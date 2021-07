Propietarios de salones de fiestas fueron recibidos en el HCD y pidieron medidas de auxilio: aseguran que el 65 por ciento cerró

En una reunión con los concejales oficialistas Rolleri y Landin y la cambiemita Loisi, los comerciantes plantearon la necesidad obtener beneficios impositivos para recuperarse de la asfixia financiera que generó la pandemia e hizo desaparecer a más de la mitad de los locales de ese rubro en el Distrito. Denunciaron que el Municipio les sigue cobrando las tasas y que, pese a que hubo unanimidad en el HCD para condonarles los impuestos, el Ejecutivo aun no responde. Además, propusieron un protocolo para que les permitan reabrir de forma “cuidada”.

Este jueves, representantes de los salones de fiesta y multiespacios para eventos que, aun, quedan en pie en La Matanza, luego de 16 meses sin actividad por la pandemia, fueron recibidos en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local. Acompañados por la concejal de Juntos por el Cambio, Pamela Loisi, los referentes del rubro se reunieron con el secretario del cuerpo, Sergio Landin, y el titular del bloque oficialista, Ricardo Rolleri, y reclamaron un alivio en la presión tributaria que siguen recibiendo por parte del Municipio, que, a pesar de que están sin trabajar, no los eximió de las tasas locales. Además, pidieron que les acepten reabrir con los protocolos sanitarios que elaboraron para llevar a cabo “fiestas cuidadas” y acceder a algunos beneficios económicos que está otorgando la Provincia.

“Se estaba pidiendo, desde hace mucho tiempo, que el Ejecutivo escuchara la problemática que tienen los ´saloneros´ de La Matanza y, como pensaban acercarse al Municipio a pedir explicaciones de por qué no son escuchados, Rolleri y Landin nos dieron la posibilidad de recibir a representantes de este rubro, que es uno de los pocos que no trabaja desde hace 16 meses”, explicó Loisi, titular de la bancada de Juntos por el Cambio, quien acompañó a los comerciantes durante la reunión, a El1 Digital.

Es que la concejal opositora es autora de uno de los proyectos presentados en el HCD para que este tipo de locales sean incluidos en el Programa de Promoción del Empleo y la Actividad Productiva local, que fue renovado en abril y establece descuentos de hasta 75 por ciento en tasas municipales como Derechos de Habilitación de Industria y Comercio, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Publicidad y Propaganda y Derechos de Construcción para las PyMEs que facturen hasta 1.100.000 pesos mensuales. Pero, hasta el día de hoy, el decreto reglamentario con el que se extendió la medida excluye del beneficio a los restaurantes, bares, confiterías, cafés, cervecerías, salones de té, pizzerías, pubs, salones y confiterías bailables y salones de fiestas.

A su vez, la iniciativa de Loisi plantea la modificación de los requisitos de acceso al programa, en especial, el que exige que los solicitantes no registren deudas con el Municipio o que hayan tramitado un plan de pago para ser eximidos, dado que, alegan, sin facturación, no tienen posibilidad de afrontar esos compromisos. Esa propuesta, que a su vez fue acompañado por su excompañero de banca y titular del unibloque Cambiemos Juntos La Matanza, Eduardo “Lalo” Creus, y a la que se le unificó otro proyecto de similares características de la concejal oficialista Ana María Melho, tuvo tratamiento sobre tablas en mayo, en la anteúltima sesión ordinaria del HCD. En ese momento, se aprobaron por unanimidad y se giraron como minuta de comunicación al Ejecutivo para que se expidiese al respecto.

Sin embargo, pese a que hubo “consenso” de todo el cuerpo legislativo para que la iniciativa tuviera viabilidad, el Ejecutivo demora la respuesta y les “siguen cobrando las tasas municipales”, cuestionó la edil cambiemita. “Esta gente ya no se puede sostener, porque, aparte, el Municipio le sigue mandando intimaciones por falta de pago, tienen cero empatía. Les llegan notificaciones, los inspectores pasan y los siguen volviendo locos para pagar, cuando hace 16 meses que no laburan”, reprochó.

“Claramente, en el contexto en que estamos, estos rubros vienen golpeados y tienen deudas para tirar para arriba. Del ciento por ciento de salones de La Matanza, solo el 35 sobrevive. Todos los otros ya cerraron y no existen más”, lamentó Loisi. Es por eso que la edil reclamó que el Ejecutivo tome el paquete de medidas emitido por el HCD. “Hoy, está en una de las direcciones de la Secretaría de Economía Hacienda, a la que fue girado en estos días, y mi consulta al secretario (Marcelo Giampaoli) fue que, por favor, digan cuándo se va a hacer esa modificación y cuándo van a ser llamados estos rubros para empezar a participar de estos programas”, insistió.

Cabe recordar que, tras la aprobación de los proyectos en el HCD, a fines de mayo, desde la cartera habían indicado a este medio que el Municipio no preveía “una medida general” para el sector. “Sería injusta porque la situación no es homogénea”, habían dicho entonces para prometer una evaluación “caso por caso” que, aun, no se concretó. “Una opción es que los sectores sin actividad tramiten una baja temporal, mediante Control Comunal, para que no se les computen las tasas”, habían dicho entonces.

“Fiestas cuidadas” y acceso a los beneficios de Provincia

Por otro lado, según señaló Loisi, los propietarios de los salones de eventos, en conjunto con la organización que los nuclea en la Provincia, vienen trabajando en la elaboración de un protocolo para volver a trabajar que será presentado en el Legislativo local en los próximos días para que, a su vez, sea girado al Ejecutivo. De esta forma, buscan que “les acepten los protocolos, porque el problema de los contagios no son las fiestas cuidadas, como proponen ellos, sino las fiestas clandestinas”, opinó Loisi. “Piden funcionar con todos los protocolos que se exigen desde Salud, pero parece que al Municipio no le importa”, apuntó, al tiempo que resaltó la importancia de la reactivación de estos negocios “porque, detrás del ´salonero´, está toda la gente que trabaja adentro y muchas familias que dependen de este rubro”, agregó.

“El compromiso que tomaron desde el Concejo fue dar respuesta y empezar una experiencia piloto con cuatro o cinco salones para ver cómo funciona. Pero, obviamente, esto lo tienen que consensuar con el Ejecutivo. Dijeron que, si en 15 días no tienen respuesta, los van a convocar nuevamente”, añadió. Además, el último de los temas planteados fue que el rubro sea incluido en el Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística que puso en marcha la Provincia, ya que, según advirtió Loisi, “muchos otros distritos que firmaron el convenio ya cobraron el segundo tramo, de unos 46.000 pesos”. “Pero, en La Matanza, todavía no cobró nadie porque los dejaron afuera. En otros municipios, entendieron la problemática y pidieron la inclusión de los salones de fiestas, pero acá no se hizo”, recriminó la edil opositora.

A pesar de las críticas al oficialismo, la concejal cambiemita destacó que Rolleri y Landin “recibieran y escucharan a los comerciantes”. ”Ahora, vamos por el segundo paso, que es que les den una respuesta, porque tienen que entender que ya no se pueden sostener más y necesitan trabajar. No es que no quieren pagar los servicios, porque quieren trabajar y seguir cumpliendo con sus obligaciones, ya que ninguno adeudaba nada hasta que empezó la pandemia”, finalizó.Ese programa, lanzado originalmente en 2020, fue ampliado este año para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. “Recién en la última conferencia que dio el Gobernador, Axel Kicillof, se incluyó a los salones de fiestas, pero con el requisito de que los que quisieran participar tenían que presentar la documentación ese mismo lunes. Muchos de estos salones no cuentan con contadores, a algunos les resultó más fácil porque ya tienen el ejercicio hecho, pero otros no lo pudieron hacer, así que están pidiendo que todos logren ser contemplados”, agregó Loisi.