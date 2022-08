Presentaron un proyecto para rebautizar al barrio San Cayetano con el nombre de René Mendoza

El concejal matancero por el bloque Juntos, Jorge Lampa, presentó una serie de proyectos en el HCD. Uno de ellos busca declarar ciudadano ilustre post mórtem a René Mendoza, referente del barrio San Cayetano, de González Catán, y rebautizarlo con su nombre. El otro, que busca evitar robos, propone la instalación de Senderos Seguros en puntos clave de las 16 localidades que componen el Distrito.

Sobre la primera de las iniciativas, el edil que preside la Comisión de Usuarios del Concejo Deliberante contó que surgió en una de sus visitas a ese vecindario del sur del Partido. "Surgió a raíz de mi recorrida al barrio, en una reunión con los habitantes, su esposa y uno de sus hijos, donde me manifestaron el sueño de que el barrio lleve el nombre de alguien que tanto hizo para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos", señaló a El1 Digital.

“Los vecinos de San Cayetano me pidieron el cambio del nombre en homenaje a uno de los fundadores del barrio”, destacó el dirigente del partido Estar y Hacer, al tiempo que enumeró los trabajos sociales que el dirigente asesinado realizó allí, como “la construcción del jardín infantes, la parroquia, la colocación de luminarias” y la garita de seguridad, que quedó inconclusa luego de que delincuentes le quitaran la vida.

“El objetivo es que, de algo tan triste como ese domingo trágico en que organizó una reunión de seguridad con los vecinos tras la cual fue asesinado, salga un homenaje”, indicó Lampa, y sumó la intención de declararlo “ciudadano ilustre post mórtem”. “El 18 de agosto lo estaremos presentando en la sesión para cristalizar el sueño de los vecinos hacia un hombre tan íntegro como fue René Mendoza, tan trabajador y que tanto hizo por el barrio”, completó.

En otro orden, informó que a principios de junio presentó en el recinto deliberativo un proyecto sobre “Senderos Seguros”, a raíz de la propuesta elevada por la presidenta de la Juventud PRO, Daiana Álvarez. “Nos hizo llegar su preocupación sobre los reiterados robos que se dan en los alrededores de las salas de salud, transportes urbanos y establecimientos educacionales”, precisó Lampa. “El objetivo es establecer nuestro aporte como legisladores para incorporar algún sistema de seguridad, como un anillo de guardia en horarios picos para tener un mínimo control”, amplió.

“Lamentablemente, los episodios de inseguridad se dan casi como moneda corriente y en las 16 localidades de La Matanza”, subrayó, y recordó el hecho ocurrido la semana pasada con Joaquín, el chico de doce años de Ciudad Evita que recibió un disparo cuando le querían robar la mochila. “La idea es que sea contemplado, pero sabemos que el problema de la inseguridad no lo soluciona un solo estamento gubernamental, ni el Municipio ni la Provincia sola, sino un conjunto”, planteó.

En ese sentido, convocó a todas las instituciones a colaborar en la lucha contra la delincuencia: “Todos tenemos que participar: comisarías, departamentales, espacios políticos, el Municipio, la Secretaría de Protección Ciudadana, como el propio ministro (de Seguridad bonaerense) Sergio Berni. Es un trabajo en conjunto, más allá del trabajo que pueda hacer uno solo”. “Senderos Seguros es un programa que puede aportar algo. Sé que están los corredores escolares, pero no hay algo plasmado donde se vea la prestación de la gestión; si no, no hubiese ocurrido lo de Joaquín”, insistió.