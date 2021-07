Por qué cambiaron los turnos de vacunación asignados en la Universidad de La Matanza

Fuentes del ministerio de Salud Provincial y de la UNLaM explicaron el motivo de los sorpresivos cambios.

Desde ayer la Provincia de Buenos Aires vacuna sin turno a mayores de 18 con comorbilidades y trabajadores de educación, salud y seguridad, lo que significó un gran paso en la campaña contra la Covid-19. Pero en La Matanza en paralelo distintos usuarios comenzaron a manifestar su preocupación porque recibieron sorpresivamente un cambio en el día y lugar para inocularse.

En concreto, se trató de vecinos que tenían turno en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en San Justo. Muchos de los usuarios comenzaron a reportar en redes sociales que los están derivando a varios kilómetros de distancia, como Ciudad Evita o González Catán.

“Tenía turno para el 2/7 a las 13 hs en la UNLaM y ahora para el 8/7 a las 15 hs en Obra del Padre Mario (en González Catán) no entiendo por que avisan con tanta anticipación algo que luego no sucederá”, respondió una usuaria de Twitter ante el anuncio oficial de anoche de la Provincia, donde informaba que “se están enviando nuevos turnos de vacunación”.

Otro usuario contestó a la misma publicación: “Tenía turno asignado para el 3 de julio a las 11 hs en la Universidad de La Matanza y recién me llegó la cancelación para el 7 de julio 17 hs. Es normal la cancelación?”. Otra persona sumó su malestar: “a mí también me cancelaron, tenía turno para el 3/7 en Unlam de San Justo, me reprogramaron para el 8/7 pero en González Catán que me queda re lejos”.

No Ficción consultó al Ministerio de Salud de la Provincia para aclarar la situación. La fuente, que sigue de cerca el plan de vacunación explicó: “Tiene que ver con la logística, son cambios para mejorar la atención. No es que se haya reportado un problema en la sede, pero ahora tenemos vacuna libre y va cada vez más gente”.

Este medio también intentó tener una aclaración desde adentro de la sede de San Justo, quienes se mostraron sorprendidos por los cambios y explicaron: “en la Universidad eso no se maneja, ahora el vacunatorio está funcionando muy bien, con récords, y la turnera la maneja Provincia”. A su vez, sumaron otra posible causa de la reasignación de turnos: “puede llegar a ser porque habilitaron vacunación libre a docentes y no docentes universitarios, y muchos concurren a las sedes”, lo que generaría largas filas.

Lo cierto es que en materia organizativa la campaña se realiza en el gimnasio Juan Manuel Fangio de la Universidad y en la semana los enfermeros y coordinadores son puestos por la propia UNLaM, mientras que los sábados y domingos acuden a vacunar personal contratado por la Provincia. Hasta ahora en esa sede se inocularon hasta 1.500 personas por día sin ningún tipo de dificultad.

“Más allá de esto, lo más importante es convocar a la gente a vacunarse”, expresó la fuente del Ministerio de Salud provincial consultada. Anoche se anunció el envío de nuevos turnos de vacunación, distribuidas en 298.257 segundas dosis y 315.231 primeras dosis de 18 a 59 sin comorbilidades. “Vacunar, vacunar y vacunar”, sigue siendo la respuesta final desde la Provincia.

