Por el aumento de la inseguridad, refuerzan la presencia de las fuerzas federales en La Matanza y otros siete distritos

A partir de este viernes, Prefectura y Gendarmería sumarán controles en los barrios bonaerenses donde se verifica una mayor intensidad de hechos delictivos, según confirmó el secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba. «Son cosas que no deberían existir», reconoció el funcionario sobre la tensión entre la ministra Sabina Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni.

Ante el reclamo que los intendentes le plantearon al Gobernador, Axel Kicillof, al comienzo de esta semana y tras el encuentro que el mandatario provincial encabezó el miércoles en el Comité de Emergencia que la Provincia montó en La Matanza, donde reunió a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, y a su par nacional, Sabina Frederic, el Gobierno nacional decidió reforzar la presencia de Prefectura y Gendarmería a partir de este viernes.

El primer paso de este reordenamiento de los operativos comenzó con el despliegue de efectivos en La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora, pero según anticipó el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, se ampliará en las próximas semanas a otros municipios del Conurbano.

«Estos son nuevos operativos a pedido del Gobernador, en lugares donde la Gobernación y el Ministerio de Seguridad (bonaerense) nos han pedido. Estamos con las fuerzas federales, hoy, en ocho distritos pero, en los próximos días, vamos a estar sumando más lugares», explicó Villalba en la mañana de este viernes, al tiempo que apuntó que el plan de Nación es rerforzar la seguridad «con 3.000 agentes federales» en total.

«Prefectura y Gendarmería están iniciando estos operativos, que son diferentes a los que vimos en estos meses de control de coronavirus, sino que es un trabajo adentro de los barrios, preventivos y de complementación con la Policía de la Provincia», graficó el funcionario, quien remarcó que, si bien el Ministerio de Seguridad nacional está a cargo de estas fuerzas, los lugares donde se apostarán los controles «los define la Gobernación, a partir del pedido de los intendentes y el plan del delito que traza el Ministerio de Seguridad de Provincia, con el que se define qué lugares hay que reforzar».

Consultado acerca de si la cartera que conduce Frederic puede confirmar que la inseguridad ha aumentado en las últimas semanas, como los intendentes le advirtieron a Kicillof, Villalba planteó que «no están, aun, los números definitivos para comparar lo que está sucediendo con respecto a años anteriores». «Sabemos que no ha habido una suba, pero también conocemos que hay una mayor visibilización del delito después de que, durante marzo, abril y mayo, por la menor circulación y el aislamiento, no se viera el tipo de delitos que aparece ahora. Tenemos que tomar cartas en el asunto antes de que escale», planteó en ese sentido.

Por último, Villalba se refirió a la tensión que existe entre el Ministerio de Seguridad nacional y el titular de la cartera bonaerense, Sergio Berni, y si bien desmintió que haya habido fuertes cruces en la reunión del miércoles, como trascendió mediáticamente, reconoció que la relación no es la ideal. «Son cosas que no deberían existir y estamos trabajando para que eso no ocurra, para que se nos vea trabajando en conjunto y de una manera coordinada. Seguramente, en el pedido del Gobernador, está reflejada la demanda de los vecinos ante los problemas que hubo los últimos días en muchos barrios de la Provincia», cerró el secretario de Seguridad.