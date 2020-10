Para impulsar al rubro gastronómico, semipeatonalizan algunas calles de Ramos Mejía

Autoridades municipales confirmaron a este medio que se harán semipeatonales las calles Necochea, entre la avenida Rivadavia y Rosales, y la propia Rosales, entre Necochea y Avenida de Mayo, durante este fin de semana. Se tratará de una “prueba piloto”, por lo que podría extenderse hasta fin de año.

A más de siete meses de iniciado el aislamiento social por el coronavirus, la flexibilización comercial alcanzó a casi todos los rubros. Sin embargo, debido a la rigidez de los protocolos, el consumo se ve muy menguado ya que, por ejemplo, en el caso de los bares y restaurantes, solo se puede atender en mesas al aire libre y el debido distanciamiento.

Por eso, en las últimas horas de este jueves, autoridades del Partido decidieron implementar una prueba piloto durante este fin de semana: según confirmó a El1 Digital el jefe de Gabinete de asesores de la Subsecretaría de Planificación Operativa y Control Comunal, Daniel Feity, la medida se desarrollará, en un principio, en Ramos Mejía.

Así, se harán semipeatonales las calles Necochea, entre la avenida Rivadavia y Rosales, y la propia Rosales, entre Necochea y Avenida de Mayo, con el objetivo de que repunte el consumo en los comercios gastronómicos de la zona. Los horarios establecidos son de 19 a 1, los jueves, viernes y sábados; y de 12 a 21, los domingos.

“Esto es una prueba piloto, vamos a ver si resulta bien. Si no hay ningún problema, probablemente, se continúe en el tiempo y en otras localidades”, expresó el funcionario, sobre la posibilidad de que pudieran generarse tumultos de personas, no se respete el distanciamiento social y, por consiguiente, aumente la cantidad de contagios en el Distrito.

Además, aclaró que las calles en cuestión no serán peatonales en su totalidad, sino que se trata de una semipeatonalización: “La idea es que las mesas de los comercios ocupen una parte de la calle, no su totalidad, ya que podrán circular los autos que tengan cocheras en esas cuadras, no así los que no las tengan”. Por último, indicó que la decisión se tomó luego de “un planteo realizado hace unos días por los comerciantes”, aunque, desde el Municipio, ya se barajaba la posibilidad “para que todo el mundo trabaje dentro de lo que se puede en la pandemia”.