Por una medida de fuerza empresarial, redujeron la frecuencia de los colectivos en el AMBA

La acción, que comenzó desde las cero horas de este jueves 30 de diciembre, fue decidida por las cámaras CEAP, CETUBA y CTPBA, que agrupan al “85 por ciento” del servicio público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, e implica una reducción del servicio del 50 por ciento. Reclaman al Gobierno un incremento en los subsidios a raíz “de los mayores costos de la actividad”. Desde las cero horas de este jueves 30 de diciembre, tres de las cámaras empresariales que representan, en conjunto, al “85 por ciento” de los operadores del servicio público de colectivos del AMBA decidieron reducir al “50 por ciento” sus servicios, en un reclamo al Gobierno nacional para que incremente los subsidios al sector, “ante la severa crisis” que enfrentan a raíz de “los mayores costos de la actividad”.

Así, las cámaras CEAP, CETUBA y CTPBA difundieron en un comunicado conjunto, que, “ante la severa crisis que enfrentan por la demora en el reconocimiento de los mayores costos de la actividad, se verán obligadas a reducir la cantidad de prestaciones para compatibilizarlas con los recursos disponibles”.

En este contexto, a partir de las cero horas del 30 de diciembre “y hasta que se regularice la situación” dispusieron “reducir la cantidad de servicios al 50 por ciento de lo normal, con el objeto de poder dar continuidad de cobertura sin interrupciones totales”.

Las causas de la reducción

En comunicación con El1 Digital, José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y directivo de Transporte Ideal San Justo SA, que incluye a líneas como la 96, 621, 205 y 185, entre otras, explicó: “Esta medida no es en todos los casos y en todas las empresas, pero en gran parte de ellas realizamos una reducción de servicios, por la imposibilidad de brindarlos al ciento por ciento. La reducción es del 50 por ciento, por problemas financieros”.

En esta línea, Troilo completó: “Por ese motivo, para dar tiempo a que el Estado pueda solucionar estos problemas financieros, para no parar totalmente, se tomó esta decisión de reducir los servicios sin que haya un paro total.“Realmente hay atrasos en el pago de las compensaciones a las empresas, que estuvieron estirando la situación hasta el momento tomando todo tipo de deudas, cubriéndose como podían. Pero, llega un momento donde lamentablemente no se puede más. Por ejemplo, el combustible, que es un elemento indispensable, si no se paga previamente, la petrolera no lo trae. Hay empresas que no tienen en estos momentos dinero como para comprar combustible para funcionar totalmente durante el fin de semana”, señaló.

Qué pasa en La Matanza

La medida no abarca al total de las líneas, y es probable, según el empresario, que los usuarios “casi no lo noten”. En este sentido, Troilo contó: “Soy directivo de Transporte Ideal San Justo, y el servicio está teniendo una reducción que no llega al 50 por ciento. También hay que tener en cuenta que este es un momento donde hay muchos menos pasajeros, posiblemente casi no se note. Por ejemplo, un colectivo que pasa cada diez minutos, va a estar pasando cada doce o trece minutos”.

Por otra parte, el empresario confirmó que siguen las conversaciones con el Gobierno y que la medida se mantendrá hasta que puedan “resolver la situación. Si paga algo el Estado, en el día va corrigiéndose. Pero si no paga hoy, esto se puede estirar hasta el lunes o martes de la semana que viene”, concluyó.