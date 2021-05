Proteccionistas de animales se manifestaron frente a la casa del hombre que mató a un perro callejero

En la tarde de este martes, vecinos y proteccionistas de animales protestaron en la puerta del domicilio del hombre que mató a un perro callejero de, al menos, tres disparos.

El domingo, un vecino identificado como José Luis Giraldi ejecutó de, al menos, tres disparos a un perro callejero que era cuidado y alimentado por habitantes de la localidad de San Justo. Ante el aberrante episodio, fue denunciado y detenido por la Policía Bonaerense para declarar sobre el hecho. Mientras tanto, activistas, vecinos y proteccionistas de animales se manifestaron en su domicilio, en República de Chile al 2.200, para pedir justicia por el can.

En comunicación con El1 Digital, Fernando Pieroni, rescatista y activista contra el maltrato animal, señaló: “Gracias a la convocatoria a través de las redes sociales, muchas personas de diferentes lugares se hicieron presentes en el frente del domicilio de este hombre, se acercaron alrededor de 400 personas a manifestarse y repudiar el actuar de este vecino”. “Al principio de la manifestación hubo pintadas en las paredes de la casa de Giraldi, por lo que se tornó un poco violento y estuvieron presentes los efectivos policiales e Infantería tratando de que no hubiera más problema. Hay mucha gente que se indignó con lo que sucedió y decidió venir; además, el video se viralizó en redes sociales y lo mostraron en varios canales de televisión”, contó.

Además, mencionó que hace mucho tiempo que lucha por la protección de los animales y que se cumpla la Ley 14.346 contra el maltrato animal. “Se debe realizar una reforma de la norma ya que la actual es muy básica, no sirve para nada y estas cuestiones llevan tiempo, por eso queremos que los legisladores nos ayuden. No puede ser que tengamos una norma contra el maltrato animal que es excarcelable, eso no sirve”, exclamó.

“Se necesita algo más organizado y tener una ambulancia en cada municipio para levantar a los perros que son atropellados, por ejemplo, eso es lo básico con lo que se debería contar. Creo que, como sociedad, el hecho de no tener estas cosas habla mal de nosotros, estamos muy atrasados en este aspecto. Las autoridades deberían escucharnos ya que la mentalidad cambió frente al maltrato animal y es hora de hacer un cambio importante”, remarcó.

También, mencionó que el acusado fue llevado a prestar declaración al Juzgado N° 8, de San Justo, y se hizo un allanamiento en la vivienda para buscar el arma de fuego que utilizó para ejecutar al perro. “Nos manifestamos pacíficamente para que la gente entienda que entre todos se puede cambiar todo esto que está sucediendo. Pedimos justicia, hay que ser más riguroso con este tipo de personas”, expresó.