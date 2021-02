Preparan 16 escuelas de La Matanza para comenzar la vacunación este lunes

El Consejo Escolar local firmó los comodatos junto a los jóvenes que coordinarán el operativo. Hoy entregaron los equipamientos, en principio a esos establecimientos educativos, de los 43 previstos, para iniciar el 1 de febrero la inoculación contra el coronavirus en esenciales y población de riesgo.

En la mañana de este jueves el Consejo Escolar de La Matanza comenzó el armado, en principio, en 16 de las 43 escuelas previstas como centros de vacunación, mediante el suministro de los equipos e insumos necesarios para dar inicio allí a la campaña masiva de inmunización contra el COVID-19, que tendrá lugar a partir del 1 de febrero. Para ello, el miércoles se realizó la firma de contratos junto a los jóvenes que coordinarán el operativo para que esas comunidades reciban la vacuna.

Para posibilitar el despliegue de la campaña, según detalló a El1 Digital la presidenta del Consejo Escolar de La Matanza, Sabrina Arias, el Municipio firmó “un comodato con los responsables que van a estar en las escuelas de esta primera etapa del gran mega operativo de vacunación que se está encaminando en el Distrito”, además de entregarles un kit de cuidado personal para protegerse durante su tarea.

“Hoy firmamos con 16 escuelas, y cada responsable del lugar, que fueron nombrados por el Ministerio de Salud de la Provincia, se llevó la llave y ya tienen a cargo el establecimiento donde van a poder realizar el operativo y se ocuparán de la logística, de la limpieza y de cuidar el equipamiento y sobre todo cada dosis de la vacuna”, aseguró la funcionaria.

La actividad, encabezada por Arias, se realizó en el Salón Malvinas del Palacio Municipal donde estuvieron presentes la directora de la Región XII, Sandra Lobosco; la secretaria de Salud Pública comunal, Gabriela Álvarez, y la jefa regional de Educación, María Sesana. En principio, las escuelas que desde este jueves empezaron a ser equipadas son: EES N° 13; EP N° 29; EP N° 48; CEF N° 112; ET N° 5; EP N° 101; EP N° 2; EP N° 20; EP N° 18; EP N° 9; EP N° 151; EP N° 64; ET N° 7; EP N° 37; EP N° 66; EP N° 95.

Sobre la elección de las escuelas, Arias precisó que “tiene que ver con el trabajo desde el Municipio, con todos los sectores que integramos el Consejo de Emergencias Sanitario, conformada por todos los estamentos de la sociedad matancera”. “Entre todos hicimos el trabajo estadístico en base a la población de riesgo y la gente mayor; y, por eso, hay zonas donde encontremos más escuelas cercanas que en otras localidades, pero en esta primera etapa fueron seleccionadas estas 16”, puntualizó.

“Aparentemente, llegaremos a 43 escuelas –amplió Arias-, pero en principio arrancamos con estos colegios donde se evaluaron el circuito de ventilación, las salidas para las personas que vayan a vacunarse; y se buscó que tengan los servicios básicos como corresponden, internet y todo lo que conlleva la normativa para que pueda funcionar el operativo”.

Con el objetivo que desde el próximo lunes empiece la vacunación, desde el mediodía de este jueves “llegaron los freezer y los grupos electrógenos, de manera que los responsables de los establecimientos están con sus equipos para empezar el día 1 de febrero”, confirmó la titular del Consejo Escolar local.

Asimismo, acerca de la tarea que demanda este operativo masivo de vacunación, la consejera escolar reflexionó: “Luchamos para garantizar derechos y esto tiene que ver con el derecho a la salud, a la vida, a ser felices, tener una vida digna y lograr una vacuna contra el coronavirus que tantas vidas se llevó”.“Es un momento histórico para el distrito y debemos trabajar mancomunadamente los sectores para que la gente se vacune y que todo esté muy bien organizado y que todo funcione y, para ello, la Provincia y el Municipio está llevando adelante una tarea impresionante con comunicación, garantizando que todo llegue”, destacó Arias.

“Hoy no podemos dejar inscribir a todas las personas que no tienen la posibilidad y no saben cómo hacerlo. Cada uno desde su lugar; desde nuestros organismos, plazas, agrupación, estamos trabajando para que la población entienda que esto es histórico, es importante que hay que inscribirse, tenemos que vacunarnos para cuidarnos entre todos”, agregó. Por último, Arias resaltó: “Es impresionante el trabajo de la juventud, porque es tan protagonista como desde el primer día de la cuarentena; por eso hay que valorarlo”.