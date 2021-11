Principio de acuerdo para que los precios de los medicamentos se mantengan hasta el 7 de enero

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, confirmó que avanza el acuerdo para que los precios de los remedios se retrotraigan al 1 de noviembre y aseguró que “hubo comprensión de las cámaras farmacéuticas”. Además, indicó que espera que el Índice de Precios al Consumidor de octubre sea de poco menos de tres por ciento. Durante la semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvieron encuentros con la titular del PAMI, Luana Volnovich, y con las cámaras farmacéuticas para avanzar en un acuerdo para que se congelen los precios de los medicamentos, que se incrementaron alrededor de ocho puntos arriba de la inflación general.

Y, tras la reunión de este jueves con las tres cámaras de la industria farmacéutica -CAEMe, CiLFA y Cooperala-, Feletti confirmó que existe un principio de acuerdo para congelar los precios de los remedios hasta el próximo 7 de enero del 2022, con los valores del 1 de noviembre pasado. “Todos sabemos que el consumo de medicamentos, normalmente, gira en torno a 500 productos, pero van a ir todos los medicamentos”, aseguró el funcionario en declaraciones a Radio 10, y agregó que, “afortunadamente, hubo comprensión de las cámaras farmacéuticas”, por lo que los precios “tendrían que empezar a ordenarse” desde el próximo lunes.

Además, aclaró que la modalidad de monitoreo será a través de la carga de precios por parte de los laboratorios en el Vademecum Nacional de Medicamentos que publica la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la base de datos de los medicamentos que se comercializan actualmente en el país.

“En el caso de los medicamentos, afortunadamente, hay una industria nacional importante y fuerte, pero, también, tiene que haber un escenario en el cual haya una regulación sobre la base de definir el acceso a los ingresos populares”, afirmó, y aseveró: “La gente no elige comer o no comer, o atenderse o no atenderse cuando está enferma; es un mercado de demanda rígida”.“En principio, el acuerdo sería sobre todos los productos hasta el 7 de enero y, luego, en la mesa de trabajo, todos sabemos que en estas cosas suelen haber discusiones, por lo que se irá rectificando y corrigiendo”, adelantó, sobre la necesidad de “abrir un conjunto de mesas de trabajo, como en los alimentos, para ir consolidando estas dos canastas de bienes esenciales”.

Contención de la inflación

El acuerdo por los precios de los medicamentos está en línea con el congelamiento de los valores de 1.432 productos de la canasta básica hasta el 7 de enero de 2022 de los rubros alimenticio y limpieza e higiene. El objetivo es amortiguar la inflación, que, en los primeros nueve meses del año, trepó a 37 por ciento.

Para Feletti, el dígito de octubre podría ser de poco menos de tres por ciento y el impacto de estas medidas se vería, recién, en el número de noviembre. “La inflación no se puede resolver solo con el control de precios, pero, sabiendo que hay una oferta monopólica, sobre esa oferta hay que regular los consumos esenciales. Esa es la primera y más inmediata tarea”, concluyó.