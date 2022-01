Profesionales de la salud matanceros expresaron su rechazo a las nuevas pautas de aislamiento para el personal sanitario

La Asociación de Profesionales de la Salud del Distrito presentó un escrito al Municipio, donde manifestó su repudio a la medida nacional y provincial, y señaló que las autoridades “deberían dejar sin efecto esta resolución y poner a disposición el presupuesto suficiente” para el sistema sanitario público. Luego de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires redefiniera las pautas de cuarentena para el personal de salud, -en una acción que cuenta con el respaldo de Nación-, la Asociación de Profesionales de la Salud (APS) de La Matanza presentó un escrito a la Municipalidad donde expresó su repudio a la medida y pidió que se ponga a disposición “el presupuesto suficiente” para el sistema sanitario público.

De esta manera, en el documento presentado, la APS argumentó: “APS La Matanza rechaza el nuevo protocolo que modifica los criterios de aislamiento preventivo para el personal de salud, considerado contacto estrecho”. “La medida obliga al equipo de salud a continuar con sus tareas laborales habituales, aun siendo contacto estrecho de personas con COVID-19 positivo, exponiendo a que se enferme, comprometiendo a su propia familia y poniendo en riesgo a la población que atiende. Con bajos salarios, estamos forzados al pluriempleo, profesionales monotributistas y contratados en forma muy precaria profundizada por la pandemia , sin licencia por stress, desconociendo el Burn Out como enfermedad que se presenta en los trabajadores” sostuvieron. Además, plantearon: “El gobierno debería dejar sin efecto esta resolución, y poner a disposición el presupuesto necesario para que personal suficiente atienda la demanda, y realizar las modificaciones higiénico-ambientales que son fundamentales en nuestros ámbitos laborales”. “Es inadmisible en contexto de pandemia… la falta de espacio físico , donde es imposible el distanciamiento preventivo, la inexistente ventilación, refrigeración e higiene, aumentando el riesgo a los contagios entre el personal”, señalaron. En este marco, remarcaron: “Exigimos respeto y el reconocimiento que nos merecemos, por el esfuerzo que venimos realizando a casi dos años de pandemia, y que se nos puedan garantizar las condiciones laborales dignas para que podamos seguir brindando la calidad y atención necesaria a la población”. Alerta por mayor riesgo de contagio En comunicación con El1 Digital, la doctora Rosa Rodríguez, titular de APS La Matanza, detalló parte del cuadro de situación en La Matanza y expresó su pesimismo respecto a que se pueda dar marcha atrás con la medida. “Presentamos esta nota al Municipio y, obviamente, no somos los únicos. Nos enteramos que CICOP efectuó presentaciones similares. Nosotros lo hicimos en nombre de todas las profesiones, no solo de los médicos”, explicó.

En esta línea, la médica evaluó: “Pienso que no va a haber una respuesta, porque, si uno escucha las noticias que vienen de Nación, es imposible pensar que esto se dé vuelta. Sumada a la precarización laboral, muchos de nosotros hemos padecido COVID. En mi caso personal, lo tuve leve. Pero no ha sido así con otros compañeros. Tengo compañeros asustados por el tema del COVID, porque lo han llevado a sus casas. Compañeras que les falleció el abuelo, donde por ejemplo vivían juntas madre e hija, ambas profesionales de la salud. Hay mucho daño en esta pandemia para tomar una medida tan específicamente dirigida”.

“Esto parece el uso y el abuso. Hoy te aplaudo, y mañana sos un obrero poco calificado, no sos considerado más que para estar al frente de la batalla de la pandemia. Pagame, dame un salario, y no hubiera renunciado tanta gente. El problema en La Matanza es ése: renuncian. En el Policlínico Central renunciaron ocho enfermeras, un atrás de otra, tuvieron que cerrar el primer piso. No tienen ni gente para testear. En el Materno de Laferrere renunció la jefa de Pediatría. Acababa de asumir, después de esperar, dos años un puesto ganado por concurso. Y cuando le empiezan a renunciar los médicos, por las condiciones laborales, por los salarios, por los directores políticos adentro de los hospitales, la gente se va y no queda nadie”, lamentó.

“Entonces, te obligan (a trabajar) en condiciones que no son las lógicas. Si yo tengo un contacto estrecho, alguien de mi familia, con COVID no vas, pero te achican los días de aislamiento. Si vos vas a ir a trabajar, hay contacto con gente y tu exposición, si bien la vas a hacer protegida, es un día entero de trabajo, y si estás todavía con algo, vas a ir a contagiar a la gente”, alertó.