mercadería para hacer meriendas. Nosotros, como grupo, nos tuvimos que reinventar y adaptarnos al nuevo contexto, así que comenzamos con merenderos con que en las últimas colectas no pudimos colaborar, teníamos una deuda grande con ellos. A cada comedor acuden alrededor de cien chicos”. “En esta oportunidad, la colecta será de manera simultánea y pedimos donaciones de leche en polvo, cereales, galletitas y alfajores. Si quieren traer juguetes, bienvenidos sean, pero esperamos alimentos para que tengan una merienda feliz”, mencionó.

Además, Alderete adelantó que tienen como objetivo llevar a cabo nuevas colectas de alimentos, cada dos meses, para los merenderos más necesitados. “Otros merenderos quieren participar de esta iniciativa y vamos a realizarla del mismo modo, y tal vez se multipliquen las plazas a donde las personas puedan llevar las donaciones”, indicó.

“Por el momento, no hay ninguna organización que se haya comunicado con nosotros por esta causa, tratamos de no relacionarnos con la política partidaria y no aceptamos dinero, solo alimentos. En el caso de la colecta por el Día de la Niñez, todas las donaciones son entregadas el mismo día a los comedores. Por otro lado, si hay mal clima, se reprograma la fecha”, adelantó.