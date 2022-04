Presentaron el proyecto de «alcohol cero” al volante para la Provincia de Buenos Aires

Este lunes entró a la Cámara de Diputados bonaerense la iniciativa impulsada por el ministro de Transporte provincial, Jorge D’ Onofrio, y que cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof. El oficialismo bonaerense ingresó este lunes en la Legislatura provincial el proyecto de ley de “alcohol cero” en la provincia de Buenos Aires, para prohibir de manera total el consumo de alcohol a quienes conduzcan un vehículo en esa jurisdicción. De esta manera, en caso de ser aprobada, la iniciativa modificaría la ley 13.927, la cual actualmente establece un límite permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En este contexto, el proyecto pretende llevar ese límite a cero, con el objetivo de “proteger la salud y a reducir la mortalidad y la morbilidad derivadas de la siniestralidad vial”. De esta manera, en caso de ser aprobada, la iniciativa modificaría la ley 13.927, la cual actualmente establece un límite permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En este contexto, el proyecto pretende llevar ese límite a cero, con el objetivo de “proteger la salud y a reducir la mortalidad y la morbilidad derivadas de la siniestralidad vial”.

De esta manera, el proyecto establece: “Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a cero (0) miligramos de alcohol por litro de sangre”. Asimismo, la iniciativa prevé nuevas y más severas sanciones para quienes incumplan la normativa, que pueden incluir el arresto, multas y la inhabilitación para conducir vehículos. En este último caso, se plantea la suspensión de la licencia de conducir por tres meses, para quienes superen los cero miligramos de alcohol por litro de sangre hasta un tope de 499 miligramos; de seis meses a quienes tengan entre 500 y 999 miligramos; de un año para quienes superen los 1.000 miligramos, hasta 1.500; y finalmente de 18 meses, es decir, un año y medio, para quienes superen los 1.500 miligramos de alcohol en sangre. Según el proyecto, estas sanciones deben ser de cumplimiento efectivo, y no pueden ser aplicadas con “carácter condicional ni en suspenso”. Asimismo, la autoridad de aplicación puede determinar la concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el uso de la vía pública. En este contexto, el ministro de Transporte Bonaerense, Jorge D’ Onofrio, manifestó: “El alcohol disminuye no solo reflejos sino también fines inhibitorios, esa sensación de euforia y de que se puede hacer todo, que son elementos que causan desgracias vinculadas a la alcoholemia”.

“Para nosotros la Seguridad Vial es fundamental, ya que la Provincia de Buenos Aires tiene la desgraciada estadística de cuatro muertos por día en siniestros viales. Hay que modificar la ley de tránsito para tener tolerancia cero en alcohol al volante”, insistió.

¿Camino allanado en los municipios?

Es importante mencionar que, en caso de que esta ley se apruebe, se allanaría gran parte del camino para todas las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales que, en diferentes municipios, luchan para que se aprueben ordenanzas en esta línea.

En este sentido, en La Matanza, cabe mencionar que, días atrás, en comunicación con El1 Digital, Evelyn Galdi, titular del colectivo de familiares y víctimas de siniestros viales y hechos delictivos Matanza Duele, anticipó: “El proyecto de ordenanza en La Matanza no se ha aprobado todavía, pero seguramente nuestro Municipio está esperando la participación de la Provincia. Si bien el proyecto también está presentado a nivel nacional, estoy segura de que el Municipio está esperando la aprobación provincial, por una cuestión quizás de leyes, reglamentación, como para que, al ser a nivel provincial, incluya a nuestro Municipio”.

En relación a estos siniestros viales vinculados al alcohol, Galdi recordó: “Esto no solo pasa en La Matanza, sino en distintos municipios, y es por la falta de prevención y de concientización. Tenemos muchísimo para trabajar. No digo que no se esté haciendo, porque se ven los operativos y controles que está haciendo el Municipio. Pero, el Municipio es muy grande, y la demanda es gigantesca. Esperemos que las cosas cambien, y la concientización empiece desde la más temprana edad, en la primera educación. Y hablamos no sólo de los hogares, sino también, en las escuelas”.