Plan Qunita: tras el sobreseimiento de funcionarios, buscan retomar el programa

El programa se creó en 2015 y fue planteado como una estrategia que estaba dirigida a las mujeres embarazadas y a sus hijos. En su primer año de implementación, esperaban llegar a más de 150.000 familias. El kit estaba compuesto por una cuna de madera, un colchón, un juego de sábanas, y ropa para el bebé y la madre, entre otros elementos. En 2016, el expresidente Mauricio Macri decidió dar de baja el plan asistencia. Distintos funcionarios fueron denunciados por supuestos sobreprecios y, además, objetaron la calidad de los artículos. Recientemente, todos los imputados fueron sobreseídos. “Cuando se perdió el plan Qunita hubo niños que no pudieron acceder a un nacimiento digno», expresó el ministro de Salud, Daniel Gollan, en diálogo con El1 Digital.

Cinco años después de que el Tribunal Oral Federal N°1 pidió la pericia de los elementos que componían el kit del plan Qunita y determinaron, por unanimidad, que no revestían peligrosidad para los niños. En tanto, en lo que se refiere a la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, los especialistas resolvieron que no se pudo establecer la existencia de sobreprecios ni direccionamiento en el proceso de licitación.

En diálogo exclusivo con El1 Digital, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, indicó: “Este juicio que se armó en el marco de la persecución política del gobierno anterior a todos los que eramos del partido opositor a Mauricio Macri y Juntos por el Cambio”. “En esta denuncia, la acusadora (Graciela Ocaña) manifestó que fue con una tía a Once a pedir precios de artículos similares a los que tenía el kit Qunita y que le resultaba más barato”, comentó.

“Los precios que preguntó, no contemplaban catorce de los productos incluidos, ni los controles de logística, armado, transporte y envasado. No tenía el costo financiero de toda licitación, donde quién compra un producto al Estado,va a cobrar en un período de diez meses y a veces más”, explicó. El titular del Ministerio de Salud de la Provincia comentó que el Juez Claudio Bonadío había pedido una pericia para determinar si se pagaban sobreprecios como así también para establecer si hubo direccionamiento hacia alguna empresa. “Como las pericias le dieron lo que él quería, en el expediente se dictaminó la nulidad de esas pericias y se elevó, igualmente, el juicio a tribunal oral con la prueba de la denunciante”, ahondó.

“Tiempo después, cuando la fiscal Baigún tuvo que tomar una posición respecto al juicio ante el Tribunal Oral Federal, pidió la pericia que es lo que se debería haber hecho cinco años antes y se convocó a los peritos de la Corte Suprema (conformado por) especialistas, ingenieros, arquitectos, contadores y se llegó a la conclusión de que nada de lo que se dijo era cierto, que los precios estuvieron acordes a lo que era el mercado, que no hubo ningún direccionamiento y hechó por tierra toda esa falsa denuncia. No se pudo comprobar ningún delito porque no hay pruebas, entonces se sobreseyó a todos”, agregó.

Las consecuencias del tiempo perdido

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sostuvo que como consecuencia de todo lo ocurrido “se perdió el plan por lo que muchos chicos y muchas familias no pudieron acceder a un nacimiento digno y lo que es peor, muchos chicos fallecieron en este tiempo por no contar con un programa que evitaba el colecho y otra serie de medidas preventivas porque todo iba acompañado de controles de embarazo, de la mujer y del niño recién nacido».

Asimismo, pese a todo lo que ocurrió en torno al plan Qunita, Gollan aseguró que se está trabajando en el lanzamiento de un nuevo programa de similares características: “Todavía no hay una fecha, pero desde el Gobierno y el Ministerio de Salud nacional también se está trabajando. Nosotros estamos en coordinación con ellos y también tenemos la posibilidad de hacerlo en la provincia de Buenos Aires”. “Si se hace a nivel nacional, para nosotros sería lo mejor y creemos que va a ser así, pero, de todas maneras, la decisión política de nuestro gobernador es que como mínimo en la Provincia vamos a tener un plan similar”, aseguró.

“Con el equipo del Ministerio ya estamos trabajando, tiene su complejidad, pero estamos avanzando en como serían todos los mecanismos para poder contar con este plan y cuando ya tengamos la fecha la vamos a comunicar”, destacó.

Por otra parte, el funcionario confirmó desde el servicio penitenciario federal y el provincial se ofrecieron para colaborar en la elaboración de los kits. “Ellos tienen talleres textiles y también trabajan con madera, así que es una de las alternativas que estamos evaluando para poder hacer una conjunción para que la gente que se encuentra privada de su libertad pueda tener trabajo y colaborar con una causa tan noble como un plan de estas características que salva vidas de los niños”, adelantó.