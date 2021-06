Presencialidad, frío y ventanas abiertas: cómo fue el regreso a las aulas

El viernes pasado, el Gobernador Kicillof dispuso la reapertura de las escuelas para recibir a los alumnos desde este miércoles. Pero, ante la llegada de las bajas temperaturas, el cumplimiento de los protocolos y la necesidad de ventilación cruzada, crece la inquietud en la comunidad educativa.

El miércoles se retomaron las clases presenciales en el Conurbano bonaerense, bajo el “Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales”, luego de 58 días de virtualidad. Pero, ante las bajas temperaturas y el protocolo de la ventilación cruzada, la medida genera preocupación.

De acuerdo a lo programado por el Gobierno bonaerense, la presencialidad cuidada incluye tres iniciativas nuevas: medidores de dióxido de carbono para saber si el aire está viciado, vigilancia epidemiológica activa y entrega de turnos de vacunación para los trabajadores de la educación. Aseguran que el monitoreo de CO permite regular el nivel de apertura de las puertas y ventanas para una adecuada ventilación que mitigue el riesgo de contagio y aporte la mayor comodidad térmica posible en el contexto de bajas temperaturas. Sin embargo, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas comenzarán a descender fuertemente en la zona centro y norte del país, y, en las próximas semanas, se mantendrá el continuo ingreso de aire frío a través de los vientos predominantes del sur.

Frente a este escenario, El1 Digital conversó con Norberto Mendiolar, docente de las escuelas técnica N° 1, de San Justo, N° 7, de Gregorio de Laferrere, y N° 13, de Virrey del Pino, quien aseguró que las condiciones edilicias no están dadas para el retorno a la presencialidad en esta época del año; por eso, consideró que se trata de una medida “apresurada”. “Resulta hasta cruel mandar a los pibes con estas bajas temperaturas a escuelas que de por sí ya tienen carencias de infraestructura”, planteó.

“Tanto los estudiantes como sus familias y los docentes, todos queremos regresar a la presencialidad, porque no existe instancia más superadora que el contacto directo entre los maestros y los alumnos, pero en esta situación y en estas condiciones es imposible, hasta irreal. Es una medida netamente electoralista. Insisto: no hay alumno ni docente que no quiera volver, pero así, no”, remarcó Mendiolar.

En sentido, Karina Garcia, profesora de la secundaria N° 122, de Rafael Castillo, manifestó: “La presencialidad es una locura, porque mis estudiantes y sus familias son muy vulnerables; no hay abrigo y casi no hay conexión a Internet”. “La mayoría de las madres son jefas de hogar y son empleadas domésticas que se quedaron sin trabajo. Muchos están viviendo de lo que es la recolección de residuos y muy poquitos, con ayuda de planes sociales”, agregó.

Por su parte, Silvia Pereira Da Silva, vecina y madre de un niño que concurre al jardín de infantes N° 901, de Ramos Mejía, expresó su preocupación por el protocolo que le entregaron desde el Consejo Escolar distrital ya que puertas y ventanas se mantendrán abiertas acorde a las mediciones de monóxido de carbono.“Me da pena las manos frías, cómo va a dibujar o a estar ahí», planteó. «Los días nublados, que haya viento o haga mucho frío, no lo voy a mandar porque el jardín no tiene calefacción. Es arriesgar al nene, al estar con otros chicos después de estar durante todo el año protegidos de todos los virus, porque no se enfermaron y, ahora, se van a agarrar todo de golpe”, cerró.