Presentarán un proyecto provincial de alcoholemia cero al volante: cuál es la expectativa en La Matanza

El nuevo ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, adelantó que la Legislatura bonaerense tratará la iniciativa en sesiones extraordinarias. Desde organizaciones matanceras que agrupan a familiares de víctimas de siniestros viales, manifestaron sus esperanzas de que una posible aprobación permita destrabar una ordenanza local al respecto.

En los últimos días, el nuevo ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, adelantó que la Legislatura bonaerense tratará en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que establece tolerancia cero en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de conductores de todo tipo de vehículos, una iniciativa que también se viene impulsando a nivel nacional y en las comunas bonaerenses.

En este sentido, en declaraciones radiales, el funcionario bonaerense reconoció: “Estamos trabajando en el proyecto de Alcohol cero. Vamos a tratar de mandarlo a extraordinarias en los próximos días. Me parece que ya discutir el tema del alcohol no tiene más sentido. El 0,5 por ciento de alcohol permitido impacta de forma diferente en las personas. Entonces, si uno va a manejar, no tiene que tomar alcohol. Tenemos que pensar en un cambio cultural, que tiene que ver con la seguridad vial, y este es el primer punto”.

Según datos oficiales, en la Provincia de Buenos Aires se registran “casi cuatro muertes diarias” por siniestros viales, y el consumo de alcohol y sustancias se encuentra entre las principales causas de estos siniestros viales.De esta manera, el proyecto de ley planteado por D’ Onofrio busca llevar el permitido de 0,5 por ciento de alcohol en sangre para vehículos particulares, a la cifra de 0. Esto significa no beber ni una gota de alcohol a la hora de salir a conducir.

En esta línea, el funcionario pidió, en comunicación con Radio Provincia, promover una transformación cultural en este tema ya que “la multa no genera un cambio de conducta en el infractor. Por más que se tome lo mínimo, los reflejos disminuyen y eso es lo que tenemos que evitar. Nunca más el alcohol al volante”.

En La Matanza

Más allá de que en algunos distritos bonaerenses, como Moreno, Tigre y Ezeiza, ya se implementó la ordenanza de “alcoholemia cero” al volante, en la mayoría de las comunas, como La Matanza, la medida se encuentra demorada desde hace varios años, a pesar de las iniciativas presentadas al Ejecutivo local por organizaciones que agrupan a familiares de víctimas de siniestros viales.

Ante este panorama, la posibilidad de que se apruebe una norma a nivel provincial renueva la esperanza de los organismos para que, en La Matanza, también se implemente la tolerancia cero con el alcohol al volante.

Así, en comunicación con El1 Digital, Evelyn Galdi, titular del colectivo de familiares y víctimas de siniestros viales y hechos delictivos Matanza Duele, evaluó: “El proyecto de ordenanza no se ha aprobado todavía, pero seguramente nuestro Municipio está esperando la participación de la Provincia. Si bien el proyecto también está presentado a nivel nacional, estoy segura de que el Municipio está esperando la aprobación provincial, por una cuestión quizás de leyes, reglamentación, como para que, al ser a nivel provincial, incluya a nuestro Municipio”.

“Nosotros presentamos este proyecto en el Municipio, el anteaño pasado. El año pasado se volvió a presentar, desde Familiares de Siniestros Viales, y el Colectivo de Familiares de Víctimas Matanza Duele. El proyecto se presentó dos veces, pero queremos creer que el Municipio estaba esperando la aprobación a nivel provincial, de lo cual se venía hablando hace rato” se esperanzó.

En relación a estos siniestros viales vinculados al alcohol, Galdi recordó: “Esto no sólo pasa en La Matanza, sino en distintos municipios, y es por la falta de prevención y de concientización. Tenemos muchísimo para trabajar. No digo que no se esté haciendo, porque se ven los operativos y controles que está haciendo el Municipio. Pero, el Municipio es muy grande, y la demanda es gigantesca. Esperemos que las cosas cambien, y la concientización empiece desde la más temprana edad, en la primera educación. Y hablamos no sólo de los hogares, sino también, en las escuelas».