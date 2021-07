Provincia: anunciaron el relanzamiento del programa Qunita

Lo anticipó el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, en relación a este plan de provisión de kits para recién nacidos, destinado a reducir la mortalidad infantil por colecho en sectores vulnerables, lanzado originalmente en 2015, judicializado y dado de baja bajo la administración nacional de la coalición Cambiemos. Tras el sobreseimiento judicial que incluyó, entre 18 personas, al propio funcionario, sostuvo: “es un programa en favor de quienes más lo necesitan, la causa era un caso de persecución”.

Este lunes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció el relanzamiento del programa Qunita, el plan de provisión de kits para recién nacidos, destinado a reducir la mortalidad infantil por colecho en sectores vulnerables, lanzado originalmente en 2015 durante la gestión presidencial de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, posteriormente judicializado y dado de baja bajo la administración nacional de la coalición Cambiemos.

Así, Gollan adelantó, en conferencia de prensa en La Plata: «La Provincia de Buenos Aires va a tener programa Qunita. Se perdió un programa que salvaba vidas».

De esta manera, el ministro aludió al sobreseimiento que, días atrás, dispuso la Justicia en la causa que investigaba el llamado «Plan Qunita» de provisión de kits para recién nacidos, expediente en el cual el actual ministro bonaerense era uno de los 18 procesados.

Así, cabe recordar que, el viernes, El Tribunal Oral Federal Nº 1 sobreseyó por inexistencia de delito a todos los procesados en esta causa. Según la fiscal Gabriela Baigún, quien había pedido el sobreseimiento de los imputados, no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el de abuso de autoridad (en el caso de los exfuncionarios investigados).

También cabe mencionar que esta causa había sido instruida por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, y se abrió a raíz de una denuncia de la actual diputada nacional Graciela Ocaña, impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano. Los ahora eximputados, entre ellos el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, el propio Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, fueron procesados en base a precios informados por la actual legisladora cambiemita en su denuncia, luego de comprar por separado los elementos del kit.

En este marco, la fiscal Baigún dictaminó: «Sin embargo, tanto el peritaje contable como el técnico resultan contestes en que el conjunto de elementos adquirido por la denunciante no es comparable con el kit Qunita… la nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria (…) permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito”.

En ese contexto, Gollan lamentó el escaso espacio dedicado desde los grupos mediáticos dominantes a dar la palabra a los sobreseídos, y también se refirió a la denunciante: «La señora Graciela Ocaña denunció que fue con su tía a Once y preguntó por 28 productos, entre los que no estaba el moisés, y le daba más barato; se hicieron tres pericias, pero le daba mal a lo que pretendía en la Justicia, que era perseguir políticamente. Y un coro de medios decía que estaba todo probado”.

De esta manera, el funcionario señaló que, tras conocerse el sobreseimiento en la causa, en lugar de dar a los sobreseídos “diez minutos en los medios, la pasean a Ocaña, la denunciante falsa, para tratar de instalar que no es que no hubo delito, sino que no se pudo probar, tratan de instalar que algo falló».

Por el momento, el ministro aun no difundió plazos para la segunda implementación del programa Qunita anunciada para el territorio bonaerense.