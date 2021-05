Piden donaciones para colaborar con un comedor de González Catán

En comunicación con El1 Digital, Elizabeth Visca, integrante del grupo, señaló: “El comedor no tiene nombre, es una casa particular donde la vecina brindaba comida a la gente que más necesitaba. Una cooperativa la ayudaba con alimentos, pero dejó de hacerlo. Nos enteramos de que, lamentablemente, había cerrado sus puertas, y nos propusimos realizar una campaña para que la gente done ropa, mercadería, calzado y frazadas, porque ellos necesitan de todo un poco”.