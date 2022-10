Pasos bajo nivel en Gregorio de Laferrere: “Realmente estamos satisfechos”, aseguraron vecinos

“Todos los vecinos estamos contentos. Yo siento una emoción inmensa porque vine a vivir acá a los tres años, y voy a poder ver la calle asfaltada por primera vez, después de tantos años”, sostuvo. Asimismo, comentó que, previo al inicio de las obras, las calles de Comodoro Py “eran de tierra y no entraban ambulancias ni remises” y, cuando llovía, “se inundaba mucho”.

Además, Romero destacó que tanto ambulancias como remises “no entraban”: “Cuando mi mamá enfermó y falleció, no entraba ningún vehículo, pero pronto vamos a contar con esta avenida”. En este contexto, sostuvo que el túnel “descomprimiría el tráfico” en horarios pico en la Ruta y, una vez terminada la obra, en la zona habrá cruces.

“Realmente estamos satisfechos. Cuando empezaron a trabajar los obreros y vinieron las máquinas me emocioné muchísimo, porque siempre pagaba mis impuestos y pensaba que no podía ser que no nos asfalten las calles. Mis padres nunca pudieron ver el asfalto acá, pero gracias a Dios yo voy a poder. Entre diciembre y febrero está previsto que asfalten Comodoro Py e inauguren el túnel, cuando esté terminado va a ser muy emotivo también”, compartió.

Mientras tanto, en Gregorio de Laferrere, otro paso bajo nivel está ubicado en la calle Ezeiza, a tres cuadras de la estación ferroviaria, y el último en Carcarañá, a unas 19 cuadras de la estación de Gregorio de Laferrere y a menos de diez cuadras del Centro de Trasbordo Metrobus de La Matanza.