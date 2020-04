Prorrogan el cierre de fronteras y habilitan las repatriaciones en forma «paulatina»

El plazo se extendió, vía decreto, hasta el 12 de abril inclusive. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió permitir el retorno de las personas de nacionalidad argentina o residentes en el país varadas en el exterior por medio de «corredores seguros» terrestres, aéreos, fluviales, y marítimos, con especial prioridad en los grupos de riesgo.

Por medio de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó hasta el domingo 12 de abril inclusive el cierre de fronteras en todo el país, pero, a su vez, decidió habilitar “el ingreso paulatino” al país de personas residentes en Argentina, así como de argentinos residentes en el exterior que no hayan podido regresar.

Con ese objetivo en foco, el decreto establece que se “determinarán los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria”.

También, se instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores nacional a prorrogar la vigencia del “Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el Marco de la Pandemia de Coronavirus” hasta tanto ingresen al territorio nacional estas personas, a través de los “corredores seguros”. El Programa de Asistencia debe mientras tanto garantizar hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria, entre otras ayudas, a los turistas argentinos que aún están varados en el exterior.

Asimismo, se instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional de Migraciones, así como a los ministerios nacionales de Salud, de Seguridad, de Transporte, y a la Administración Nacional de Aviación Civil, a establecer los cronogramas para las repatriaciones, los “corredores seguros” que reúnan “las mejores condiciones sanitarias y de seguridad”, con especial atención a “los grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria”.

Corredores seguros

De esta manera, el decreto sí extiende el plazo del cierre de fronteras para extranjeros no residentes en el país. Respecto a los “corredores seguros” a implementarse, en el caso de la vía terrestre, se anticipó que se liberará el tránsito en ocho pasos fronterizos: desde Brasil, por la frontera de Paso de los Libres (Corrientes); desde Uruguay, por Gualeguaychú (Entre Ríos); desde Bolivia, por Salvador Maza (Salta); desde Chile, por Cristo Redentor (Mendoza), por Integración Austral (Santa Cruz) y San Sebastián (Tierra del Fuego); desde Paraguay, por Clorinda (Formosa) y Posadas (Misiones) con un cupo diario de 500 personas por paso.

“Habrá un cupo de 500 personas por día en cada paso, previa revisión en frontera de que no tengan síntomas. Además, deberán firmar declaraciones juradas de salud. Desde allí irán a sus provincias, a sus hogares, para cumplir la cuarentena», afirmó la funcionaria. “Esto no comenzará hasta que no esté controlado por Sanidad de Frontera. No podemos permitir que todo sea tirado por la borda y el ingreso desordenado nos ponga en peligro a todos», advirtió la directora nacional de Migraciones Florencia Carignano, ante posibles demoras en los ingresos, que comenzaron este miércole entre las 8 y las 16 horas.

Para el caso de las personas que lleguen a los pasos fronterizos a pie, Carignano informó que “habrá micros disponibles para viajar a cada región del país, que son dispuestos en un horario determinado por el Ministerio de Transporte”.

La funcionaria remarcó que «es importante que si sienten fiebre no lo oculten para pasar por la frontera», ya que «si alguien que quiere entrar al país tiene síntomas de coronavirus, se activará el protocolo».

Con respecto a los ingresos por las fronteras aéreas, Carignano detalló que “el único habilitado para recibir vuelos es el Aeropuerto de Ezeiza” y en ese contexto “comenzarán a llegar los vuelos que estén autorizados por el Ministerio de Salud, que va a autorizar primero el ingreso de vuelos de zonas donde no es alto el riesgo de contagio” de COVID-19. En este sentido, desde el ministerio del Interior se difundió que la DNM junto a Sanidad de Fronteras establecerá un «corredor seguro» que prevé el ingreso de hasta 700 personas repatriadas por día.