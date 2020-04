Padre Tano: “Nuestras comunidades, al ver lo de la pandemia, reaccionan poniendo el cuerpo”

El sacerdote Nicolás Angelotti, más conocido en su labor pastoral como Padre Tano, que desde la Parroquia San José lleva a cabo un importante trabajo comunitario en los barrios San Petersburgo y Puerta de Hierro, se refirió a cómo continúan con las actividades para llegar a los sectores más carenciados durante la cuarentena.

Las economías informales y los sectores populares son los más castigados. Es que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, además de hacer lo posible por limitar el avance del coronavirus, también impacta seriamente en la mesa de las familias. El Padre Tano, referente territorial matancero, destacó la importancia del trabajo de la Iglesia y de las organizaciones sociales en este difícil contexto.

Para el sacerdote, la pandemia puso de manifiesto diferencias históricas y crónicas. “Nosotros, lo que vemos es que, en nuestros barrios, (la pandemia) no hizo más que poner sobre la mesa, de manera grosera y burda, todos los nichos de marginalidad y de pobreza estructural como son el hambre, los pibes y las pibas en las calles, los abuelos abandonados, la falta de salud para los más pobres, la falta de trabajo y de infraestructura”, reflexionó, al tiempo que añadió: “Por lo tanto hay una curva que amenaza la vida que es la del coronavirus y también hay otra curva social que hay que tener paralelamente en cuenta porque también te mata”.

Son las comunidades las que, luego de años de padecer el neoliberalismo en carne propia, ahora hacen lo posible para que el tejido social no se desgarre. “Nuestras comunidades, al ver lo de la pandemia, reaccionan poniendo el cuerpo. Tanto la Iglesia como los centros comunitarios, como los movimientos sociales, son los que están poniendo el cuerpo diariamente”, sumó.

Además, son estos sectores los que, en muchas ocasiones, son los encargados de traducir muchas acciones al territorio. “Uno de los temas que salimos a cubrir en la cuarentena, para que la gente se quede en sus casas, es el de los comedores comunitarios”, expresó.

“En nuestro barrio no podés ir al chino para hacer la compra para los próximos quince días. Primero, por que no tenés la plata. Y, segundo, porque no tenés la heladera, no hay infraestructura para nuestros barrios. Hay escuelas que están repartiendo cada quince días la mercadería en bolsa y está bien en lo estructural, pero hay que traducirlo en algunos barrios donde la gente que no tiene garrafas ni cocinas”, destacó.

La misión: llegar a todos lados en tiempos difíciles. “Nosotros estamos tratando de organizar la comunidad, sostener la esperanza y el trabajo diario mediante la radio comunitaria FM 105.7. Además, también lo hacemos con las redes. Y nuestra fe la vamos viviendo como vivimos la realidad”, expresó Tano.

“Hoy estamos celebrando la muerte de Dios. Un Dios que puso el cuerpo por nosotros en la cruz y nuestras parroquias están recibiendo constantemente crucificados que vienen de la calle, en pibes y pibas que salen del consumo de la pasta base, en pibes y pibas que salen en libertad y nunca como sociedad pensamos a donde iban a ir, en abuelos que están abandonados en hospitales y la calle. Me parece que eso es vivir la fe: amar al otro. Eso es lo que hizo Dios y es lo que tratamos de vivir en nuestro barrio”, sintetizó.