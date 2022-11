Pimentel: “La muerte de René es el primer asesinato por sicariato en nuestro Distrito”

El histórico integrante de APDH La Matanza y una compañera de labor social brindaron su análisis del crimen que terminó con la vida del referente comunitario. En comunicación con El1Digital, el histórico integrante de APDH La Matanza Pablo Pimentel y Marisol, una compañera de labor social en el Distrito, recordaron al referente comunitario René Mendoza y analizaron el contexto que en el cual se perpetró su asesinato.

En este sentido, Pimentel, analizó: “Lamentablemente conocí a René luego de su brutal asesinato que para mí se enmarca como el primer asesinato por sicariato en nuestro Distrito. Aquel 7 de noviembre de 2021, una semana antes de las elecciones legislativas, al asesinato de René Mendoza también se le sumó el del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. Para mí, fue un cierre de campaña de gente que agitó el odio, la bronca y profundizó la crisis”. “René logró que en su barrio haya una iglesia, un club, el mejoramiento de las calles. Y algo que lo tenía muy preocupado era la inseguridad que se estaba dando en su barrio, porque él veía con mucha preocupación que chicos que iban a comer a su comedor terminaban siendo soldaditos de narcos que se instalaron en los fondos de su barrio, haciendo vista gorda la policía y la política de esto que estaba ocurriendo”, marcó. Para analizar mejor el contexto de los hechos, Pimentel recordó: “Cuando él se entera de esto, convoca a una reunión aquel fatídico domingo 7 de noviembre, para la cual habían comprometido su asistencia un funcionario del Municipio que tiene que ver con las comunidades migrantes y el cónsul de Bolivia. Lamentablemente lo dejaron solo, la reunión se hizo igual porque fueron muchos vecinos que también estaban preocupados por la inseguridad, hasta que aproximadamente a eso de las 21 horas ya estando él en su casa dos jóvenes de nacionalidad boliviana se acercaron, preguntaron por él y cuando el hijo incluso les preguntó para que lo buscaban, estos soldaditos le dijeron ‘queremos sumarnos para colaborar con él en toda la tarea que hace”. “Cuando el hijo los llama, apenas sale don René le disparan aproximadamente 14 balazos con dos armas automáticas a repetición. Inclusive él llegó a abrir sus brazos para proteger a su hijo que estaba atrás de él, por eso la mayoría de las balas le pegan en el brazo”, destacó.

También, Pimentel recordó una situación puntual ocurrida días anteriores al crimen. “Un mes antes de este hecho tan desgraciado -y esto es algo que le pedí al fiscal que incorpore en el expediente- a Don René lo van a buscar a eso de las dos de la mañana en un patrullero de la comisaría correspondiente a su zona. Le dicen que lo mandaba a llamar el comisario. A pesar de la advertencia de su familia para que no vaya, él va igual. Al llegar a la comisaría, se entera que en el barrio habían hecho un allanamiento masivo y se habían llevado a varios detenidos que tenían que ver con el narcotráfico. Cuando lo bajan del patrullero frente a la comisaría estaban todos los familiares de las personas que habían sido allanadas y detenidas. Esta gente lo empezó a insultar y a acusarlo de entregador. Esto pasó desapercibido, pero para mí es la antesala de lo que iba a pasar un mes después”, planteó.

“Más allá de eso, el mejor de los recuerdos para un hombre solidario, cristiano, con una mirada muy sobreprotectora hacia sus vecinos más pobres. Por eso estamos junto con su familia, la comunidad boliviana y todos los que lo conocieron pidiendo por justicia para René. Sabemos que está detenido el que disparó, pero falta el que lo acompañaba y, fundamentalmente, faltan el o los actores intelectuales de su asesinato. También faltan los actores políticos que no le han dado cobertura correspondiente y lo han dejado solo en la búsqueda de mayor seguridad y si no avanzamos en estos temas estas cosas se seguirán repitiendo”, advirtió.

Codo a codo en los barrios

Marisol, quien forma parte de un comedor en el barrio Juan Domingo Perón, en Ruta 21 y Carlos Casares, Gregorio de Laferrere, considera a René Mendoza “más que un amigo, un padre”.

“Él era mi compañero. Colaboraba con todos los barrios, recuerdo que nos intercambiábamos cosas. Una vez me dijo que le faltaba para darle la merienda a los chicos. Le di cacao, leche y él a su vez, me dio ropa que le habían donado”, rememoró.

Emocionada, Marisol también recordó los consejos del referente comunitario. “En lo personal, para mí era como un padre, porque siempre se preocupaba por todo lo que hacía, siempre me decía: ‘Seguí adelante con lo que estás haciendo, porque nunca vas a conformar a toda la gente, la mejor recompensa te la da Dios cuando nunca te hace faltar las cosas para dar a los demás”.

“La gente no ve que nosotros andamos en el barro, en el sol, en el frío o en la lluvia. Todo ese sacrificio la gente no lo ve. Por eso a mí me dolió mucho que cuando lo asesinaron, mucha gente de la que él había ayudado no estaba. A mí me hubiera gustado ver a muchos de los que en ese momento no estuvieron. Ese es un dolor muy grande que llevo conmigo, la ingratitud de la gente para con René, porque él sacrificaba hasta tiempo de su familia para ayudar a los demás”, concluyó.