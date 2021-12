Pimentel: “Pensando que iban a saquearlo, un comerciante mató a dos chicos que bajaban de un colectivo”

El máximo referente matancero de la lucha por los Derechos Humanos, Pablo Pimentel, que en ese momento era secretario de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), comentó: “Recuerdo que en Cristianía, en la entrada del barrio 22 de Enero, en Isidro Casanova, un comerciante asesinó a un niño de años y a otro, de 16, que solo bajaban de un colectivo porque pensó que iban a saquear su comercio. Esto pasó en todos lados y quedó impune”. Además, destacó que la “pueblada” fue espontánea y que se debió al “descontento“ de la gente.

Al mismo tiempo, rememoró lo que ocurría en diversos puntos del Conurbano: “En ese momento, se tiraban a correr en todos los barrios, y eso pasaba porque había una hipótesis acerca de que la gente se tenía que quedar en sus lugares porque, de otra forma, iban a llegar de otro lado a tomar las viviendas”. En ese sentido, comentó: “Se empezó a llamar en forma ordenada a los punteros, referentes barriales y de iglesias, y les decían que se queden porque, si no, les copaban los barrios. Todo eso lo hicieron para que la gente no se movilizara a las grandes metrópolis como Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Jujuy… Así y todo, no frenaron la participación popular porque fue espontánea”.