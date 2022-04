+Precios Cuidados: “No nos entregan el 50 por ciento de los productos”, aseguran

Así lo expresó Yolanda Durán, titular de la Cámara de Supermercadistas Chinos, en relación a la mercadería que integra el programa para los negocios cercanos. La Secretaría de Comercio Interior amplió el programa +Precios Cuidados como parte de un paquete de medidas para contener la inflación que en marzo trepó a un 6,7 por ciento, el más alto en los últimos 20 años. Entre las disposiciones, acordaron una canasta de 60 productos de primeras marcas a precios accesibles para los comercios de proximidad.

La medida fue muy esperada por los comerciantes porque aseguraban que había "competencia desleal" con las grandes cadenas y pedían "tener las mismas herramientas que les dan a los hipermercados". Sin embargo, una vez oficializada la ampliación del programa, desde el sector informaron que la mercadería estaba en falta.

En este marco, El1 Digital consultó a la titular de la Cámara de Supermercadistas Chinos, Yolanda Durán, que aseguró que los mayoristas no tienen todos los alimentos integrantes del programa. “53 productos nos proveemos de los mayoristas y, de estos, el 50 por ciento no nos están entregando porque dicen que no tienen en stock”, detalló.

“Mientras tanto, nosotros estamos listos con la señalética, abiertos a ir a comprar, hacemos los pedidos, pero no nos entregan los productos. El resto de los que conseguimos tienen su señalética porque lo que queremos nosotros es vender, es tener esos productos baratos”, expresó Durán.

En este sentido, la representante de los comerciantes asiáticos explicó que buscan mercadería que suplante la faltante al mismo valor. “Esos productos (los de Precios Cuidados) son un gancho, son esenciales para el funcionamiento del negocio porque representan más ventas”, aseguró.

En relación al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre el 6,6 por ciento de aumento en las ventas de supermercados, explicó que esa suba fue alcanzada por la inflación. “Nosotros crecimos un diez por ciento en promedio de ventas, pero la inflación fue del 25 por ciento, entonces todo ese crecimiento quedó abajo. No nos alcanza la plata para reponer el producto vendido”, cerró.