Por la tormenta, se inundaron varias calles

Como consecuencia de la fuerte lluvia, se inundaron diferentes calles de varios barrios del Distrito. Así, piden que se lleven a cabo obras públicas y de mantenimiento.

Araíz de las fuertes precipitaciones que se iniciaron el viernes, vecinos de distintos barrios de La Matanza, sobre todo del tercer cordón, relataron que varias calles quedaron bajo el agua y piden a las autoridades locales que se lleven a cabo obras públicas y de mantenimiento para que no vuelvan a inundarse dichas zonas. Por otro lado, recalcaron que, gracias a las obras hidráulicas que ya se realizaron, los arroyos no desbordaron.

En comunicación con El1 Digital, Jesica Penayo, vecina del barrio Nueva Unión, de Rafael Castillo, señaló: “Estamos bajo el agua porque la lluvia fue muy intensa y quedó todo estancado en medio de varias casas. En esta zona, las arterias no tienen nombre, sino que nos manejamos con números, ya que es un barrio recuperado. Los que vivimos acá sabemos lo que cuesta y, si nos mantenemos aquí, es por necesidad”.

“También, cuento con un comedor que se llama Rayito de Luz y tiene muchas carencias, la casilla es de machimbre y cuando llueve entra el agua, y en otras casillas ocurre lo mismo. Estamos preocupados porque cocinamos mayormente de lunes a viernes, con almuerzo y merienda, hay muchos vecinos que cocinan a leña y, hoy, por ejemplo, no se puede hacer la olla”, contó, y agregó que hay mucho viento al ser muy descampado y las casas son muy precarias, pero, afortunadamente, no hubo voladuras de techo.

Además, mencionó que, hasta el momento, ninguna autoridad local se acercó a la zona para saber las condiciones en que se encuentran. “No vino nadie y somos nosotros los que estamos recorriendo el barrio para conocer lo que hace falta y, así, dar una mano; varias personas están descalzas, con la ropa húmeda y el frío se siente mucho más”, lamentó.

Por su parte, en el barrio Don Juan, de Gregorio de Laferrere, los vecinos aseguran que el arroyo Dupuy no se desbordó gracias al aliviador que se había realizado, pero señalaron que las calles, en su mayoría, de tierra, están anegadas. “Estamos un poco mejor, el arroyo trabaja normal, pero no se realizó mejorado a las calles, por lo que estamos inundados. El Municipio no reacciona al pedido de la comunidad, hay muchos adultos mayores y discapacitados que no pueden transitar, y tampoco ingresan las ambulancias. Algunas de las calles que están más complicadas son Beethoven y Sáenz”, comentó.

También, el padre Daniel Echeverría, de la parroquia Enrique Angelelli y Compañeros Mártires, de Ciudad Evita, indicó: “Hubo anegaciones en la calle Los Tulipanes, es un asfalto que siempre se inunda ante la falta de una obra de infraestructura importante. Es un lugar que, cuando llueve, no se puede pasar, y es el único asfalto que atraviesa el barrio 22 de Junio, de punta a punta”.

Este escenario se repitió en el barrio El Tizón, situado en el km. 40 de la Ruta Nacional N° 3, en Virrey del Pino, donde los frentistas aseveraron que la calle Máximo Herrera, que se encuentra en la entrada al barrio, estuvo inundada y cortada al tránsito.

Por su parte, Hugo Sánchez, vecino del barrio Parque Sarmiento, en el km. 47 de la Ruta Nacional N° 3, en Virrey del Pino, expresó que las fuertes precipitaciones fueron continuas durante toda la noche y gracias al trabajo de limpieza del arroyo Chacón, por parte de los integrantes de la ACUMAR , el agua drenó bien. “Sin embargo, en las casa precarias entró el agua, aunque no tuvimos que lamentar fuertes pérdidas”, afirmó.

Desde Defensa Civil, manifestaron que no hubo ningún inconveniente a raíz de las fuertes precipitaciones. “Vamos a esperar a la tarde para ver cómo evoluciona el viento, por el momento, no hay problemas y nos encontramos bien. Sin embargo, hay algunos anegamientos”, confirmó su titular, Rolando Palacio.

Mientras tanto, Daniel Videla, delegado municipal de Gregorio de Laferrere, remarcó: “Los arroyos vienen corriendo normalmente, el arroyo Dupuy está trabajando correctamente, el Susana y el Don Mario están bajos porque están afectados por la Sudestada, igualmente, nos encontramos en alerta”.

En relación a las anegaciones que se presentaron en varias zonas de la localidad, el funcionario subrayó que pueden ser por causa de algunos caños rotos o bocas de tormenta tapadas. “Creemos que es por una cuestión de mantenimiento, más que por la cantidad de agua que cayó; además, no se presentaron desbordes de los afluentes”, cerró.