Pospandemia: en La Matanza, el 65 por ciento de las industrias asegura que aumentó su producción

Y La Matanza no es la excepción. Porque, según un informe dado a conocer en la tarde de este jueves por la Secretaría de Producción local que incluye a 136 industrias del Partido, el 65 por ciento de las empresas manifestó haber tenido una mejora en su actividad en el segundo trimestre del año, frente a igual período de 2019, es decir, previo a la pandemia de COVID-19.

De ese 65 por ciento, un 15 aseguró que tuvo un aumento de su actividad industrial de entre once y 20 por ciento, mientras que un 18 habló de más de un 20. No obstante, un 24 por ciento de las firmas señaló haber transitado por una caída en sus niveles, en tanto que el once restante no tuvo variaciones.

Además, un 39 por ciento de las compañías indicó que realizó inversiones en el último año, frente a un 61 que no lo hizo. Del primer dato, la mayoría de los encuestados, un 56 por ciento, sustentó las inversiones con recursos propios. Asimismo, un 39 por ciento tuvo como objetivo las nuevas tecnologías, ante un 25 que optó por una mejora en el proceso.

En lo que respecta a la situación económica de cada lugar en el último año, un 52 por ciento de las empresas afirmó que tuvo una mejora, de las cuales un cuatro manifestó una mejora considerable. Sin embargo, un 48 por ciento de las firmas manifestó que su panorama empeoró, en tanto que un tres no registró cambios.

Principales preocupaciones

Por último, al ser consultadas por las principales preocupaciones para el corto o mediano plazo, un 20 por ciento de las industrias mencionó el aumento de precios de los insumos, mientras que un 17 consignó la devaluación; un 15, el costo impositivo y laboral; un trece, el difícil acceso a importaciones de bienes; y un doce, la caída de ventas en el mercado interno.

No obstante, hay que destacar que la encuesta sobre actividad industrial local se realizó en junio pasado, es decir, antes de los cambios de ministros de Economía. Por eso, no se descarta que las alteraciones en el tipo de cambio y las consecuentes dificultades de acceso a importaciones de bienes hayan pasado a posicionarse como la principal preocupación de las firmas matanceras.