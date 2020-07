Preocupados por los contagios de trabajadores, sindicatos matanceros se reunieron con autoridades sanitarias

Más de 30 dirigentes gremiales del Distrito mantuvieron una videconferencia con el titular de Epidemiología municipal para interiorizarse sobre cómo deben activarse los protocolos en las industrias y comercios donde aparecen casos de coronavirus. Aseguran que, a veces, los procedimientos se demoran porque las empresas no denuncian a tiempo y se resisten a aislar a una cantidad importante de empleados.

Con la atención puesta en contener las posibilidades de contagio de coronavirus en comercios e industrias, más de 30 dirigentes sindicales de La Matanza mantuvieron, este miércoles por la noche, una videoconferencia con el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro, y con el director de Trabajo comunal, Darío Butera, quienes vienen interviniendo ante los casos de coronavirus que se fueron dando, especialmente, en hipermercados y empresas de colectivos del Distrito que, por ser rubros esenciales, se mantienen en actividad desde inicios de la pandemia. Además, a través de Las 62 Organizaciones Peronistas local, los sindicatos se harán cargo de gestionar dos centros de aislamiento, con 340 camas en total.

«La idea fue despejar dudas e inquietudes y explicar los procedimientos necesarios ante esta pandemia», explicó Butera, en diálogo con El1 Digital. El funcionario municipal evaluó que «en general, las empresas y comercios están actuando bien porque entienden que, si no cumplen los protocolos, en última instancia, ellos también se perjudican», aunque reconoció que «sobre todo en las primeras semanas, hubo algunos inconvenientes ante la novedad de la enfermedad y se retrasaron algunas medidas de prevención, como los insumos necesarios para la protección de los trabajadores».

No obstante, admitió que, si bien todas las industrias y comercios habilitados para funcionar cuentan con protocolos sanitarios definidos por Nación, «persisten algunas dudas en cuanto a los procedimientos que hay que encarar cuando surge algún caso». «Les estamos explicando a las empresas, en una tarea coordinada entre Salud, Producción y Trabajo, que toda la información debe estar centralizada en el Municipio para que se pueda hacer el seguimiento de los contagios», agregó.

«Sabemos que, en esta etapa, el virus está circulando por todos lados, entonces, ante algunos casos que fueron surgiendo, por ejemplo, en Acindar y AGM, lo que estamos recomendando es que las industrias reduzcan, al máximo posible, la posibilidad de que los trabajadores deambulen por las plantas para evitar que el virus se traslade enre sectores. El consejo es que no haya rotación», apuntó Butera. Cabe recordar que, con las nuevas restricciones que entraron en vigencia este miércoles en el AMBA, solo unas 30 industrias de las 154 que habían sido exceptuadas de la cuarentena seguirán trabajando a nivel local, entre ellas, las dos empresas en las que ya se registraron casos.

Demoras que pueden costar caro

Ante este escenario, y mientras la curva de contagios sigue creciendo en La Matanza, donde ya se registran 4.976 casos de COVID-19, los gremios consideran que están «actuando como agentes sanitarios del Municipio», según definió Ernesto Ludueña, titular de la CGT en Unidad de La Matanza.

«Es importante que se generen estas reuniones para formar a los sindicatos porque somos los que podemos certificar que las empresas actúen como corresponde porque muchas alargan la decisión del aislamiento y ahí nosotros tenemos que actuar para garantizar que se cumplan los protocolos, porque una persona no aislada a tiempo genera un brote. Nos ha pasado en algunos supermercados y, al estar nosotros en esa primera línea, fuimos los que pudimos avisar al Municipio para que intervenga. Si no se toman medidas a tiempo, esto puede generar situaciones más complicadas», advirtió.

En ese sentido, el titular de Las 62 Organizaciones Peronistas en el Distrito, Marcelo Barreiro, explicó que, muchas veces, no se conocen los protocolos de actuación cuando surge un contagio. «Por eso, los compañeros quisieron evacuar dudas y así nos explicaron que no es necesario cerrar los comercios o las fábricas cuando se conoce un caso, sino hacer un buen rastreo de los contactos estrechos durante las 48 horas previas a la aparición de síntomas o confirmación del testeo positivo. Pero, también, es verdad que hay empresarios que demoran esos procedimientos porque no quieren perder trabajadores, entonces aíslan a la menor cantidad posible», agregó el dirigente de la UTA sobre el encuentro, al que también se sumaron los gremios que responden a la CGT regional La Matanza, que conduce Mario Ortiz.

En ese marco, Barreiro también les informó al resto de los gremios que el movimiento obrero, a pedido del intendente, Fernando Espinoza, quedará a cargo de la coordinación de dos centros de aislamiento ubicados sobre Ruta 3, uno en San Justo y otro en Isidro Casanova. «Nos han pedido que nos hagamos cargo de gestionar esos lugares, en caso de que haga falta, que van a tener capacidad para 340 personas en total. Hasta ahora, se vienen usando los primeros dos que se pusieron en funcionamiento en González Catán (uno de ellos fue inaugurado , el lunes pasado, por el Gobernador, Axel Kicillof) y, a medida que se vayan llenando, se irá abriendo el resto. Ojalá no los necesitemos, pero ya estamos preparados», remarcó.

Por último, el mensaje que los sindicatos bajarán a los trabajadores que representan apuntan, también, a la necesidad de extremar los cuidados personales y al cumplimiento de la cuarentena estricta que regirá hasta el 17 de julio. «Mantener la distancia, usar barbijos y tomar los recaudos de higiene son básicos porque, de otro modo, por más protocolos que apliquen las empresas, es muy probable que nos contagiemos. Lo que nos trasladó Carlevaro es que, si el nivel de contagio no baja y la curva no se aplana, se nos puede complicar con las camas de terapia intensiva, por eso es tan importante que estas dos semanas extrememos los recaudos para que no colapse el sistema de salud», sintetizó Barreiro.