Para tener una mayor recaudación, el Municipio lanzó beneficios en el pago anual adelantado de las tasas

Entre las oportunidades anunciadas, se destaca el descuento del diez por ciento sobre el monto total anual por abonar los seis bimestres en forma anticipada. “Entre las alternativas posibles, el contribuyente puede pagar por débito automático o pagos electrónicos”, indicó el secretario de Economía y Hacienda local, Marcelo Giampaoli.

Hace unos días, y con el objetivo de tener una mayor recaudación, el Municipio informó a los matanceros sobre la posibilidad de abonar el total anual de la Tasa por Servicios Generales (TSG) con descuentos importantes con la elección de esta modalidad, que pueden llegar hasta el 35 por ciento. El promedio del descuento es el mismo en que aumentaron las tasas este año.

Entre los beneficios anunciados por las autoridades municipales, se destaca el descuento del diez por ciento sobre el monto total anual al abonar los seis bimestres en forma anticipada. Además, no se aplicarán los incrementos de la Tasa establecidos a partir del bimestre dos y se deducirá el 50 por ciento del valor del bimestre 3/21 a aquellos contribuyentes que no registren deuda.



En diálogo con El1 Digital, el secretario de Economía y Hacienda matancero, Marcelo Giampaoli, se refirió a los anuncios y expresó: “Lo que intentamos hacer es poder beneficiar a los vecinos con los descuentos anuales, con las liquidaciones de tasas de servicios generales que vencen entre enero y febrero de 2021, según la fijación de los inmuebles”.

“Entre las alternativas posibles, el contribuyente puede pagar por débito automático o pagos electrónicos en las instituciones bancarias”, indicó y remarcó que “con la disposición, el descuento es importante para cancelar la tasa de todo el año, con lo que el contribuyente ya se desliga de esa obligación”.

Además, señaló que “los vecinos que, aún, no han recibido las boletas, seguramente, las estarán recibiendo en los próximos días”, aunque pueden consultar “la página web del municipio, en la sección de Servicios Generales” o bien dirigirse a las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Monseñor Marcón 3.133, en San Justo.

Por otro lado, Giampaoli hizo hincapié en la importancia de la recaudación ante la emergencia sanitaria por el coronavirus a nivel local: “El 2020 fue un año complicado y, en el 2021, estamos tratando de focalizarnos en un operativo rápido de vacunación para proteger a la población, por lo que es necesario que todos los que puedan, aporten con sus impuestos”.

A fines del año pasado, en el Concejo Deliberante matancero, se aprobó el aumento en las tasas municipales para el 2021, con un 35 por ciento promedio. La noticia no cayó bien en una parte de la población, como los comerciantes, que cuestionaron no tener ninguna eximición en los impuestos y que, aún, están endeudados por los meses del 2020 en que no pudieron trabajar.