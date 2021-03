policiales San Justo: asaltan y golpean a un remisero y a un pasajero

Sucedió en la calle Lezica al 3.200. El hecho de inseguridad fue registrado por una cámara. “Rezaba para que no se le escapara un tiro”, el miedo de una de las víctimas.

En la noche del lunes pasado, un remisero y una pareja que viajaba en su vehículo como pasajeros vivieron una verdadera pesadilla cuando varios delincuentes armados los asaltaron en el barrio San Nicolás de San Justo.

El violento episodio de inseguridad ocurrió en la calle Coronel Juan Antonio Lezica al 3.200 y, una vez más, el suceso fue capturado por un domo de videovigilancia vecinal. En las imágenes, se observa como Mariana, una de las víctimas, bajó del remis para abrir el portón de su casa mientras su novio Germán esperaba el vuelto dentro del auto.

En ese momento, tres ladrones armados descendieron de un auto de color negro, golpearon con vehemencia al remisero y al joven y les robaron todos sus efectos de valor en cuestión de segundos. “Vinieron a buscar el auto y a mí no me vieron, pero cuando el remisero se resistió, me atacaron y me dijeron ‘tírate al piso’ y me apuntaron con el arma”, contó Germán, quien se está recuperando de una intervención quirúrgica.

“Fue todo muy violento. Yo rezaba para que no se le escapara un tiro. En el piso, además de golpearme, me sacaron las zapatillas, la plata que había retirado del cajero y la cadenita de oro”, detalló el damnificado.

Por último, Mariana alarmó: “En el barrio no se puede estar ni un segundo en la vereda. Les pedimos a la Policía y al Municipio que manden patrulleros y que nos cuiden más. Acá, nunca vino un patrullero; si no hay muertos no vienen. Parece que tiene que ocurrir una desgracia para que alguien accione”.