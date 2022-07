Pocas unidades y cortes: factores que afectan la frecuencia de los colectivos matanceros

El director de Transporte del Municipio y representante de la UTA en el Distrito, Marcelo Barreiro, analizó las causas de una problemática que suelen padecer los vecinos de la Comuna. En comunicación con El1 Digital, el director de Transporte del Municipio de La Matanza y representante de la UTA en el Distrito, Marcelo Barreiro, analizó las principales causas que afectan la frecuencia de las líneas de colectivos con recorrido en la Comuna. En este sentido, Barreiro marcó la necesidad de que las empresas incrementen su parque automotor y, para ello, señaló, resulta clave el aporte en materia de subsidios que puedan llegar a efectuar los gobiernos tanto de Nación como Provincia, aclarando que el Municipio no envía subsidios en esta área.

Asimismo, marcó que los cortes a causa de diversas manifestaciones, así como los pasos a nivel, suelen ser otros factores que impactan en la frecuencia horaria de los colectivos. En este punto, resaltó las obras de pasos bajo a nivel llevadas a cabo en diversas localidades matanceras. También, Barreiro mencionó otro fenómeno evidente: la explosión demográfica en el Partido que desembocó en el nacimiento de nuevos barrios densamente poblados, y que requieren la llegada de este medio de transporte público fundamental para la población. “Hay varias cosas que influyen en el tema de la frecuencia. Uno es el tema de los cortes de calles que hay por diferentes problemas, manifestaciones, piquetes, lo que sea. También los pasos a nivel. Eso complica mucho al servicio. Por eso, celebramos y festejamos lo que se está haciendo en La Matanza, como los pasos bajo a nivel en Gregorio de Laferrere, el que se quiere hacer en Emilio Castro, por poner un ejemplo. Eso va a hacer que la frecuencia del colectivo sea mucho mejor porque, cuando te agarra una barrera y te tiene clavado 15, 20 minutos seguramente se amontonan dos o tres servicios. Porque si el servicio viene cada diez minutos, y estás 30 minutos en una barrera, podes tener tres colectivos juntos. Con lo cual van a tener un espacio de tiempo respecto al colectivo que pasó anteriormente no menor de 40 minutos”. “Ese es uno de los temas, no el único, el de los cortes, y la gran cantidad de tráfico que cada vez es mayor en todos lados, gracias a Dios para bien porque, cuando hay tráfico significa que hay un país que está en marcha. Por eso la idea de pensar en los Metrobus, para que haya tránsito exclusivo para el transporte público”, recordó. “El otro problema que tenemos, que desde La Matanza se viene pidiendo a nivel nacional y provincial, es el aumento del parque móvil de las empresas. Las empresas, que están subsidiadas, continuamente vienen diciendo que no tienen subsidios para esto (sumar unidades). No es lo mismo la cantidad de gente que vivía en La Matanza hace diez, quince años atrás, a la cantidad de gente que vive hoy en el Distrito. Ustedes saben que la población aumenta continuamente, y por ahí zonas que antes eran semi rurales y hoy son barrios densamente poblados. Ese es otro problema que, por supuesto, tenemos que hablarlo con los gobiernos nacional y provincial, para un tratamiento conjunto”, remarcó. “Es un problema que tenemos y se agudiza cuando empezamos a llegar a la altura de los kilómetros, en Virrey del Pino, González Catán, y las líneas se empiezan a bifurcar hacia adentro de los barrios. Entonces ahí empezamos a tener estos problemas, y sería muy bueno un aumento del parque de servicios. Se van creando nuevos barrios, zonas nuevas, tenés más cuadras asfaltadas donde antes no entraba el colectivo, y ahora entra, aunque sea una línea. Eso hace que tengas que aumentar el parque de colectivos”. En este punto, Barreiro aclaró que el Municipio no está a cargo ni envía subsidios para las líneas de colectivos. “Cuando le pedís a la empresa que pongan más servicio, lo primero que te contestan, en cualquier expediente, es ‘no tengo problema, lo que necesito es subsidio’. Hoy el transporte está subsidiado en más de un 70 por ciento. Entonces la empresa te contesta ‘si no tengo subsidios, a tarifa pura es muy difícil que lo pueda hacer, porque no puedo soportar los costos”.

“Así que las empresas, para agregar parque móvil, piden más subsidios. Los subsidios, en el AMBA, los manejan Nación y Provincia. El Municipio no maneja ni paga esos subsidios. Las líneas comunales entran dentro de los subsidios provinciales. En el tema subsidios dependemos mucho de eso”, reconoció.

“Hay que recordar que el transporte no sólo está compuesto por líneas comunales, sino también por líneas provinciales y nacionales, donde todos tenemos que cuidar, porque lo dice la misma ley, que no se interfieran el servicio entre ellos. Si no, lo que habría que hacer es una reestructuración del transporte entre Nación, Provincia y Municipio, eso sería algo más grande y más abarcativo”, proyectó.

El pedido por un colegio secundario en Virrey del Pino

Consultado por El1 Digital, Barreiro también se refirió al pedido presentado a la línea de colectivos 620 (empresa Nuevo Ideal SA) y efectuado por sindicatos docentes matanceros, inspectores y jefes regionales, para que envíe en los días hábiles, a las 18.20, dos unidades a la Escuela Secundaria Nº 55, ubicada en la calle Carriego, a la altura del kilómetro 43, en el barrio Mercedes Benz, y luego retomar su recorrido habitual hasta el Kilómetro 47.700 de la Ruta Nacional Nº 3. Este pedido también fue informado al Municipio.

“Cuando son pedidos puntuales, los tratamos de analizar y resolver. Mientras nos lleguen a nosotros, tratamos de ir manejándonos. A veces se complica porque, por ejemplo, hicieron la ruta nueva en el Kilómetro 40 y pico, y (los colectivos) no tienen cruce para pasar. Cuando va, por ejemplo, hacia Cañuelas no tenés cruce si el colegio está sobre la izquierda, y vos tenés que entrar un kilómetro para adentro y levantar chicos, para después seguir para Cañuelas. Al no dejar cruce, eso se complica, porque el colectivo tiene que pasar 500, 600 metros más para llegar al primer cruce y volver para atrás. Y no es problema sólo para el colectivo, hay que considerar que vienen pasajeros que vienen a destinos muchos más lejanos y quieren llegar a su casa a descansar”.

“Si los subís a un colectivo y los metés un kilómetro para acá, un kilómetro para allá, esa persona que pensaba llegar a su casa en hora de viaje, va a llegar en una hora y media, una hora 40. Entonces, la misma gente a veces se queja, como diciendo mi tiempo de descanso también vale. Pero los temas puntuales que nos alcanzan a nosotros, en la Dirección de Transporte, los vamos a tratar de solucionar, y sobre todo si son colegios, salas de primeros auxilios, universidades, en todo lo que sabemos que el transporte es necesario y no puede dejar de estar. En esos casos, luego de recibir los pedidos tratamos de hablar con los empresarios”, reconoció.